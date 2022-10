Jaffa potrebbe diventare la prossima Sheikh Jarrah con l’allontanamento dei palestinesi

Articolo pubblicato originariamente su Mondoweiss e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

UN ATTIVISTA REGGE UN CARTELLO CON LA SCRITTA “JAFFA NON È IN VENDITA”, MENTRE I MANIFESTANTI OSTACOLANO IL TRAFFICO DURANTE UNA MANIFESTAZIONE CONTRO LO SFOLLAMENTO DEI PALESTINESI IN CITTÀ. (FOTO: JESSICA BUXBAUM)

Di JESSICA BUXBAUM

I palestinesi di Giaffa affermano che il governo israeliano sta tentando di sfollarli in quella che i residenti sostengono essere una pulizia etnica attraverso il settore immobiliare.

Situato vicino alla riva del Mediterraneo, lo storico quartiere di Ajami a Jaffa è diventato un campo di battaglia tra l’Israel Lands Authority (ILA) e i residenti palestinesi veterani della zona. A circa 1.400 famiglie sono stati notificati ordini di sfratto da parte di Amidar, una società di edilizia pubblica che in passato ha affermato di stare semplicemente eseguendo gli ordini dell’ILA. Amidar non ha risposto alle richieste di commento di Mondoweiss per questo articolo.

Circa 120.000 palestinesi vivevano a Jaffa prima della creazione dello Stato israeliano nel 1948. Tuttavia, prima e durante la fondazione dello Stato, i palestinesi sono fuggiti o sono stati espulsi dalle forze paramilitari sioniste dalla città portuale in quella che oggi è conosciuta come la Nakba (o catastrofe in arabo). Circa 3.200 palestinesi rimangono oggi a Jaffa.

Secondo la legge israeliana, le proprietà lasciate dai palestinesi in fuga dalla Nakba sono considerate assenti o abbandonate e rientrano nella proprietà dell’ILA.

“Lo Stato ha semplicemente preso le loro terre d’origine”, ha dichiarato l’avv. Amir Badran, consigliere comunale di Tel Aviv-Jaffa. “Parlano dei palestinesi come assenti, e le loro proprietà sono ora proprietà dello Stato, anche se [Israele] non ha pagato nulla per averle”.

Molti palestinesi che sono rimasti o sono tornati a Jaffa dopo il 1948 hanno stipulato accordi chiave in denaro con lo Stato che li ha trasformati da precedenti proprietari di casa in affittuari. Grazie alla legge sugli inquilini protetti, promulgata nel 1972 e risalente al periodo del Mandato britannico, i residenti palestinesi pagano inizialmente una grossa somma per possedere il 60% delle loro case, mentre Israele controlla il restante 40%. In seguito, i residenti diventano inquilini protetti pagando un affitto mensile significativamente ridotto all’Amidar per la durata di tre generazioni. Tuttavia, il periodo di tre generazioni è fuorviante, ha spiegato Badran, poiché lo Stato considera l’inquilino la prima generazione, il suo coniuge la seconda generazione e il loro figlio la terza generazione.

Ora che molti di questi inquilini di terza generazione hanno superato i 50 anni e i prezzi degli alloggi a Tel Aviv-Jaffa sono saliti alle stelle, le autorità statali bussano alle porte degli inquilini chiedendo loro di acquistare l’unità o di andarsene.

Cacciati perché palestinesi

Saleem Bilbisi, che vive nella sua casa di Jaffa da quando aveva cinque anni, si trova di fronte a un prezzo richiesto da Amidar di 2,8 milioni di shekel (circa 782.000 dollari) – una cifra che la sua famiglia di lavoratori non può permettersi.

“Ci sono ebrei che vivono in case con lo stesso status, ma [Israele] non li prende di mira. Sta prendendo di mira solo gli arabi”, ha detto il 61enne.

Secondo gli attivisti che si battono contro lo sfollamento a Jaffa, solo circa 400 famiglie hanno i mezzi finanziari per acquistare le case, mentre le altre non li hanno. Tuttavia, per alcune famiglie il problema non è il denaro.

La famiglia Hamati dice di potersi permettere il prezzo di circa 4-5 milioni di shekel (circa 1 milione di dollari), ma, secondo loro, l’ILA non vuole palestinesi in queste case.

“Amidar non ha problemi a venderla”, ha spiegato Charlie Hamati, residente a Jaffa. Per lui, l’ostacolo principale è l’ILA. “Pensano in modo ideologico e non vogliono gli arabi”.

Hamati, la cui famiglia è a Jaffa dal 1931, vuole acquistare l’intera unità abitativa, ma solo 2/3 della proprietà sono in vendita per lui. Questo perché nel 1950 lo Stato ha permesso a una famiglia ebrea di abitare una parte della casa per 15 anni. Così Amidar gli ha detto che quella parte della casa – che contiene la sua camera da letto e quella dei suoi figli – non è sua.

Come Sheikh Jarrah, i palestinesi di Jaffa stanno subendo un lento e calcolato processo di espulsione. Tuttavia, a differenza di Sheikh Jarrah, il governo non sta eseguendo questi sfratti per mano di gruppi organizzati di coloni. Al contrario – sostengono gli attivisti – lo Stato sta cercando di allontanare i palestinesi per fare spazio a ricchi ebrei stranieri disposti a pagare prezzi elevati per le proprietà sul mare. L’ILA non ha risposto alle richieste di Mondoweiss.

Pulizia etnica attraverso gli immobili

Nell’idilliaco quartiere di Ajami si respira ancora l’aria della vecchia Giaffa. Muri in pietra calcarea, persiane colorate e vicoli ad arco fiancheggiano le strade. All’interno, le case sono adornate con ritratti di famiglia in bianco e nero, alti soffitti affrescati e finestre in stile gotico. Ma decenni di incuria da parte del Comune hanno lasciato le case in rovina, con la vernice scheggiata e i muri crepati.

La sorella di Saleem, Fatima Bilbisi, teme che nemmeno l’acquisto del restante per cento della casa possa risolvere il problema della ristrutturazione. In Israele, ogni proprietario di casa che voglia modificare o ampliare la propria abitazione deve prima richiedere un permesso di costruzione attraverso il comitato locale di pianificazione e zonizzazione. Il processo di approvazione può richiedere mesi e non è garantito.

“Anche se si ottiene la casa, si ha un periodo limitato durante il quale si può costruire una nuova casa”, ha detto Fatima Bilbisi. “Quindi, [Israele] ci sta imponendo regole molto rigide solo per spingerci fuori”.

Le famiglie stanno lavorando con le organizzazioni locali per coordinare i compromessi tra loro e gli enti governativi; uno di questi accordi consente alle famiglie di acquistare le case attraverso prestiti della Banca d’Israele e l’assistenza finanziaria della municipalità di Tel Aviv-Jaffa e dell’ILA. Tuttavia, queste promesse non sono ancora ufficiali, poiché non è stata redatta alcuna garanzia scritta. Il Comune non ha risposto alle richieste di informazioni sulle azioni intraprese per evitare gli sfratti.

Nel frattempo, gli attivisti della solidarietà e i residenti con le notifiche di sfratto stanno attirando l’attenzione sulle proteste settimanali del venerdì, in cui bloccano il traffico e chiedono che Jaffa non sia in vendita.

Mentre la crisi abitativa di Jaffa si aggrava, Fatima Bilbisi paragona la situazione attuale al passato della Nakba di Jaffa.

“Nel 1948, [Israele] cacciò la gente con le armi e la paura”, ha detto Fatima Bilbisi. “Ora lo fanno con i soldi e le questioni immobiliari. È solo un altro modo di sfollare”.