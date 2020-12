JEREMY SALT – IL CREDO DEGLI ASSASSINI: L’OMICIDIO COME POLITICA DELLO STATO ISRAELIANO

“Se i nostri sogni per il sionismo svaniscono con il fumo delle pistole degli assassini, e il nostro impegno per il suo futuro serve solo per produrre una nuova stirpe di criminali degni della Germania nazista, molti come me dovranno riconsiderare la posizione che noi abbiamo mantenuto così a lungo in passato.”

– Winston Churchill, novembre 1944, dal suo discorso alla Camera dei Comuni sull’assassinio del Ministro britannico residente in Medio Oriente, Lord Moyne, da parte di due membri dell’organizzazione terroristica sionista Lehi

Di Jeremy Salt – 30 novembre 2020

I crimini di Israele contro l’Iran negli ultimi dieci anni includono il sabotaggio informatico attraverso il virus Stuxnet delle centrifughe nel suo programma di sviluppo nucleare, l’uccisione tramite attacco missilistico dei suoi membri della milizia in Siria, il sabotaggio della sua centrale nucleare di Natanz nel luglio di quest’anno e l’omicidio negli ultimi anni di cinque dei suoi principali scienziati nucleari, più recentemente, pochi giorni fa, Mohsen Fakhrizadeh.

Ciascuno di questi attacchi sarebbe stato effettuato almeno con l’approvazione del governo degli Stati Uniti, se non il coinvolgimento attivo a un certo livello sia degli Stati Uniti che della loro organizzazione terroristica iraniana fantoccio, il MEK (Mujahedin E-Khalq). Al contrario, Israele sarebbe stato strettamente coinvolto nell’assassinio da parte degli Stati Uniti di Qasim Suleimani in Iraq nel gennaio di quest’anno.

Questi omicidi potrebbero essere operazioni di stato ma non sono diversi per la loro natura sfacciata, la loro illegalità e la loro brutalità rispetto alle esecuzioni organizzate dalle bande mafiose. Nel caso di Mohsen Fakhrizadeh, un illustre fisico, è stato apparentemente trascinato fuori dalla sua auto durante l’attacco e finito in mezzo alla strada. Il crimine è stato così atroce che persino le voci solitamente ostili all’Iran (incluso il New York Times e l’ex direttore della CIA John Brennan) sono rimaste inorridite.

Ciascuno di questi attacchi è un pretesto per la guerra. Due possono servire a questo scopo, il che significa che con questi attacchi Israele sta virtualmente invitando l’assassinio dei suoi stessi leader politici e comandanti militari, o dei suoi alti rappresentanti all’estero. Che l’Iran non contrattacchi, allo stesso modo, non è necessariamente un segno che non abbia la capacità di organizzare simili ritorsioni. A parte la criminalità e le violazioni del Diritto Internazionale che tali azioni rappresentano, l’Iran non risponderà mai in un momento scelto da Israele.

Tuttavia, il governo è sotto pressione da parte del proprio popolo per sferrare un devastante contrattacco, non necessariamente contro i civili ma contro le infrastrutture israeliane come il porto di Haifa. Ciascuna di queste provocazioni spinge l’Iran più vicino al limite, come voleva Israele. Il ripetuto rifiuto del governo di rispondere viene criticato in Iran come un segno di debolezza, poiché più Israele se la cava più cercherà di farla franca.

Allo stesso tempo, anche se Israele è responsabile, una rappresaglia iraniana innescherebbe una risposta militare su larga scala da parte di Israele e una guerra devastante che nessuno sano di mente vorrebbe. È un ulteriore segno del sostanziale vuoto morale di Netanyahu e di molti dei fanatici intorno a lui che vogliono una guerra del genere e sono pronti a sganciare bombe sulle centrali nucleari per raggiungere i loro obiettivi.

L’opinione generale sembra essere che Israele abbia fatto questo in modo che Biden non sarebbe stato in grado di firmare nuovamente l’accordo nucleare del Piano d’Azione Globale Congiunto (JCPOA) da cui Trump ha ritirato gli Stati Uniti nel 2018. Potrebbe essere così, ma Netanyahu potrebbe averlo fatto calcolando che quest’ultima ferocia sarebbe stata l’ultima scintilla che avrebbe acceso la guerra che desiderava da anni. Uno di questi risultati gli andrebbe bene.

Ci sono sempre analogie nella storia, e per i tentativi di Israele di provocare una guerra aperta con l’Iran, una di queste sarebbe il tentativo di Israele di trascinare il presidente egiziano Gamal Abd al Nasser in guerra nel 1967. Questa non era una guerra “preventiva” ma un’altra guerra di scelta. Un’altra analogia è la guerra del 1948, perché solo attraverso la guerra i sionisti potevano conquistare la Palestina, o almeno la maggior parte di essa. A seguire la guerra del 1967, lanciata per distruggere le forze armate egiziane, per minare la dirigenza panaraba di Nasser e per occupare il resto della Palestina.

Ha avuto un successo sorprendente. Tutta la Palestina finì sotto l’occupazione israeliana e l’esercito egiziano fu distrutto. La dirigenza panaraba di Nasser non è stata distrutta ma gravemente indebolita dall’incapacità dell’Egitto di prevedere la guerra e preparare una difesa.

Proprio come Israele ha cercato di attirare l’Iran allo scoperto attraverso l’assassinio dei suoi scienziati e il sabotaggio delle sue centrali nucleari, così nell’anno prima della guerra del 1967 ha deciso di portare Nasser allo scoperto attraverso provocazioni lungo la linea dell’armistizio siriano. Questi hanno preso la forma di incursioni di mezzi corazzati nella zona demilitarizzata di confine, innescando i bombardamenti dell’esercito siriano e poi gli attacchi aerei da parte di Israele.

Sebbene Israele fosse determinato a distruggere qualsiasi governo nazionalista arabo e a distruggere lo stesso nazionalismo arabo, l’obiettivo principale di queste provocazioni era Nasser. Era il più grande esponente arabo e Israele lo voleva nella posizione di poterlo attaccare. Sapeva che prima o poi avrebbe dovuto rispondere alle sue provocazioni sul fronte siriano agendo sul fronte egiziano.

Quando Israele ha abbattuto sei aerei siriani nell’aprile 1967, l’ingranaggio si è attivato. I politici israeliani hanno parlato di porsi un obiettivo più ampio, di dare una lezione alla Siria e persino di invaderla e occupare Damasco, 15 anni prima dell’invasione del Libano e dell’occupazione di Beirut.

Nella seconda settimana di maggio, la guerra era considerata inevitabile. Nasser ha spostato truppe e carri armati nel Sinai e ha chiesto il ritiro della Forza di Emergenza delle Nazioni Unite (UNEF) dalla linea dell’armistizio. Sebbene Israele fosse l’aggressore della guerra del 1956, le forze dell’UNEF erano all’interno dell’Egitto perché Israele si rifiutava di accettarle dalla sua parte e, come al solito, ha ottenuto ciò che voleva.

Il 22 maggio, Nasser ha chiuso lo Stretto di Tiran, il punto di ingresso al Golfo di Aqaba, ma senza bloccare effettivamente i trasporti israeliani. Sotto pressione, tuttavia, per resistere agli israeliani, aveva spostato l’ultimo pezzo sulla scacchiera che aveva preparato il terreno per la guerra.

Israele usò la stessa tattica del 1948. Era di nuovo minacciato di sterminio e annientamento per mano di una “alleanza” araba. In effetti, sapeva, e lo sapeva anche la CIA, che avrebbe sconfitto facilmente qualsiasi esercito o coalizione degli eserciti arabi. Dietro il panico deliberatamente diffuso tra la popolazione israeliana, i generali non vedevano l’ora di partire. Avevano promesso di arrivare sulle rive del Canale di Suez in una settimana. Questa era un’opportunità, quella che avevano creato, che Israele non poteva permettersi di perdere. L’esercito sferrerebbe un colpo mortale: secondo Yigal Allon, “Non c’è il minimo dubbio sull’esito di questa guerra e su ciascuna delle sue fasi”.

E così fu. Da parte araba, non c’è il minimo dubbio che Nasser non volesse la guerra. Le sue minacce erano quelle del condottiero arabo e del suo seguito nel mondo arabo, ma indirettamente cercava una via d’uscita dalla crisi in cui era stato condotto. Una delegazione egiziana guidata dal vicepresidente Zakaria Muhi Al-Din sarebbe dovuta recarsi a Washington il 7 giugno per iniziare i colloqui il giorno successivo per porre fine alla crisi. Tuttavia, il 5 giugno, con la finestra dell’opportunità per la guerra che stava per chiudersi, Israele ha attaccato.

C’è simmetria in tutte queste guerre. Israele interpreta il ruolo della vittima anche mentre si prepara ad attaccare. Nel 1948 Chaim Weizmann parlò di sterminio assicurando agli americani dietro le quinte che gli eserciti arabi non contavano nulla. L’arroganza di Israele è stata frenata nella prima settimana della guerra del 1973, seguita dall’umiliazione per mano di Hezbollah nel 2000 e nel 2006. Tuttavia, se c’è una scala di apprendimento Israele non la vede, un esempio di ciò che molto tempo fa il senatore statunitense J. William Fulbright ha definito “l’arroganza del potere”.

Israele applica la stessa tattica sia a livello micro che macro. In Cisgiordania e Gaza, uccide e massacra, e quando c’è una risposta palestinese usa la logica del colpire più forte. In Cisgiordania, questo di solito prende la forma di espandere gli insediamenti o costruirne di nuovi.

Dal punto di vista sionista, questo è stato un anno proficuo. A seguito dell’instaurazione di relazioni diplomatiche con Israele da parte degli Emirati Arabi Uniti e del Bahrein, gli Emirati Arabi Uniti sono arrivati ​​al punto di bloccare i visti d’ingresso ai cittadini di una dozzina di paesi musulmani consentendo l’ingresso senza visto agli israeliani. I colloqui in Arabia Saudita tra Netanyahu e Muhammad bin Salman, apparentemente organizzati all’insaputa del Re, aprono la strada all’instaurazione di relazioni diplomatiche, anche se per il momento ciò non è previsto. Muhammad bin Salman può dare a Israele la maggior parte di ciò che vuole senza bisogno di venire allo scoperto e, in qualità di custode nominale dei due luoghi santi, una tale mossa farebbe infuriare i musulmani di tutto il mondo, con possibili conseguenze esplosive al momento dell’hajj (pellegrinaggio alla Mecca).

I progressi strategici di Israele includono anche la relazione commerciale, militare e strategica che sta stabilendo nel Mediterraneo orientale con la Grecia e il governo greco di Cipro meridionale, che ha già consentito alle unità militari israeliane di addestrarsi sull’isola per via della somiglianza della topografia con quella del Libano meridionale. Sfidando con successo le paure dell’Iran nel Golfo, Israele sconfigge la rivalità greca con la Turchia nel Mediterraneo orientale.

Capace di attaccare dal fulcro delle terre arabe centrali, la Palestina occupata, Israele si sta ora spostando costantemente in una posizione che alla fine gli consentirà di minacciare gli stati arabi e l’Iran dalla periferia, dal golfo a sud-ovest e dall’angolo nord-orientale del Mediterraneo. Ha spinto queste aperture sulla base di tutte le sue esperienze passate, continuerà a spingere fino a ottenere ciò che vuole.

L’assassinio di Mohsen Fakhrizadeh ha antecedenti che risalgono agli omicidi con barili bomba nei mercati palestinesi negli anni ’30, all’assassinio di Lord Moyne al Cairo il 6 novembre 1944, all’esplosione dell’Hotel King David nel 1946, all’assassinio del conte Folke Bernadotte nel 1948 e le stragi e le devastazioni che da allora hanno segnato la presenza sionista in Medio Oriente.

Che il nemico sia uno stato, un’organizzazione o un individuo, il nemico deve essere distrutto. Il rifiuto permanente della “comunità” internazionale di punire Israele per uno qualsiasi di questi crimini incoraggia solo lo stato sionista a continuare.

Parlando alla Camera dei Comuni dopo l’omicidio di Lord Moyne, Churchill, un fermo sostenitore del sionismo da sempre, ha osservato che: “Se ci deve essere una speranza di un futuro pacifico e di riconoscimento per il sionismo, queste attività malvagie devono cessare e coloro che ne sono responsabili devono essere distrutti, radici e rami.” Queste attività malvagie non sono mai cessate, i responsabili non sono mai stati distrutti, radici e rami, il fumo delle pistole degli assassini ora aleggia su un’intera regione e il sionismo ha prodotto generazioni di criminali pienamente degni della Germania nazista.

Nessuno stato può sopportare all’infinito le provocazioni di Israele. L’Iran e Hezbollah stanno giocando una partita lunga, rispetto alla brama di soddisfazione immediata di Netanyahu, ma ad un certo punto ci sarà un limite a ciò che possono sopportare e poi ci sarà la guerra, forse, se non probabilmente, la più devastante nella storia moderna del Medio Oriente. Cosa dirà allora la “comunità” internazionale? Sarà troppo tardi per rimpiangere che avrebbe dovuto fare qualcosa per fermare Israele prima.

Jeremy Salt ha insegnato per molti anni all’Università di Melbourne, alla Università Bosporus di Istanbul e all Università Bilkent di Ankara, specializzandosi in storia moderna del Medio Oriente. Tra le sue recenti pubblicazioni c’è il suo libro del 2008, La Disgregazione del Medio Oriente. La Storia dell’Ingerenza Occidentale in Terra Araba (pubblicato dall’Università della California). Ha contribuito a questo articolo per The Palestine Chronicle.