Joel Swanson: Svegliati dirigenza ebraica, Seth Rogen parla per molti di noi giovani ebrei

Pochi ebrei giovani hanno la capacità di stimolare la discussione culturale ebraica come fa Seth Rogen. Questa settimana ha usato questa capacità per mostrare all’establishment ebraico che non può continuare a fingere che i giovani ebrei, che rifiutano il sionismo e lo stato di Israele, siano un piccolo, insignificante margine della comunità.

L’attore, regista e comico ebreo canadese ha trascorso le ultime settimane a promuovere il suo prossimo film “An American Pickle”. La commedia racconta la storia di un povero immigrato ebreo dell’est europeo che arriva in America negli anni ’20 con il sogno di costruire una vita migliore per la sua famiglia. Cade accidentalmente in un’enorme vasca di salamoia, svegliandosi un secolo dopo ai giorni nostri, perfettamente conservato fisicamente e completamente fuori posto dal punto di vista culturale. Il film, che alcuni hanno definito “il trailer più ebraico di sempre”, è probabilmente il film ebraico in lingua inglese più atteso dopo “Uncut Gems” di Adam Sandler.

Senza dubbio Rogen avrebbe potuto tranquillamente rimanere zitto e rimanere un comico ebreo universalmente amato, Rogen, invece ha deciso di trascorrere la settimana prima della data di uscita del film, il 6 agosto, coinvolgendosi in una delle conversazioni politiche e culturali più difficili per gli ebrei: Israele.

Rogen non è arrivato al punto di identificarsi esplicitamente come ebreo antisionista, ma è andato ben oltre la semplice critica delle politiche dell’attuale governo israeliano. Ha respinto l’idea che la sua “identità ebraica al 100.000%”, un’identità ebraica secolare, dovrebbe essere radicata in qualsiasi identificazione culturale con lo stato di Israele.

In effetti, Rogen ha etichettato l’intera idea di stato ebraico come il risultato di un “processo di pensiero antiquato” e ha detto che la strategia per la conservazione del popolo ebraico, incoraggiare tutti gli ebrei a vivere in uno stato ebraico, è priva di senso, perché “non si tiene qualcosa che si sta cercando di preservare in un unico posto specialmente quando quel posto si è dimostrato … piuttosto volatile.”

Rogen ha anche criticato l’educazione israeliana che ha ricevuto da bambino, in quanto ha trascurato di insegnare la storia dei palestinesi. Ha dichiarato di essere stato “nutrito con una grande quantità di bugie su Israele per tutta la mia vita. Sai, non ti dicono mai che oh, a proposito, c’erano persone lì.” E ha concluso che i progressisti ebrei giovani di sinistra sentono sempre più il bisogno di “porre molte domande e … sfidare davvero lo status quo” quando si parla di politica israeliana.

Non sorprende che i commenti di Rogen abbiano diviso la comunità ebraica: per la sinistra Rogen è un coraggioso narratore di verità, per la destra parla da una posizione di grande privilegio e non sa assolutamente nulla del perché Herzl e i suoi seguaci abbiano cercato, in primo luogo, l’autodeterminazione in Israele”.

I critici di Rogen non sono semplicemente in disaccordo con il suo rifiuto di un’identità ebraica radicata nello stato di Israele, ma lo attaccano per presunta “ignoranza” e per “dimenticare la storia del suo stesso popolo”. Aggiungono che i commenti di Rogen “mostrano la necessità di una maggiore istruzione” su Israele come dimora ancestrale del popolo ebraico“.

L’affermazione che il rifiuto di Rogen di Israele e del sionismo rifletta la mancanza di un’adeguata educazione dice più sulla comunità ebraica nordamericana che su Rogen stesso. Rogen non è cresciuto alienato dall’establishment delle organizzazioni ebraiche. Suo padre lavorava per il gruppo ebreo Workmen’s Circle e ha frequentato per anni un campo estivo del movimento giovanile sionista di Habonim Dror, che ha considerato così bene da produrre un video promozionale per il campo.

In effetti, la buona fede israeliana di Seth Rogen è così pura che i suoi genitori si sono incontrati lavorando in un kibbutz. Difficilmente si può accusare Rogen di non avere avuto accesso ad adeguate istituzioni educative ebraiche.

No, il vero problema non è che un comico, andato nei campi estivi sionisti per anni, non abbia ricevuto un’adeguata educazione israeliana. Il problema è che questa educazione ha fallito. Non gli ha insegnato la verità sulla Nakba, sulla spoliazione di almeno 750.000 palestinesi che ha accompagnato la fondazione dello stato di Israele nel 1948, o sulle conseguenze dell’occupazione di mezzo secolo della Cisgiordania sulla società israeliana. Quindi, quando Rogen, che si definisce “di sinistra”, ha iniziato a leggere più ampiamente, l’istruzione ricevuta dai principali programmi della gioventù sionista è crollata.

È una storia familiare. Uno studio su studenti ebrei nei campus universitari americani ha trovato risultati simili: Gli studenti, cresciuti nelle istituzioni ebraiche nordamericane, riferiscono che invece di ottenere un’educazione equilibrata sulla storia di Israele e Palestina: “Tutto ciò che ho sentito è come: piantare alberi in Israele, o vai in Israele, o proteggi Israele in tutti questi modi”.

Ciò ha lasciato molti studenti ebrei cresciuti in ambienti ebraici con la sensazione che, non appena si sono confrontati con fatti reali della storia palestinese, all’improvviso hanno avvertito di non avere l’autorità per parlare e di non sapere.

Gli studenti universitari ebrei americani “esprimono un disagio simile con l’aspettativa che tutti gli ebrei debbano essere sionisti”.

Questi sono studenti che sono cresciuti frequentando i campi estivi ebraici e che sono stati coinvolti in Hillel e in altri gruppi ebraici del campus quando sono arrivati ​​all’università. Se questi studenti, come Seth Rogen, non conoscono Israele e il sionismo, come accusano i critici di Rogen, di chi è la colpa?

È colpa sua o è colpa delle istituzioni educative che lo hanno delus o?

La verità è che, sebbene Rogen non sia necessariamente un portavoce di tutti i giovani ebrei, rappresenta un punto di vista che non può più essere emarginato all’interno della comunità ebraica. La ricerca mostra costantemente che i giovani ebrei americani si sentono sempre più alienati dallo stato di Israele. E questi giovani ebrei non possono essere tutti liquidati come ignoranti. Come Rogan, molti di loro sono cresciuti in istituzioni ebraiche e non possono proprio accettare la rappresentazione semplicistica di “una terra senza popolo per un popolo senza terra”, come gli è stato insegnato in quelle istituzioni, con la realtà che vedono sul terreno.