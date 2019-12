“JUVE-LAZIO: NON GIOCATE QUELLA PARTITA IN ARABIA SAUDITA” – di don Renato SACCO

tratto da: FAMIGLIA CRISTIANA.it

Riceviamo e pubblichiamo interamente l’appello di don Renato Sacco, coordinatore nazionale di Pax Christi. Domenica 22 dicembre si disputa a Riyad, l’incontro di Supercoppa italiana. Lo prevede un contratto d’oro che porta soldi alle finaliste e alla Lega. “Chiediamo di fermare questo evento e che la Rai non lo trasmetta. Ciò perché l’ Italia vende al governo saudita bombe prodotte dalla Rwm in Sardegna, che vengono usate da anni per bombardare la popolazione dello Yemen, dove è in atto la più grave crisi umanitaria dalla Seconda guerra mondiale”.