Khaled Barakat: Combattere contro la repressione.

Lo Stato tedesco ancora una volta ha intensificato le sue vessazioni e la repressione diretta contro l’attivismo a sostegno del movimento di difesa palestinese. Nell’ultimo ordine emesso dall’ufficio immigrazione di Berlino, ricevuto il 9 marzo, i funzionari tedeschi hanno intensificato i loro attacchi contro lo scrittore e attivista palestinese Khaled Barakat, ordinandone l’espulsione ufficiale dalla Germania (anche se non vive in Germania dall’agosto 2019) e vietandogli di entrare nel paese per quattro anni. Barakat e il suo avvocato stanno contestando l’ordine in un appello. Oltre al divieto politico, alla negazione della residenza e ora l’espulsione imposta a Barakat, i recenti attacchi repressivi dello stato tedesco ai diritti dei palestinesi hanno incluso la deportazione di Rasmea Odeh, l’approvazione di una risoluzione anti-BDS nel Bundestag, l’accusa penale di attivisti ebrei, palestinesi e israeliani per aver interrotto un discorso di un membro della Knesset, le dimissioni forzate del direttore del Museo ebraico, la chiusura del conto bancario di Jewish Voices for a Just Peace e la diffida di artisti internazionali che hanno preso posizione nella difesa dei diritti palestinesi. Questa continua persecuzione dell’organizzazione della comunità palestinese, della solidarietà palestinese e dell’attivismo progressista arriva mentre la vera minaccia della violenza estremista continua a mettere a rischio la vita di palestinesi, arabi, musulmani e persone di colore in tutta la Germania, come si è visto nell’orribile attacco razzista di Hanau. Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network invita tutti coloro che si battono per la giustizia in Palestina ad affrontare la repressione che sta avvenendo in Germania, in Europa e a livello internazionale. Mentre Trump e Netanyahu tentano di imporre il loro “affare del secolo” e mettere fine alla causa palestinese, questi sforzi per criminalizzare, mettere a tacere e reprimere l’organizzazione della solidarietà palestinese sono parte integrante di questo attacco globale. Allo stesso tempo, indicano anche la vera paura di queste forze, non di una “minaccia alla sicurezza” dell’organizzazione palestinese, ma del potere delle comunità organizzate di fare veri cambiamenti, lottare per la liberazione della Palestina e la giustizia anche nei loro paesi di esilio. Stanno cercando di mettere a tacere una visione progressista di una Palestina libera e democratica.

Non si tratta di un attacco unicamente a Khaled Barakat, di un attacco ad una sola persona o ad una sola tendenza politica del movimento palestinese. In effetti, l’ordinanza stessa asserisce apertamente che intende dissuadere tutti i cittadini stranieri dal sostenere il boicottaggio di Israele! L’unica risposta a un attacco così spudorato ai diritti del popolo palestinese, delle comunità oppresse e di tutti coloro che difendono la giustizia e la libertà è di sostenere la nostra organizzazione e chiarire che tali tentativi di censurarla, reprimerla ed eliminarla sono inaccettabili. Stiamo con Khaled Barakat, uniti, per la liberazione della Palestina e contro il razzismo, il sionismo e l’imperialismo.

La Germania punta alla censura dei palestinesi

La natura politica del provvedimento è evidente e incontestabile in tutto il documento di 23 pagine. Si basa interamente su discorsi politici pubblici, scritti e video di YouTube e non documenta attività criminali; in effetti, il provvedimento rileva che i criteri relativi alle condanne penali non si applicano in questo caso. Ciò avviene dopo che un divieto politico di oltre un mese è stato emanato contro Barakat nel giugno 2019 al fine di impedirgli di tenere un discorso sul cosiddetto “affare del secolo” del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l’attacco ai diritti dei palestinesi, e quindi, la negazione del rinnovo del suo visto di residenza.

La natura di questo attacco è chiara in tutto il documento. “La cosiddetta soluzione a due stati è morta. Il popolo palestinese non ha altra scelta che continuare la sua lotta fino alla liberazione di tutta la Palestina e alla costruzione di una società democratica in Palestina”, ha detto Barakat in un incontro con l’ambasciatore sudafricano in Germania. Questa visione progressista di una Palestina liberata e democratica è citata due volte nel documento come prova di una prospettiva “estremista” che è “inaccettabile” in Germania.

Classifica ulteriormente l’opposizione agli accordi di Oslo, il cosiddetto “negoziato di pace” che è stato un lungo processo di tentata cancellazione della Palestina, come un altro elemento di inaccettabile “estremismo”, insieme al rifiuto della “soluzione a due stati”. Naturalmente, questo criterio non è considerato rilevante quando sono i sionisti che vogliono colonizzare l’intera la Palestina, che rifiutano l’applicazione degli accordi Oslo o la soluzione a due stati; è “estremismo” solo per i palestinesi e i loro sostenitori che vogliono liberare tutta la Palestina. Sottolinea, “L’espulsione ha lo scopo di chiarire agli altri cittadini di paesi terzi che tali agitazioni contro lo Stato di Israele nella Repubblica Federale Tedesca possono anche portare a conseguenze ai sensi del diritto di soggiorno”.

Forse il più inquietante è lo scopo dichiarato della negazione dei diritti di Khaled Barakat, non solo per tentare di zittirlo come individuo, ma per terrorizzare la comunità palestinese e araba a Berlino e, più in generale, in Germania ed Europa. Questo ordine è parte integrante di un tentativo di sopprimere la potenziale organizzazione di migliaia di giovani palestinesi e arabi a Berlino, in Germania e in tutta Europa, e più in generale, l’impegno delle comunità organizzate per combattere il razzismo, l’oppressione e il colonialismo.

Un attacco alle comunità

Come ha detto Barakat, questo provvedimento è in realtà rivolto non solo contro di lui come scrittore, giornalista e attivista politico, ma a “migliaia di giovani palestinesi nei caffè” del viale arabo nel centro di Berlino. Queste forze hanno paura della capacità organizzativa della gioventù diseredata dei quartieri popolari e dei centri urbani europei, della possibilità che diventino pienamente consapevoli della loro potenziale forza unendosi e organizzandosi per intraprendere il progetto di ritorno e liberazione. Tutta la classe dominante ufficiale europea esprime la sua “paura” delle masse di rifugiati sulle sue coste. La Germania vuole reprimere, sorvegliare e mettere a tacere le comunità palestinese, araba, curda, turca, iraniana, africana e imporre loro il peso dei terribili massacri che lo stato tedesco ha commesso contro i popoli, in particolare lo sterminio degli ebrei. Questo rapporto chiarisce che le strutture repressive di sicurezza dello stato vogliono fermare l’imminente rinascita del popolo palestinese nella diaspora”.

Mohammed Khatib, coordinatore europeo di Samidoun, ha dichiarato: “La loro vera paura è la mobilitazione di decine di migliaia di giovani palestinesi, centinaia di migliaia di giovani arabi, milioni di migranti, persone di colore e tutti i gruppi oppressi che insieme chiedono la liberazione della Palestina e la lotta per i diritti, la giustizia, la libertà e l’uguaglianza”.

Sostenitori della propaganda israeliana, negando i diritti dei palestinesi

L’ordine attacca ripetutamente movimenti e organizzazioni che lottano per i diritti dei palestinesi, tra cui la campagna BDS, Hirak, un movimento di giovani palestinesi a Berlino, e Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network, sostenendo acriticamente le affermazioni del “ministero anti-BDS” israeliano, il Ministero dei Affari strategici, i cui finanziamenti al Jerusalem Post per condurre le sue campagne di propaganda anti-palestinese hanno scatenato uno scandalo.

Tenta persino di usare il discorso di Barakat al Parlamento europeo del 10 luglio 2019, sul divieto politico nei suoi confronti e la repressione della difesa palestinese in Germania, contro di lui, sostenendo che essere invitato al Parlamento europeo è in qualche modo la prova che egli è un leader del PFLP. Ribadisce indiscutibilmente le rivendicazioni della destra tedesca e della propaganda israeliana contro il suo intervento trascurando di riferire che la campagna diffamatoria è stata risolutamente respinta dallo stesso Parlamento europeo nell’agosto 2019: “Barakat e Samidoun, la rete di solidarietà dei prigionieri palestinesi, non sono tra le persone o i gruppi e le entità coperti da queste disposizioni. Inoltre, Barakat non è entrato nei locali del Parlamento come rappresentante del Fronte popolare per la liberazione della Palestina (PFLP), né ha parlato a nome di questo gruppo. Il PFLP non è stato menzionato né promosso durante l’evento. “Lo scopo principale della visita era offrire a Barakat l’opportunità di affrontare una riunione in Parlamento su questioni relative alla Palestina e di opporsi al divieto di parola imposto a Barakat dalle autorità tedesche nel giugno 2019″.

Il documento dichiara: “l’espulsione è anche considerata necessaria per scoraggiare altri stranieri, l’espulsione deve inoltre rendere consapevoli gli altri cittadini stranieri che lo stato non tollera le dichiarazioni antisemite che approvano l’uso della forza e boicottaggi contro gli stati sovrani”. Ciò riflette la campagna globale dello stato israeliano contro il crescente supporto internazionale per la richiesta di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni (BDS) e il tentativo di distorcere il significato dell’antisemitismo per una campagna diffamatoria contro i palestinesi.

Va sottolineato che la definizione di “antisemitismo” usata qui non è quella che si riferisce a qualsiasi forma di odio contro il popolo ebraico o l’ebraismo come una fede; invece, il documento ha ridefinito il senso di antisemitismo, in vari modi: “opporsi all’esistenza dello Stato di Israele”, “parlando del” progetto razzista di Israele”, “mettendo in discussione il diritto all’esistenza di ebrei e democratici, lo stato di Israele e il suo legittimo diritto alla difesa nazionale” nonché il sostegno al movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni (BDS).

Pertanto, questo provvedimento è chiaramente inteso come una minaccia per altri cittadini non tedeschi e non europei in Germania che potrebbero affrontare una grave repressione, fino ad includere la deportazione, per sostenere il boicottaggio di Israele o per esprimere che il popolo palestinese ha il diritto di resistere all’occupazione e all’oppressione. Questo tipo di attacco alla libertà di espressione dovrebbe scioccare la coscienza di tutti coloro che sostengono di difendere i diritti umani, in particolare i diritti civili e politici.

Ridefinizione dell’”antisemitismo” per attaccare i palestinesi, distogliendo l’attenzione dall’estrema destra

Sebbene non sia menzionato come fonte nel documento, apparentemente trae ispirazione dalla cosiddetta definizione di antisemitismo dell’IHRA e dagli esempi che le organizzazioni della lobby israeliana hanno tentato di adottare in parlamenti, consigli e altre istituzioni in tutto il mondo. Gli “esempi” dell’IHRA includono che l’affermazione, “Israele è uno stato razzista”, può essere antisemita, mentre dire “il progetto razzista di Israele” è indiscutibilmente considerato come antisemita.

Tutto ciò è propaganda spudorata per uno stato israeliano in combutta con le forze estremiste e razziste di tutto il mondo, mentre le persone di colore e gli ebrei continuano ad affrontare le minacce reali dei neonazisti e delle forze di estrema destra in Germania. Invece, lo stato tedesco usa il suo potere repressivo nel tentativo di mettere a tacere uno scrittore e attivista palestinese di sinistra. Questo tentativo di ridefinire l’antisemitismo e concentrarsi su palestinesi e arabi ha anche lo scopo di riabilitare le forze di estrema destra in tutta Europa, sia coloro che prestano servizio nelle posizioni del governo che quelli impegnati nella violenza di strada contro ebrei e persone di colore.

In effetti, pur etichettando come antisemita chi “mette in discussione il diritto legittimo di Israele alla difesa nazionale”, cioè perpetrare la guerra coloniale contro i nativi palestinesi, il documento afferma ripetutamente che è inaccettabile riconoscere il diritto dei palestinesi a resistere. Dire che i palestinesi “hanno il diritto di esercitare tutte le forme di resistenza, compresa la lotta armata rivoluzionaria, fino a quando il popolo palestinese non avrà raggiunto tutte le sue aspirazioni nazionali” è etichettato come “estremista”. Allo stesso tempo, è dichiarato, allo stesso modo e ancora più inaccettabile nello stesso documento, anche semplicemente sostenere il pacifico boicottaggio dei beni e delle società israeliane.

Nessuna libertà di disconoscere il “diritto di esistere” di Israele?

Mentre il documento fa ripetutamente riferimento al Fronte popolare per la liberazione della Palestina, un partito politico palestinese di sinistra e un movimento di resistenza, nel tentativo di giustificare la censura dei discorsi e degli scritti di Barakat, per non parlare dell’espulsione dal paese, nonostante il fatto che il PFLP non sia illegale in Germania, afferma anche che, alla fine, non importa se è o meno membro del PFLP, perché aderisce ai suoi obiettivi politici. Nello specifico, questi obiettivi politici sono definiti come “il superamento dello stato di Israele e l’instaurazione dello stato della Palestina”, “la negazione del diritto all’esistenza di Israele” e “la liberazione della Palestina dal fiume Giordano al Mar Mediterraneo”, certamente gli obiettivi politici non solo di un vasto numero di palestinesi e arabi, ma di tutti coloro che si battono per la giustizia in Palestina. Il documento afferma ripetutamente che Barakat rifiuta di “riconoscere il diritto all’esistenza di Israele”. Naturalmente, gli stati non hanno un “diritto di esistere”, lo hanno le persone ed è un diritto umano, i diritti delle persone, che sono attaccati dallo stato israeliano e dai suoi partner e alleati imperialisti in tutto il mondo, incluso lo stato tedesco. Per i palestinesi, questa pretesa di riconoscere il “diritto di esistere” di una potenza occupante sulla loro terra è una richiesta di accettare la legittimità della Nakba e l’espulsione forzata di oltre 700.000 rifugiati palestinesi dalle loro case e terre e la continua negazione del diritto al ritorno di milioni di palestinesi oggi. È chiedere ai nativi di elogiare la “legittimità” e il “diritto” del loro colonizzatore e occupante di rubare la loro terra, imprigionare i loro capi, demolire le loro case e confiscare le loro risorse. Non solo questo dovrebbe essere inaccettabile per i palestinesi, ma la richiesta di riconoscere il “diritto all’esistenza di Israele” è una delle imposizioni coloniali che dovrebbe essere respinta da tutti coloro che difendono la giustizia e la dignità umana. È da notare che il provvedimento è ripetutamente concentrato sulla difesa di Barakat di una Palestina democratica e inclusiva che abbraccia il popolo, di ogni religione, chiedendo invece il sostegno per uno Stato colonialista esclusivo costruito sulla espropriazione e sottomissione del popolo palestinese e della sua terra. Risoluzione anti-BDS che minaccia la libertà di espressione Va inoltre notato che, quando il Bundestag tedesco ha approvato la sua famosa risoluzione anti-BDS nel maggio 2019, sull’obiezione dei sostenitori della giustizia palestinese, i sostenitori della giustizia ebraici, gli oppositori dell’apartheid e i difensori della libertà di espressione, ha affermato che era una “risoluzione non giuridicamente vincolante”. Tuttavia, questo stesso testo viene utilizzato più volte all’interno di questo documento per giustificare l’esclusione di uno scrittore palestinese dal tornare in Germania per quattro anni, sottolineando che gli è stato permesso di rappresentare una minaccia reale e legale per palestinesi, arabi, membri di comunità e movimenti politici presi di mira dallo stato tedesco con repressioni e censure. Il documento riflette un tale odio nei confronti del crescente movimento BDS, superando persino la tipica propaganda dello stato israeliano, sostenendo che “la difesa pubblica degli obiettivi del BDS e il sostegno a una” richiesta di boicottaggio globale “contro beni e servizi israeliani costituisce una misura arbitraria” che presumibilmente viola i diritti dei “cittadini israeliani e delle persone di fede ebraica a Berlino”. Certamente, questo non fa menzione dei molti ebrei a Berlino e altrove in Germania, compresi i cittadini israeliani, che hanno affrontato vari livelli di persecuzione e repressione da parte dello stato per il loro sostegno al BDS e ai diritti dei palestinesi. Jewish Voices for a Just Peace si è visto chiudere il conto in banca, mentre due attivisti israeliani e un attivista palestinese sono accusati di imputazioni penali per aver interrotto il discorso di un membro della Knesset a Berlino. Questo tentativo di strumentalizzare spudoratamente gli ebrei e equiparare il popolo ebraico al sionismo e allo stato di Israele, un quadro veramente antisemita, a differenza del sostegno alla liberazione della Palestina, va di pari passo con la repressione del vero popolo ebraico che difende la giustizia in Palestina. La richiesta di depoliticizzare Il documento si conclude ordinando che Barakat venga bandito dal Paese per quattro anni. Barakat e il suo avvocato faranno subito ricorso, ovviamente, ma la conclusione contiene altre asserzioni inquietanti. Non solo tenta di giustificare questo divieto di quattro anni esclusivamente sulla base di attività politiche, articoli e discorsi, dichiara inoltre apertamente che esiste un “pericolo di reiterazione”, vale a dire: “dall’anno 2014 a oggi, ha ripetutamente espresso le sue opinioni sulla questione palestinese durante il soggiorno nella Repubblica Federale Tedesca e, così facendo, è tornato a sostenere il presunto diritto della popolazione palestinese di resistere acclamandolo nei suoi discorsi. “È quindi prevedibile che succeda nuovamente in ulteriori dichiarazioni nella Repubblica federale”, come giustificazione per la sua espulsione. Sostiene che Barakat deve dimostrare di aver cambiato la sua “introspettiva” per essere esonerato dal divieto, incluso “ammettere o almeno non negare che le sue azioni in passato abbiano rappresentato un pericolo”, a prescindere dal fatto che tali azioni siano state commesse, in questo caso, tenendo discorsi e scrivendo articoli sulla Palestina. In sostanza, c’è la richiesta che non solo Khaled Barakat, ma tutti i palestinesi, debbano depoliticizzarsi e zittirsi per essere i benvenuti o addirittura poter risiedere in Germania, una premessa fondamentalmente razzista e colonialista. Unirsi contro la repressione, lottare insieme per la liberazione C’è molto altro da dire su questo provvedimento e su come si inserisce nel quadro generale del tentativo di mettere a tacere l’organizzazione palestinese e la solidarietà palestinese a Berlino. Va notato che, nonostante questi attacchi in corso, l’organizzazione e l’attivismo continuano a prosperare e crescere, con centinaia e migliaia di manifestazioni, eventi e discussioni costanti sulla Palestina che si svolgono su base giornaliera e settimanale. Sebbene tali sforzi possano essere destinati a fallire, è nostra responsabilità reagire, difendere i diritti dei palestinesi ovunque in esilio e nella diaspora, nonché in tutta la Palestina storica. Ciò significa sostenere il movimento di boicottaggio e la campagna BDS, difendere il diritto dei palestinesi a resistere all’occupazione e all’oppressione e organizzarsi insieme per affrontare e contrastare il sionismo e l’imperialismo. Stiamo con Khaled Barakat! Dal fiume al mare, la Palestina sarà libera!

Trad: Beniamino Rocchetto – Invictapalestina.org