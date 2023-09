KHALED EL QAISI. Oggi mobilitazione nazionale per la sua scarcerazione immediata

Articolo pubblicato originariamente su Pagine Esteri

Mobilitazione oggi in tutta Italia a favore della scarcerazione immediata di Khaled El Qaisi, il 29enne studente universitario italo-palestinese arrestato da Israele un mese fa al valico di Allenby tra Cisgiordania e Giordania e da allora detenuto senza accuse. Tra gli scopi dei raduni previsti in diverse città italiane c’è anche quello di premere sulla Rai e altre emittenti televisive e in generale sui media affinché riferiscano di El Qaisi e del suo arresto in Israele. Alle 11 ora italiana è previsto un sit in a Roma, in Viale Mazzini, davanti alla sede della Rai. Alla stessa ora manifestanti si riuniranno a L’Aquila, Napoli, Ancona e Bologna. A Cagliari alle 16.30 e Trieste alle 10.30. Il 2 ottobre a Milano alle 18.

Alla mobilitazione partecipano tra gli altri: l’Università La Sapienza (dove Khaled studia), Flai Cgil, Rete Pace e Disarmo, Arci, Amnesty International e molti altri, i i Giovani palestinesi d’Italia e Bds Italia. Si ritroveranno a Roma in viale Mazzini alle 11.

Pagine Esteri seguirà le iniziative che avvengono alla vigilia dell’udienza prevista domani mattina in Israele in cui i giudici decideranno se prolungare ancora la detenzione di Khaled El Qaisi.