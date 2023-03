La bolla dell’hasbara di Israele sta per scoppiare?

Articolo pubblicato originariamente su 972mag e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Per decenni, gli alleati occidentali di Israele hanno annuito mentre Israele professava di essere “l’unica democrazia del Medio Oriente”. Cosa succederà se smetteranno?

Di Meron Rapoport

“Perché le nostre nazioni sono così grandi alleate?”. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha chiesto ad alta voce al presidente francese Emmanuel Macron nel 2018, durante un evento a Parigi per celebrare i 70 anni dalla fondazione di Israele. “Suppongo che la risposta possa essere riassunta in tre parole – parole che voi tutti conoscete bene: Libertè, egalitè, fraternitè!”. Netanyahu ha proseguito. “Come la Francia, Israele è una democrazia orgogliosa, orgogliosa di aver preservato la libertà nel cuore del Medio Oriente. Questo è davvero un risultato notevole perché in questi 70 anni non c’è stato un solo momento, nemmeno un secondo, in cui la democrazia di Israele sia stata messa in discussione”.

Eppure, agli occhi di Macron, questo momento in cui la democrazia di Israele è in discussione sembra essere arrivato. Secondo “Le Monde”, Macron ha detto a Netanyahu, durante il loro ultimo incontro a Parigi all’inizio del mese, che se il piano di revisione giudiziaria del governo di estrema destra si realizzerà, la Francia “sarà costretta a concludere che Israele si è allontanato dalla percezione prevalente della democrazia”. In altre parole, se Netanyahu ha commercializzato Israele come bastione della “libertà in Medio Oriente” per dimostrare a Paesi come la Francia di avere “valori condivisi”, sembra che oggi meno persone stiano comprando ciò che il primo ministro sta spacciando.

Naturalmente, per quanto riguarda i palestinesi, Israele non è mai stata una democrazia – dall’espulsione di 750.000 palestinesi durante la Nakba e la negazione del loro diritto al ritorno, passando per il dominio militare sui cittadini palestinesi di Israele durato fino al 1966, fino all’occupazione del 1967 e alla sua sistematica violazione dei diritti dei palestinesi fino ad oggi. Macron, come altri leader mondiali, ne è sicuramente consapevole. Ma finché l’Israele sovrano ha operato più o meno con tutti gli orpelli della democrazia, è stato conveniente per il leader francese e per altri nel cosiddetto mondo occidentale chiudere un occhio su ciò che accadeva al di là della Linea Verde, e vedere l’occupazione israeliana e l’apartheid nei territori come un bug, piuttosto che una caratteristica della democrazia israeliana.

La sua sedicente immagine di “unica democrazia del Medio Oriente” è stata per decenni una risorsa strategica per Israele, non solo durante l’era Netanyahu, ed è una delle numerose ragioni che spiegano come Israele abbia goduto dell’immunità internazionale nei confronti dell’occupazione. Il suo sistema giudiziario relativamente indipendente, l’apparenza di una stampa libera, le sue politiche apparentemente liberali nei confronti della comunità LGBTQ e il marketing aggressivo di Tel Aviv come una delle città più alla moda del mondo hanno favorito questa immagine. Anche il concetto di “Start-Up Nation” ha contribuito a dipingere Israele come un Paese libero e creativo, parte integrante dell’Occidente.

Subito dopo il servizio di Le Monde, una fonte vicina a Netanyahu si è affrettata a precisare ai giornalisti israeliani che Netanyahu “aveva l’impressione che Macron non conoscesse tutti i dettagli della riforma”. Ma si tratta di un’affermazione dubbia, dato che la riforma – la cui prima parte è passata lunedì alla Commissione Costituzione, Legge e Giustizia della Knesset e potrebbe arrivare al plenum della Knesset per un voto preliminare nella prossima settimana – non è così complicata.

Il Ministro della Giustizia Yariv Levin ha impiegato esattamente tre minuti e mezzo per spiegarla quando l’ha annunciata un mese fa: una clausola di override che consentirebbe a 61 membri della Knesset di ribaltare le sentenze della Corte Suprema, l’attribuzione ai membri della Knesset di un ruolo maggiore nella nomina dei giudici della Corte Suprema per la nomina dei giudici da parte del governo e la trasformazione dei consulenti legali in nomine personali. Sono convinto che la riforma avrebbe potuto essere spiegata a Macron in ancora meno tempo con una semplice frase: d’ora in poi, il governo israeliano farà ciò che vuole, e nessun tribunale potrà fermarlo.

Macron è uno dei leader europei più in vista ad essersi espresso contro la rivoluzione antidemocratica di Viktor Orbán in Ungheria. Quando la Francia ha assunto la presidenza del Consiglio dell’Unione europea nel 2022, Macron ha spiegato che la promozione dello “Stato di diritto” in Europa sarebbe stato il suo compito principale. “Siamo una generazione che sta scoprendo di nuovo come la democrazia e lo Stato di diritto possano essere resi fragili”, ha detto. Lo Stato di diritto, ha aggiunto Macron, non è una “invenzione di Bruxelles”, ma fa parte della storia europea. “La fine dello Stato di diritto è l’inizio dell’autoritarismo”.

Anche se non li ha citati per nome, il governo ungherese ha capito benissimo di chi stava parlando il presidente. “Ci aspettiamo che la presidenza francese di turno del Consiglio (europeo) smetta di applicare due pesi e due misure e di ricattare politicamente”, ha dichiarato Tamás Deutsch, membro del Parlamento europeo per il partito Fidesz di Orbán, in risposta al congelamento da parte dell’UE del trasferimento di miliardi di euro all’Ungheria dopo la mancata attuazione di riforme democratiche. Nel dicembre 2022, l’UE ha accettato di sbloccare parte del denaro, ma i pagamenti sono ancora subordinati a ulteriori riforme.

Israele non è un membro dell’UE e quindi Macron non può esercitare su Netanyahu lo stesso tipo di pressione che esercita su Orbán. Ma questo confronto in corso tra Macron in particolare, e l’Unione Europea in generale, da un lato, e l’Ungheria dall’altro, dimostra l’importanza di quelli che una volta erano considerati affari strettamente interni, come lo stato di diritto o la qualità della democrazia in un determinato Paese, in Paesi che apparentemente hanno “valori condivisi”.

La prima linea dell’Occidente in Oriente

Come altre colonie di coloni, come gli Stati Uniti, il Canada e il Sudafrica, il sionismo si vantava di aver stabilito in Palestina un “modello di società” – per i coloni, ovviamente, non per la popolazione indigena. Una delle manifestazioni di questa “società modello” fu la democrazia interna che il movimento sionista stabilì tra il fiume e il mare. Ciò includeva procedure democratiche all’interno dei partiti sionisti, elezioni per l’Assemblea dei Rappresentanti, l’organo legislativo che precedeva la Knesset e rappresentava la comunità ebraica dei coloni in Palestina durante il Mandato britannico, elezioni nell’Organizzazione Sionista Mondiale e, naturalmente, elezioni alla Knesset dopo il 1948. Lo “Stato di diritto” e l’indipendenza del tribunale erano e sono rimasti parte di questo “pacchetto” democratico per gli ebrei.

Questo “modello di società” è stato uno strumento importante per creare coesione tra i coloni ebrei sotto il Mandato britannico e successivamente in Israele. Ma fin dal primo momento ha avuto un’enorme importanza anche per le relazioni tra la comunità ebraica in Israele e l'”Occidente”. Il fatto che il sionismo abbia fondato una società libera e democratica in Terra d’Israele è servito a dimostrare che fa parte dell’Occidente, che rappresenta l’Occidente e che è portatore di “libertà, uguaglianza e fratellanza” nel selvaggio e pericoloso Medio Oriente, come ha spiegato Netanyahu a Macron.

Questa percezione è particolarmente radicata nella famiglia Netanayhu. “Il sionismo è sempre stato la prima linea dell’Occidente in Oriente”, ha dichiarato Benzion Netanyahu, padre del primo ministro, in un’intervista rilasciata ad Haaretz nel 1998. “È così anche oggi: si è opposto alle tendenze naturali dell’Oriente a penetrare in Occidente e a renderlo schiavo”. Suo figlio Benjamin ha detto cose sorprendentemente simili nel 2017 durante un incontro con i capi del Gruppo di Visegrád – Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria. “L’Europa finisce in Israele. A est di Israele non c’è più Europa”, avrebbe detto Netanyahu durante una conversazione a porte chiuse con i leader.

Una delle affermazioni principali degli oppositori dell’attuale tentativo di riforma giudiziaria è che la comunità imprenditoriale non può operare in un Paese in cui il governo è forte e i tribunali sono deboli, e quindi le aziende lasceranno Israele e gli investitori saranno diffidenti nell’investire i loro soldi nell’economia israeliana. D’altra parte, i sostenitori della riforma affermano che essa incoraggerà la “libertà economica” – e non hanno necessariamente torto; in Cile, il capitalismo è fiorito dopo che la democrazia è stata uccisa dal regime di Pinochet, mentre in Cina il capitalismo prospera senza un accenno di democrazia. Quando il governo non ha limiti, può sopprimere i sindacati e lasciare che il capitale prosperi senza che questioni fastidiose come i diritti umani o la libertà di sciopero si intromettano.

Ma i “valori condivisi”, in nome dei quali Paesi come Francia e Stati Uniti hanno chiuso un occhio sull’occupazione israeliana e sulla sistematica violazione dei diritti dei palestinesi, vanno ben oltre il liberalismo economico. Riguardano la capacità stessa dei Paesi occidentali di considerare Israele come uno di loro. Quando il Segretario di Stato americano Anthony Blinken ha incontrato Netanyahu durante la sua visita nel Paese a fine gennaio, ha spiegato quali sono gli “interessi e i valori condivisi” di Israele e degli Stati Uniti: “Il rispetto dei diritti umani, l’equa amministrazione della giustizia per tutti, l’uguaglianza dei diritti delle minoranze, lo stato di diritto, la libertà di stampa e una solida società civile”.

È vero che le osservazioni di Blinken e Macron devono essere prese con un granello di sale. Gli Stati Uniti mantengono la loro “relazione speciale” con Israele, anche se nella storia di Israele non c’è stato un solo giorno in cui abbia rispettato i diritti dei palestinesi. Netanyahu è stato anche citato dopo l’incontro con Macron, dicendo che le lamentele sulla mancanza di democrazia in Israele diventeranno un “mantra” come le lamentele sul fatto che Israele non riesce a portare avanti una soluzione a due Stati.

Ci troviamo in un momento senza precedenti, in cui Levin, Netanyahu e il presidente della Commissione Costituzione, Legge e Giustizia della Knesset, Simcha Rothman, sono determinati a far passare la riforma ad ogni costo, mentre centinaia di migliaia di manifestanti, il procuratore generale, il presidente e la Corte Suprema sono determinati ad opporsi. Se la Corte Suprema dovesse dichiarare incostituzionale la riforma, potremmo andare incontro a un violento scontro in cui verrà dichiarato lo stato di emergenza, la Corte Suprema verrà chiusa per decreto e i leader delle proteste verranno arrestati in massa.

Se questo accadrà, e il governo si accanirà contro i tribunali e i pochi resti di valori liberali che ancora esistono in Israele, forse i Paesi occidentali faranno un passo avanti nelle loro critiche. E se lo faranno, anche l’immunità dalle critiche all’occupazione di cui Israele ha goduto per decenni potrebbe iniziare a incrinarsi. Dopodiché, il gioco sarà completamente diverso.