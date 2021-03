LA CAMPAGNA NON E’ FINITA!

Nonostante sia un difensore dei diritti umani riconosciuto dall’ONU, Issa Amro ha dovuto affrontare un processo davanti a un tribunale militare durato cinque anni per varie accuse di protesta pacifica e disobbedienza civile. Il 23 marzo il processo si è concluso e Issa Amro è stato riconosciuto colpevole e condannato a tre mesi di reclusione con due anni di libertà vigilata. Quindi, grazie alla campagna internazionale sostenuta attivamente anche da noi, non dovrà andare in prigione, ma Issa Amro è pur sempre stato condannato e la sentenza dice che se viene arrestato per qualsiasi reato nei prossimi due anni andrà in galera per tre mesi. E “qualsiasi reato” è anche, anzi dovremmo dire soprattutto, la partecipazione a proteste nonviolente, insomma a Issa Amro è impedito di continuare a svolgere la sua funzione di difensore dei diritti umani. Issa Amro è il cofondatore e l’ex coordinatore di Youth Against Settlements di Hebron e AssoPacePalestina da anni contribuisce alle loro campagne organizzando eventi in tutta Italia volti al far conoscere, anche attraverso le testimonianze dirette di palestinesi che invita e ospita per l’occasione, le reali condizioni di vita dei palestinesi nella città di Hebron occupata. Particolarmente importante è proprio la campagna internazionale Open Shuhada Street, che chiede la riapertura di Shuhada Street, il cuore pulsante di Hebron, proibita ai palestinesi e usata solo dai coloni israeliani che, insieme all’esercito israeliano che li difende, occupano la città vecchia. L’avvocata di Amro, Gaby Lasky, ricorrerà in appello contro la sentenza e noi dobbiamo continuare a sostenere Issa richiamando l’attenzione della società civile italiana e del nostro governo sulla persecuzione di Issa Amro, degli altri difensori palestinesi dei diritti umani e degli stessi palestinesi, privati dei diritti umani fondamentali. La campagna non è finita!