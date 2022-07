La Corte Suprema di Israele stabilisce che i cittadini “sleali” possono essere privati del loro status

Articolo pubblicato originariamente su Reuters e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Un israeliano sventola una bandiera gigante mentre entra nella Porta di Damasco della città vecchia di Gerusalemme il 29 maggio 2022. REUTERS/ Ronen Zvulun

La Corte Suprema di Israele ha stabilito giovedì che lo Stato può revocare la cittadinanza a chi compie azioni che costituiscono una violazione della fiducia nei confronti dello Stato, tra cui terrorismo, spionaggio o tradimento.

La sentenza riguarda una legge sulla cittadinanza del 2008 che dà allo Stato l’autorità di revocare la cittadinanza in base ad azioni che costituiscono una “violazione della lealtà”.

La sentenza è stata emessa a seguito di ricorsi separati nei casi di due cittadini palestinesi di Israele condannati per aver compiuto attacchi che hanno ucciso cittadini israeliani. I due sono stati condannati a lunghe pene, ma lo Stato ha cercato di privarli della cittadinanza.

La Corte Suprema ha negato la rimozione della cittadinanza in questi due casi sulla base di “gravi difetti procedurali”, ma ha stabilito che la pratica in sé è costituzionale, anche se una persona diventa apolide come risultato. In questi casi, il Ministro degli Interni dovrà concedere la residenza permanente.

In una dichiarazione congiunta in risposta alla sentenza, l’Associazione per i diritti civili in Israele e Adalah, un gruppo arabo per i diritti, hanno definito la legge discriminatoria e hanno affermato che “probabilmente sarà usata esclusivamente contro i cittadini palestinesi di Israele”.

“Ci sono molti casi di ebrei in Israele che hanno preso parte al terrorismo e nemmeno una volta il ministero degli Interni ha pensato di fare appello per revocare la loro cittadinanza”, ha detto a Reuters Oded Feller dell’ACRI. “Gli unici casi che sono stati sottoposti alla corte erano di cittadini arabi”.

Mentre molti Paesi hanno leggi che consentono la revoca della cittadinanza, “lasciare una persona apolide, senza nessun’altra cittadinanza, questa è un’altra cosa”, ha detto Feller, aggiungendo che la legge può essere applicata sia che una persona sia stata condannata o semplicemente sospettata di aver commesso reati legati alla sicurezza.

Nella dichiarazione della corte, i giudici hanno riconosciuto che lasciare un apolide sfida gli standard del diritto internazionale, ma l’opinione della maggioranza è stata che “la difficoltà in sé non rende l’intera pratica incostituzionale”.

Avigdor Lieberman, ministro delle Finanze israeliano e capo del partito di estrema destra Yisrael Beitenu, ha accolto con favore la sentenza. “Finalmente è stata fatta giustizia”, ha commentato in un tweet.