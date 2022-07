La “Dichiarazione di Gerusalemme” Biden-Lapid: Partnership strategica di imperialismo, sionismo e colonialismo

Articolo pubblicato originariamente su SamidounLa “Dichiarazione di Gerusalemme” Biden-Lapid: Partnership strategica di imperialismo, sionismo e colonialismo dei colonizzatori e tradotto dall’inglese da Bocche Scucite

Di seguito sono riportati i punti chiave individuati dalla Rete di Solidarietà con i Prigionieri Palestinesi di Samidoun in risposta alla dichiarazione di Biden-Lapid (“The U.S.-Israel Strategic Partnership Joint Declaration”) rilasciata giovedì 14 luglio 2022. Sebbene la dichiarazione non contenga nulla di nuovo, rivela ancora una volta l’impegno congiunto verso l’imperialismo e il sionismo, responsabili degli ultimi 75 anni di colonizzazione in Palestina.

“Imperialismo qui significa più armi, più sostegno e più denaro per Israele. Significa jet Phantom, segreti della bomba atomica e la costruzione di un’economia in grado di affrontare il blocco permanente e lo stato di guerra che cerchiamo di imporre. Qui milioni e milioni di… dollari americani vengono convertiti in una forza concreta che aumenta la forza di Israele e che quindi deve essere presa in considerazione nei nostri calcoli per la battaglia.

Il nostro nemico non è quindi solo Israele. È Israele, il sionismo, l’imperialismo, e se non abbiamo una chiara conoscenza scientifica del nostro nemico non possiamo sperare di trionfare su di esso. L’opinione che tenta di “neutralizzare” la questione palestinese a livello internazionale sostenendo: “Perché non cercare di conquistare l’America al nostro fianco nella battaglia, invece di permettere che rimanga dalla parte di Israele?” è un’opinione errata e pericolosa perché non è scientifica, non è realistica ed è lontana dall’essere accurata. È pericolosa perché camuffa la verità sul nemico che abbiamo di fronte e porta a calcoli errati durante la battaglia”. – Strategia per la liberazione della Palestina, 1969

La stessa firma del documento nella Gerusalemme occupata sottolinea la base imperialista e coloniale di questa partnership strategica.

Il documento parla di “valori e interessi condivisi”. Questi sono i valori condivisi della classe dominante statunitense, i valori condivisi del colonialismo, della dominazione e dello sfruttamento della terra, delle ricchezze, delle risorse e delle persone del mondo a beneficio di pochi. Questi non sono valori o interessi condivisi che ci rappresentano o che dovremmo cercare di sostenere: rappresentano i “valori condivisi” dell’imperialismo, del colonialismo dei coloni e dell’oppressione.

Biden e Lapid rivendicano inoltre un impegno per “la democrazia e lo Stato di diritto”. Invece, gli Stati Uniti e Israele si sottraggono a qualsiasi responsabilità di legge, demonizzando le campagne di boicottaggio ed etichettando i tentativi di responsabilità presso le Nazioni Unite e la Corte penale internazionale come “individuazione”. Non può esistere una democrazia costruita attraverso il colonialismo dei coloni e l’occupazione permanente, né sulla base del sionismo, un’ideologia razzista.

Mentre la dichiarazione dichiara che la cooperazione con il regime sionista è “sacrosanta” e “bipartisan”, un numero crescente di persone negli Stati Uniti rifiuta completamente questo quadro e rifiuta il continuo finanziamento e la colonizzazione della Palestina con armi e dollari statunitensi. Ripetere queste parole non cambierà il fatto che le persone sono sempre più consapevoli della realtà palestinese e del ruolo pericoloso degli Stati Uniti nella regione.

Ulteriori dollari statunitensi finanziati dai contribuenti della classe operaia per inviare sempre più armi all’occupazione israeliana non serviranno a sostenere un progetto coloniale che si sta sgretolando. La gente vuole soldi per il lavoro, l’istruzione, l’assistenza sanitaria e le necessità di base, non per sostenere un’entità coloniale nella Palestina occupata.

La dichiarazione inizia dove questa partnership strategica ha sempre trovato il suo fondamento: non in frasi altisonanti sulla “democrazia” e sui “valori condivisi”, ma nel “mantenimento… del suo vantaggio militare qualitativo”.

Detto in termini di “difesa”, questo vantaggio militare è ora e sempre stato altamente aggressivo, piuttosto che difensivo. Israele continua a bombardare regolarmente la Siria, a minacciare di guerra il Libano, a bombardare Gaza, a minacciare l’Iran e ad assassinare scienziati iraniani. Tutto ciò assomiglia molto alla strategia statunitense di invasione imperiale aggressiva ammantata dalle parole di “difesa”, come abbiamo visto dal Vietnam, Grenada e Panama all’Iraq, all’Afghanistan, alla Libia e oltre.

È la resistenza palestinese a proteggere quotidianamente il proprio popolo dal terrore del colonialismo e a fornire la via maestra verso la giustizia, la liberazione, la decolonizzazione e la vera pace nella regione.

L’Intifada dell’Unità/Battaglia di Seif al-Quds del 2021 ha mostrato la vera debolezza che si cela sotto i miliardi di dollari di armamenti dell’occupante coloniale. Indicata qui come “ostilità con Hamas per undici giorni nel maggio 2021”, questa lotta è stata in realtà un confronto dell’intero popolo palestinese in tutta la terra di Palestina e in esilio e diaspora, contro il colonialismo, la confisca delle terre e la demolizione delle case. La Resistenza a Gaza ha risposto per proteggere le case e le terre palestinesi a Gerusalemme, dimostrando la sua forza affinata in anni di lotta.

Biden e Lapid si impegnano anche in incitamenti guerrafondai contro l’Iran e la Resistenza. L’Iran ha il diritto all’autodifesa, e sono gli Stati Uniti che hanno ripetutamente minato trattati e impegni unilateralmente, imponendo sanzioni unilaterali nel tentativo di affamare il popolo iraniano attraverso una guerra economica.

Ancora una volta, un progetto statunitense/israeliano parla di “cambiare il volto del Medio Oriente” attraverso la normalizzazione e gli accordi di Abraham. Come la promessa di Condoleeza Rice di un “nuovo Medio Oriente”, si tratta della stessa cosa: regimi reazionari, destabilizzazione, guerrafondai e dominio imperiale. Il vero cambiamento del volto della regione si riflette nelle truppe statunitensi finalmente espulse dall’Iraq, nella vittoria del Libano 16 anni fa contro gli attacchi israeliani e nel sorgere dell’Intifada dell’Unità/Seif al-Quds.

Biden e Lapid attaccano la “delegittimazione” di Israele e affermano “il posto legittimo e giusto di Israele”. Tuttavia, la realtà è che il regime israeliano, il progetto sionista in Palestina, è un progetto coloniale illegittimo, costruito sull’espropriazione forzata del popolo palestinese, e questo è sempre più riconosciuto non solo in tutto il mondo ma anche negli Stati Uniti.

Questo illegittimo progetto coloniale dei coloni, contrariamente alle affermazioni di Biden e Lapid, è di fatto “individuato” per essere protetto e impunito, piuttosto che per subire conseguenze significative, anche presso la Corte penale internazionale e le Nazioni Unite. In realtà, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni alla Corte penale internazionale per indebolire i casi contro i propri leader e i funzionari israeliani per la loro condotta in Afghanistan e in Iraq. La CPI ha ascoltato quasi esclusivamente casi contro funzionari africani e ha attualmente aperto un’indagine in Ucraina, mentre le vittime palestinesi di crimini di guerra e crimini contro l’umanità continuano a essere messe in secondo piano, “individuate” per essere messe a tacere e ignorate, nonostante l’accurato lavoro di molti team legali impegnati e distinti.

Sia gli Stati Uniti che Israele hanno ripetutamente dimostrato che, contrariamente a quanto affermato in questo documento, non “sostengono la libertà di espressione”, in particolare quando si tratta del diritto di boicottare Israele!

Ci sono decine di leggi anti-BDS negli Stati Uniti che attaccano direttamente il diritto di boicottaggio. A New York, il Consiglio comunale ha indetto delle udienze per stigmatizzare e attaccare l’attivismo dei campus per la Palestina quando gli studenti e i docenti delle università pubbliche hanno adottato una mozione per il boicottaggio di Israele alla CUNY Law School. Decine di membri del Congresso hanno richiesto un’indagine dell’FBI sul Progetto Mapping, in cima a decenni di sorveglianza, infiltrazione e bersagliamento da parte dell’FBI e della polizia delle comunità arabe e palestinesi che si organizzano in tutto il Paese.

I funzionari israeliani negano abitualmente l’ingresso alle persone – in particolare ai palestinesi – per il loro sostegno al boicottaggio, mentre etichettano il boicottaggio stesso come una forma di “terrore” e istituiscono ministeri e uffici speciali nel tentativo di reprimerlo.

Nonostante tutto questo, la campagna per il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro Israele sta crescendo. La campagna per la normalizzazione è un tentativo fallimentare di sostenere la realtà che in tutto il mondo sempre più persone adottano la campagna di boicottaggio nelle università, nei sindacati, nelle chiese e nelle istituzioni, per non parlare del boicottaggio culturale e accademico e del boicottaggio presso i punti vendita.

Due stabilimenti israeliani di Elbit Systems, rivenditori di armi, nel Regno Unito sono stati chiusi grazie all’azione diretta di Palestine Action. Dal boicottaggio arabo in corso, che non è ancora stato interrotto nonostante le macchinazioni di normalizzazione dei regimi reazionari per volontà dell’imperialismo, alle crescenti campagne di boicottaggio a livello internazionale negli anni ’70 e ’80, alle campagne post-Durban dei primi anni 2000 per il boicottaggio e il disinvestimento dal sionismo e da Israele, all’appello BDS del 2005 e alle risoluzioni in centinaia di governi studenteschi, sindacati, associazioni accademiche, cooperative alimentari e altre associazioni – solo negli Stati Uniti!

Ancora una volta, la dichiarazione tenta di collegare il boicottaggio di Israele e le campagne di responsabilità presso la Corte penale internazionale e le Nazioni Unite con un “aumento dell’antisemitismo”. In realtà, sono Israele e il sionismo ad essere alleati con le forze di destra e fasciste in tutto il mondo. Non c’è alcun interesse ad affrontare il fascismo e i neonazisti; al contrario, Biden e Lapid cercano di diffamare i palestinesi e coloro che lottano per i diritti, la libertà e la liberazione della Palestina.

Mentre la dichiarazione etichetta la resistenza palestinese come “attacchi terroristici”, tace completamente sulle esecuzioni extragiudiziali in corso di palestinesi, sulla distruzione di case palestinesi, sulla confisca di terre palestinesi e sull’arresto e l’incarcerazione di massa di oltre 4.700 palestinesi. Ignorano completamente gli oltre 60 palestinesi le cui vite sono state rubate quest’anno mentre difendevano la loro terra o semplicemente svolgevano la loro vita sotto l’assedio coloniale, molti dei loro corpi tenuti in ostaggio e prigionieri dal regime israeliano. Persino i cittadini palestinesi statunitensi uccisi nel 2022 che Biden dovrebbe rappresentare – la famosa giornalista Shireen Abu Aqleh e l’amato padre Omar As’ad – non ricevono alcuna menzione o considerazione degna di nota da parte degli Stati Uniti.

Piangiamo i martiri palestinesi, rendiamo omaggio al loro eroismo e alla loro fermezza e notiamo che, contrariamente a quanto affermato in questa dichiarazione dell’impero, è l’impegno per la libertà, l’enorme innovazione e creatività, l’amore per la vita e per l’umanità del popolo palestinese, la sua rivoluzione e la sua resistenza a ispirare noi – e i popoli del mondo. Ecco perché ovunque ci sia una giusta causa, la bandiera della Palestina è lì, nelle strade, un simbolo universale di liberazione e la promessa dell’umanità per un futuro migliore, libero da imperialismo, sionismo, razzismo, capitalismo e sfruttamento.

La dichiarazione elogia la collaborazione tra Stati Uniti e Israele nel campo della “tecnologia”. È chiaro che la collaborazione tra i servizi segreti statunitensi, che hanno intercettato il mondo, e la famigerata industria tecnologica del gruppo NSO e il suo software spia Pegasus, utilizzato per infiltrarsi nelle comunicazioni personali di difensori dei diritti umani, attivisti e giornalisti – tra cui il cittadino palestinese statunitense Ubai Aboudi e il cittadino palestinese francese Salah Hammouri – è una minaccia per la sicurezza e i diritti dei popoli del mondo. Le grandi aziende tecnologiche stanno già censurando le voci antimperialiste e soprattutto i palestinesi, cercando di rimettere la verità nel sacco dopo che i cittadini di tutto il mondo hanno visto la realtà della vita nella Palestina occupata.

Il fugace riferimento all’Autorità Palestinese non fa che confermare che Biden non considera l’Autorità Palestinese come un’entità indipendente, ma piuttosto come un subappaltatore della sicurezza per l’occupazione israeliana, con l’addestramento e il finanziamento di queste forze di sicurezza forniti dagli Stati Uniti. I diritti e gli interessi del popolo palestinese vengono invece spostati verso la “pace economica”, il ripetuto e fallito tentativo di pacificare il popolo palestinese e la sua resistenza dando qualche briciola ai capitalisti palestinesi.

Le questioni più urgenti del popolo palestinese sono completamente scomparse: il diritto al ritorno di milioni di rifugiati palestinesi esiliati dalle loro case per 75 anni di Nakba; il diritto di oltre 4.700 prigionieri palestinesi di essere liberati dalle prigioni sioniste; la bonifica della terra, la giustizia e la responsabilità per i crimini in corso. Tuttavia, cancellare la Nakba in una tale dichiarazione non può fare nulla per minare la realtà, dove la forza della resistenza è dimostrata ogni giorno nella lotta.

La dichiarazione si conclude parlando di “sforzi congiunti, intrapresi tra i loro popoli a tutti i livelli di governo e della società civile”. Contrariamente a quanto affermato nella dichiarazione di Biden, tali sforzi mirano a rafforzare la polizia militarizzata, la sorveglianza digitale più pesante, l’impoverimento dei popoli del mondo, l’arricchimento delle corporazioni militari e dei profittatori di guerra, la distruzione dell’agricoltura indigena, la divisione dei popoli della regione e la fomentazione della guerra nel mondo. Si tratta di un’alleanza della classe dominante a spese dei popoli del mondo, con il popolo palestinese e arabo e tutti i popoli della regione in prima linea. Dobbiamo rispondere a questa alleanza cercando di smantellare tutti questi sforzi congiunti e costruendo invece i progetti congiunti di cui il mondo ha bisogno: resistenza congiunta, lotta congiunta e movimenti popolari che resistono all’imperialismo, al sionismo e ai progetti reazionari che impongono.

Come la liberazione dell’Algeria e del Vietnam ha ispirato il mondo intero, compresi i movimenti per la giustizia e la liberazione nelle nazioni imperialiste, e come i popoli dell’America Latina e dei Caraibi, dell’Africa e dell’Asia hanno continuato a resistere all’imperialismo statunitense nonostante i blocchi, le invasioni e gli assassinii, oggi, la speranza per l’umanità dimostrata dalla resistenza palestinese – e dalla resistenza del Libano, dello Yemen e oltre, in mezzo a tutti i segni che l’impero si sta sgretolando – rende chiaro che un altro mondo migliore è possibile. È direttamente opposto alla visione di Biden e Lapid – ma è la visione della giustizia e dell’umanità, per i popoli del mondo.