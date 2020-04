LA FASE DUE – di Guido Viale

Per prima cosa riprendere la competizione selvaggia sui mercati, a qualsiasi costo. Basta scherzare con la salute cagionevole e altre frescacce. Bisogna far fronte agli ordini, non perdere le commesse future e, soprattutto, impedire che ce le portino via altri. Che importa se si tratta di produzioni essenziali o no? Se si vuole evitare una recessione, o ridurne la gravità, tutte le fabbriche sono essenziali. E tutto deve riprendere come prima, forse anche peggio, perché bisogna recuperare, anche a costo di sacrificare la salute e la vita degli operai di cui per ora non ci si può disfare, delle loro famiglie, dell’intera comunità. Prima gli italiani? No, prima la produzione, il mercato, il profitto. La mission della fase due, al di là delle dichiarazioni di circostanza, è ai blocchi di partenza, anche se la produzione che conta, in realtà, non si era mai fermata