LA FOTO DELL’ANNO SEI TU Kevin – di Nandino Capovilla

LA FOTO DELL’ANNO SEI TU Kevin, che scaldi il freddo della strada con l’amicizia: la fraternità ti accompagni!

Sei tu Adil che ritorni da Casablanca a ringraziare la piccola comunità della Cita che ti ha offerto la casa del Sassolino ed è diventata la tua famiglia: i tuoi auguri siano tradotti in tutte le lingue del mondo perché nessuno si senta escluso.

Foto dell’anno è la mia città svenduta al turismo e sott’acqua mentre irride al grido di milioni di Greta, ma con nuovi v eneziani come Kelvin e Larry: sia l’anno di una nuova visione e politica per Venezia.