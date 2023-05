La Germania vieta le manifestazioni di commemorazione della Nakba

Articolo pubblicato originariamente su elsc.support e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

In un altro atto di repressione statale, la polizia di Berlino ha vietato tutti gli eventi che commemorano i 75 anni della Nakba. Dopo il divieto di manifestazione del 2022, la polizia ha interrotto un evento culturale palestinese il 13 maggio a Neukölln, vietando qualsiasi discorso politico pubblico, tentando di bloccare la distribuzione di libri sulla Palestina su base discrezionale e impedendo ai partecipanti di ballare la tradizionale Dabka, sostenendo che fosse una forma di “espressione politica”. Uno dei discorsi vietati doveva essere tenuto da un membro dell’ELSC e da una studiosa partner, Anna Younes (PhD), con lo scopo di informare le persone sui loro diritti legali. Altri eventi vietati erano previsti per il 13, 14 e 20 maggio 2023: queste manifestazioni volevano chiedere giustizia per il popolo palestinese ricordando lo sfollamento e la pulizia etnica di centinaia di migliaia di palestinesi nel corso della fondazione dello Stato di Israele. Dall’aprile 2022 sono state vietate a Berlino almeno 11 manifestazioni sulla Nakba.

La giustificazione del divieto si basa su un modello sistematico di razzismo anti-palestinese che criminalizza la solidarietà con la causa palestinese per la libertà e il ritorno, così come le espressioni dell’identità palestinese. Nel maggio del 2022 si è già assistito a un’immensa repressione statale contro i palestinesi e i loro sostenitori, quando la polizia di Berlino ha vietato preventivamente cinque eventi registrati per commemorare i 74 anni della Nakba in corso e onorare la giornalista palestinese Shireen Abu Akleh, uccisa dalle forze di occupazione israeliane mentre raccontava la loro invasione del campo profughi di Jenin. Quando le persone sono scese pacificamente in strada per esprimere la loro solidarietà, la polizia di Berlino ha scatenato una campagna di molestie arrestando e picchiando gli attivisti per aver indossato la sciarpa palestinese nota come Kuffiyeh o per essere vestiti con i colori della bandiera palestinese.

Queste misure antidemocratiche sono attuate come una forma di punizione collettiva diretta a tutto ciò che è visibilmente palestinese, estendendosi a qualsiasi espressione di memoria collettiva e di difesa dei diritti, come si è visto con i recenti divieti di manifestazioni in solidarietà con i prigionieri politici palestinesi a Berlino e altrove. I palestinesi in esilio che commemorano la loro tragedia e, più in generale, i partecipanti arabi alle manifestazioni sono disumanizzati e inquadrati nella tradizione coloniale come “uomini altamente emotivi” che “glorificano la violenza” e sono “difficili da controllare”. Neukölln viene messa in sospetto generale e dipinta come un porto di violenza, sulla base della criminalizzazione razzista della sua popolazione prevalentemente migrante, in particolare araba. Le accuse e il linguaggio utilizzato nelle ordinanze di divieto, sia nel 2022 che nel 2023, esprimono un palese razzismo e, in particolare, costituiscono un razzismo anti-palestinese – una forma di razzismo anti-arabo che mira a mettere a tacere, escludere, cancellare, stereotipare o diffamare i palestinesi e le loro narrazioni – nei confronti della comunità palestinese in Germania.

Gli attacchi contro il movimento di solidarietà con la Palestina sono in continuo aumento, mentre la Germania mantiene il suo sostegno incondizionato all’occupazione israeliana e continua a mascherare i crimini di apartheid e la violenza dei coloni. Le azioni del governo di Berlino in occasione della Giornata della Nakba riflettono la complicità della Germania nella continua oppressione del popolo palestinese e costituiscono un attacco più ampio ai diritti fondamentali di libertà di parola e di riunione. Questo deve essere letto come un pericoloso precedente per ulteriori limitazioni arbitrarie dei diritti democratici fondamentali.

Questi divieti sono un attacco a tutti noi. L’ELSC è solidale con tutti i palestinesi e i sostenitori della causa palestinese. Poiché nei prossimi giorni sono previsti altri eventi di solidarietà con la Palestina a Berlino, chiediamo a tutte le parti interessate di unirsi a noi nel chiedere la protezione dei diritti fondamentali alla libertà di espressione e di riunione e di sostenere la campagna lanciata in difesa di questi diritti per i palestinesi e i loro sostenitori in Germania.

Se voi, il vostro gruppo, la vostra organizzazione o altro siete stati intimiditi, calunniati, repressi, censurati o vi è stato vietato di parlare o di partecipare alla difesa della Palestina, o se avete domande sui vostri diritti, contattateci e compilate il modulo di incidente.