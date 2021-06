La Guardia costiera tedesca: «La Sea-Eye 4 è una nave sicura»

tratto da: https://ilmanifesto.it/la-guardia-costiera-tedesca-la-sea-eye-4-e-una-nave-sicura/

Mediterraneo. Per la prima volta la Bg Verkehr prende parola sui fermi amministrativi delle navi Ong che battono la sua bandiera: «Le detenzioni dipendono da come la Guardia costiera italiana interpreta la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas). Ma il testo della legge dice altro»