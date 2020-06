La guerra di Libia si complica e diventa una minaccia anche per noi vicini di casa

rem 9 Giugno 2020

«Dietro lo scontro tra i capi della guerra libici si nasconde un conflitto tra potenze nel Mediterraneo orientale. Se la Turchia continuerà a far leva sul suo vantaggio le tensioni sommerse rischiano di trasformarsi in una crisi aperta, con tutti i rischi che ne derivano».

«Dietro lo scontro tra i capi della guerra libici si nasconde un conflitto tra potenze nel Mediterraneo orientale. Se la Turchia continuerà a far leva sul suo vantaggio le tensioni sommerse rischiano di trasformarsi in una crisi aperta, con tutti i rischi che ne derivano».