LA MEDAGLIA DI SABBIA – di p. Mauro Armanino

Il governo del Niger ha conferito medaglie di bronzo, d’argento e d’oro ai lavoratori che si sono distinti per una particolare dedizione e abnegazione ai propri doveri. Dopo gli scarsi cortei del Primo Maggio, i sindacati hanno presentato le loro rivendicazioni: rispetto della convenzione dell’Organizzazione Internazionale del lavoro per i lavoratori migranti, per quelli domestici, per le condizioni di lavoro negli hotel e denuncia delle violazioni sessiste sui luoghi di lavoro. Quelle rivendicazioni riguardano però un’infima minoranza della popolazione, quella che, per esempio, ha un contratto con lo Stato o con le imprese che estraggono l’uranio, il petrolio e altre meraviglie. Il lavoro, quello vero che permette la sopravvivenza a centinaia di migliaia di persone, in Niger e in tutta l’Africa, è tutta un’altra cosa. Lo chiamano ‘informale’, gli studiosi. È precario, improvvisato, fatto in condizioni tremende quanto fantasiose e creative. È un lavoro che somiglia alla vita e si inventa, come la vita, ogni giorno. A quella fatica del fare, quella dell’economia reale fatta di nulla e per tutti, quella dei riparatori di pentole e orologi, di chi si arrangia passando da una frontiera all’altra per cogliere un’occasione quando e se si presenta, quella delle venditrici ambulanti di ombrelli, dolcetti e acqua fresca, Mauro Armanino conferisce, naturalmente, la medaglia più preziosa, quella di sabbia