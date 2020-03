LA MERKEL ALLA FINE CEDERA’

Massimo Nava 31 Marzo 2020

Un’ondata di critiche (e qualche insulto) ha sommerso Angela Merkel per il deciso no agli euro bond (ormai meglio noti come corona bond), per la sostanziale chiusura verso forme di condivisione del debito e per avere prefigurato il ricorso al Mes (il meccanismo europeo di stabilità) che equivarrebbe a consegnare alla supervisione della Troïka i Paesi stremati dall’epidemia e con un debito pubblico già alto.