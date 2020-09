La mia opinione dal Sud Africa sul prossimo evento con Leila Khaled

tratto da: https://www.invictapalestina.org/archives/40381

Immagine di copertina: Leila Khaled partecipa a una manifestazione presso la sede del comitato internazionale per la Croce Rossa nella città di Gaza il 10 dicembre 2012.

“Una feccia e cagna dalle labbra serrate dominata dall’odio” – questo è ciò che è arrivato, la settimana scorsa, nella mia casella di posta all’inizio di una corrispondenza e-mail con due sudafricani bianchi che vivono negli Stati Uniti e che non vedevo, dai tempi di scuola, da oltre sessanta anni. Gli insulti non erano diretti interamente a me. La loro verbosità incendiaria era destinata alla famosa attivista palestinese Leila Khaled, con la quale dovrei parlare in un webinar questo mercoledì.