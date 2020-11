La neuro presidenza Trump a rischio peggior finale possibile sulla pace in Medio Oriente

Gli ultimi colpi del tris di potere vincente sul Medio Oriente, un legame anche personale tra il presidente uscente Usa, il premier israeliano sotto processo per corruzione, e l’erede al trono dei Saud che l’Arabia potrebbe anche non gradire come Re. Alleanza e progetti arrivati in gran parte alla fine del loro percorso politico e gli ultimi due mesi per cercare di incassare qualche resto, prima che gli stessi protagonisti possano essere chiamati a rendere contro del fatto e del malfatto.