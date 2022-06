La nuova app a Gaza aiuta le donne maltrattate

Articolo pubblicato originariamente su Al Monitor e tradotto dall’inglese da Frammenti Vocali

Molte donne nella Striscia di Gaza subiscono abusi fisici , sessuali e psicologici. La violenza contro le donne sta aumentando esponenzialmente a causa del deterioramento delle condizioni di vita ed economiche all’interno delle famiglie e dell’aumento della povertà dovuto all’assedio israeliano imposto a Gaza e alla mancanza di opportunità di lavoro.

Contro questo abuso tre giovani donne ,che lavorano nello sviluppo di software, hanno creato un’app riservata e di facile utilizzo chiamata Our Spaces per fornire assistenza psicologica, legale ed economica alle donne vittime di abusi.

Tra i pericolosi tassi di violenza contro le donne, il governo di Hamas a Gaza ha istituito nel 2019 Bayt al-Aman , una casa sicura che funge da unico rifugio ufficiale nell’enclave costiera. Il rifugio consente alle donne vittime di abusi di pernottare e fornisce loro protezione dalla violenza familiare fino a quando le controversie esistenti non saranno risolte.

In quanto utenti per la prima volta di Our Spaces, le donne devono inserire le loro informazioni sull’app, dopodiché possono accedere a una serie di servizi forniti dalle istituzioni competenti che offrono supporto psicologico, servizi sanitari , servizi legali, servizi di emancipazione economica e servizi di accoglienza per donne maltrattate.

Nel frattempo la magistratura di Gaza sta lavorando per risolvere i problemi familiari nel tentativo di ridurre la violenza domestica. Ha obbligato le coppie a ottenere una licenza di “matrimonio sicuro” come condizione per sposarsi a causa degli alti tassi di divorzi in mezzo alle difficili condizioni umanitarie ed economiche. Il progetto di licenza di matrimonio sicuro , che il governo di Hamas ha lanciato a metà maggio, consiste in diversi corsi economici, sociali, sanitari, legali e psicologici che aiutano la coppia a formare una famiglia sana ed evitare la violenza domestica.

Alaa Hatt, 26 anni, una delle creatrici di Our Spaces, ha detto ad Al-Monitor che lei e i suoi colleghi sono riusciti a lanciare l’app con il supporto e la guida del Community Media Center del Center for Women’s Affairs di Gaza, in mezzo all’aumento delle la violenza e l’incapacità delle donne maltrattate di porre fine alla loro sofferenza a causa di usi e costumi che limitano la libertà delle donne.

Hatt ha spiegato che l’app ha contribuito a far conoscere un ampio segmento di donne a 21 istituzioni private che le aiuteranno. “L’app garantisce che tutte le informazioni rimangano riservate. Le donne non hanno bisogno di inserire i loro veri nomi. Possono utilizzare un alias e fornire semplicemente un numero di telefono in modo da poter comunicare con le istituzioni. Le domande ricevono una risposta confidenziale e le donne possono facilmente fissare appuntamenti con le istituzioni a cui desiderano ricorrere”.

Hatt ha affermato che l’app ha finora aiutato dozzine di donne maltrattate a sfuggire alla violenza con l’aiuto di specialisti all’interno di queste istituzioni.

Reham, 23 anni, ha sottolineato ad Al-Monitor di essere riuscita a superare le controversie all’interno della sua famiglia a causa delle difficili condizioni economiche dopo aver fatto ricorso a Our Spaces ed essere entrata in contatto con un’istituzione che è stata in grado di aiutarla .

Ha detto che suo marito l’avrebbe abusata e insultata quotidianamente, incanalando su di lei la sua frustrazione per le cattive condizioni economiche che stavano vivendo. Ha spiegato che l’app le ha permesso di contattare un istituto specializzato nel sostegno economico alle famiglie e le è stato offerto un lavoro temporaneo attraverso il quale è stata in grado di sostenere la sua famiglia.

Nel frattempo, Dardah al-Shaer, professore di psicologia all’Università di Al-Aqsa, ha confermato ad Al-Monitor che la violenza contro le donne è un problema sociale in crescita a Gaza e le donne sono costrette a conviverci secondo norme e leggi sociali ingiuste. Ha osservato che l’abuso fisico è il tipo più diffuso di violenza di genere.

Shaer ha spiegato che diversi fattori hanno contribuito all’aumento della violenza domestica a Gaza, come la divisione palestinese, l’assedio israeliano e la mancanza di reddito, che spinge gli uomini (normalmente i capifamiglia) ad alimentare la loro pressione psicologica e frustrazione su mogli e figli . “Inoltre, i social media svolgono un ruolo importante nell’aumentare la frattura tra una coppia, poiché c’è meno dialogo e di conseguenza meno comprensione all’interno delle famiglie”, ha affermato.

Shaer ha aggiunto che la Striscia di Gaza ha bisogno di più centri di supporto psicologico alla luce dell’aumento dei casi di violenza di genere, che spesso portano all’omicidio, sia da parte di uomini che picchiano a morte le loro mogli o da donne che si vendicano per essere state maltrattate.

Secondo i dati del 2019 dell’Ufficio centrale di statistica palestinese, il 41% delle donne a Gaza ha subito violenza domestica, il che significa che tre palestinesi su quattro sono vittime di violenza. Questo fenomeno è in contrasto con i trattati internazionali firmati dalla Palestina che chiedono il rispetto della dignità delle donne e l’eliminazione di ogni forma di violenza e discriminazione nei loro confronti.