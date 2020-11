LA PAGELLA CUCITA NELLA GIACCA E YOUSSEF MORTO PER ASSIDERAMENTO IN ATTESA DEI SOCCORSI.

In tempi di Covid e di soffitto abbassato, ripiegati sulle nostre vicende, non perdiamo l’indignazione.

Il mio nuovo articolo per il Santalessandro

“Nel barcone affondato c’erano quasi mille cadaveri. Mi sono calata con i Vigili del Fuoco in fondo al mare ed è stata un’esperienza terribile anche per me che alla morte sono abituata. Non è stato semplice farsi largo in mezzo a strati di cadaveri messi uno sopra l’altro, rannicchiati, in posizione fetale, abbracciati. Abbiamo trovato la tessera di una biblioteca, il cartellino di un ragazzo per donare il sangue, cellulari, fotografie di persone care, schede telefoniche e tanti altri oggetti di vita che raccontano che i migranti non sono un numero e le loro esistenze somigliano a quelle nostre e dei nostri figli”. Così Cristina Cattaneo ad un recente incontro di Molte Fedi. Un dialogo, tra i più significativi dell’edizione 2020, che ha messo in evidenza l’impegno straordinario di una donna che, oltre al normale lavoro di anatomopatologa e di docente universitaria, ha deciso di lavorare sul riconoscimento dei cadaveri dei migranti, “naufraghi senza volto”.

Ce lo dimentichiamo troppo spesso: negli ultimi quindici anni nel Mar Mediterraneo sono morte oltre trentamila persone. Più della metà di loro resta ancora senza un nome. Cristina Cattaneo e i suoi colleghi si battono per il loro diritto all’identificazione, consci del fatto che tutti i morti meritano la stessa dignità. E che identificare i morti è fondamentale per i vivi. Pensate alla salute mentale di una madre che non sa se il figlio è vivo o morto. O agli orfani che, senza un certificato di morte del papà o della mamma, non riescono a ricongiungersi coi loro cari in Europa.

La pagella cucita nella giacca

Dare nome e volto, perché dietro ogni storia ci stanno biografie, dietro ogni numero ci stanno persone in carne ed ossa. Uomini e donne, vecchi e ragazzi. Ragazzi come quello, ritrovato annegato in mare, che, nella giacca, custodiva gelosamente la sua pagella. Era nascosta dove si tengono le cose più care, ripiegata con cura e cucita: una pagella, con i voti delle materie scritte in arabo e francese. Un bulletin scolaire, pieno di voti, molto belli, che racconta il sogno e il dramma di un ragazzo, non ancora riconosciuto, partito dal Mali, finito in Libia, salito su un barcone troppo affollato.

“Ho perso il mio bambino”