LA PIETÀ – di Luca Soldi

nel mare nostro.

Il governo di Malta si rifiuta si far attraccare il mercantile con i 52 migranti recuperati in mare, tutti ormai allo stremo.

Le condizioni a bordo sono devastanti, la nave che aveva invertito la rotta per soccorrere un barcone in estrema difficoltà.

Aveva risposto ad una delle leggi del mare che si vorrebbe disattesa, ad una delle leggi che pongono il senso di umanità come valore indiscutibile.

Notizie più positive arrivano invece arrivano dalla Ocean Viking che da giorni sta attendendo il via libera per le operazioni di sbarco in sicurezza con la quarantena.