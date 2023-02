La politica punitiva israeliana ordina di demolire una casa palestinese a Gerusalemme Est

Articolo pubblicato originariamente su Al-Monitor e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Soldati israeliani arrivano alla casa della famiglia di Khayri Alqam, che ha ucciso sette persone fuori dalla sinagoga di un insediamento ebraico – AHMAD GHARABLI

La casa di un palestinese responsabile di un attacco mortale contro gli israeliani sarà demolita dalle autorità israeliane, anche se è stata costruita con un risarcimento pagato ai palestinesi dopo che un loro parente è stato ucciso da un israeliano.

Gli ingressi della casa di Gerusalemme est di Fatima Alqam, di suo marito Moussa e dei suoi quattro figli sono stati sigillati pochi giorni dopo che il figlio 21enne ha ucciso sette persone fuori da una sinagoga nell’insediamento di Neve Yaacov.

Khayri Alqam è stato ucciso nell’attacco del 27 gennaio e la sua famiglia ha poi ricevuto un ordine di demolizione del proprio appartamento, in base a una politica di lunga data che punisce le famiglie dei palestinesi che uccidono gli israeliani.

“Speriamo che non venga demolita. È stato nominato un avvocato e stiamo aspettando” il processo di appello, ha detto uno dei parenti dell’aggressore che ha chiesto l’anonimato, temendo rappresaglie.

Khayri Alqam condivideva il nome di suo nonno, ucciso nel 1998, presumibilmente da un estremista israeliano.

Un uomo israeliano è stato arrestato nel 2010 per quell’attacco e per una serie di altri omicidi di palestinesi, anche se poi è stato rilasciato e alla fine nessuno è stato condannato per l’omicidio.

“Con chi dobbiamo lamentarci?”, ha chiesto il parente. “Deve essere punito. Abbiamo subito un torto nel 1998 e un torto oggi”.

L’israeliano accusato in quel caso ha ottenuto il sostegno vocale di Itamar Ben-Gvir, che è passato da agitatore di estrema destra alla sua attuale posizione di ministro della Sicurezza nazionale israeliana.

Un consigliere del politico, il cui portafoglio include la polizia, non ha risposto a una richiesta dell’AFP di commentare il rapporto tra Ben-Gvir e l’accusato.

All’epoca dell’omicidio, la famiglia Alqam disse di aver ricevuto la visita dell’allora presidente israeliano Ezer Weizman e di aver ricevuto un risarcimento dallo Stato per l’omicidio.

Hanno usato parte del denaro per costruire la loro casa nel quartiere di al-Tur, nell’annessa Gerusalemme est, e vivevano al secondo piano del piccolo condominio, mentre gli altri piani erano occupati dai parenti.

Nadia Daqqa, avvocato del gruppo israeliano per i diritti HaMoked, ha dichiarato che per i funzionari non fa differenza se lo Stato ha pagato o meno una parte della costruzione.

“Per loro la casa era il luogo in cui viveva un terrorista palestinese”, ha detto.

Quando le forze israeliane demoliscono un appartamento all’interno di un isolato, ne abbattono i muri per renderlo inabitabile.

Mentre i governi che si sono succeduti hanno attuato la politica di demolizione, di solito c’è stato un periodo dopo l’emissione dell’ordine per consentire ai residenti di fare ricorso.

Questo è cambiato con la casa di Alqam, che sotto l’amministrazione del Primo Ministro Benjamin Netanyahu è stata sigillata entro 48 ore dall’attacco del 27 gennaio.

“Questi cambiamenti sono iniziati con il nuovo governo di destra”, ha detto Daqqa, che rappresenta i clienti che devono affrontare ordini di demolizione.

“E la politica di demolizione è stata ampliata per includere casi in cui non ci sono stati morti, o operazioni (attacchi) condotte da bambini”, ha aggiunto.

Il mese scorso il gabinetto ha annunciato che anche la casa della famiglia di un ragazzo di 13 anni che ha sparato e ferito due israeliani nel quartiere di Silwan, a Gerusalemme est, sarebbe stata sigillata.

Ad al-Tur, Fatima e Moussa Alqam si sono trasferiti con la madre di lui nello stesso edificio del loro appartamento sigillato, insieme ai loro figli, di età compresa tra i sei e i 16 anni.

Secondo Moussa Alqam, l’edificio di quattro piani era come un “posto di blocco militare”, con le forze israeliane che hanno stazionato nella proprietà per più di due settimane.

Punizione collettiva

Un giorno dopo il mortale attacco di gennaio, il gabinetto di sicurezza israeliano ha annunciato una serie di misure di ritorsione.

Tra queste, la revoca dei diritti alla sicurezza sociale delle “famiglie dei terroristi che sostengono il terrorismo”, anche se la famiglia Alqam non ha ancora perso tali benefici.

Fatima Alqam ha dichiarato che il figlio non è proprietario della loro casa e che la nonna detiene l’atto di proprietà.

Ma secondo la legislazione israeliana, un ordine di demolizione può essere emesso a un parente di un attentatore ed equivale a una forma di “punizione collettiva”, ha detto Daqqa.

Questo approccio ha suscitato confusione questo mese, dopo che l’ufficio di Netanyahu ha annunciato l’intenzione di “sigillare e demolire la casa” di un palestinese di 31 anni che ha ucciso tre israeliani a Gerusalemme est prima di essere colpito a morte.

Quando le autorità hanno scoperto che Hussein Qaraqe era in affitto in un appartamento non di proprietà di un parente, sono andate alla ricerca di una casa alternativa da radere al suolo.

Hanno scelto la casa dei suoi genitori e l’hanno sigillata prima della prevista demolizione, ha detto Daqqa.

Ma nella confusione, anche la casa di sua sorella è stata sigillata dalle forze israeliane per alcuni giorni, prima di essere riaperta.

L’errore è emblematico del “caos e dell’attuale periodo di follia”, ha detto Daqqa, mentre il governo israeliano cerca di aumentare le misure di rappresaglia.

