La polizia israeliana interroga un giornalista per un tweet che elogia un palestinese presumibilmente armato

Articolo pubblicato originariamente su Middle East Eye e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

L’avvocato di Israel Frey afferma che il breve arresto aveva lo scopo di terrorizzare e intimidire l’opposizione al nuovo governo

Martedì la polizia di Tel Aviv ha arrestato brevemente un giornalista israeliano per un tweet in cui elogiava un palestinese che avrebbe pianificato un attacco contro le forze israeliane.

Israel Frey, giornalista della comunità ultraortodossa e collaboratore di MEE, è stato arrestato con l’accusa di incitamento al terrorismo. La polizia ha dichiarato che è stato rilasciato nella tarda serata di martedì dopo l’interrogatorio.

L’ufficio del Procuratore di Stato aveva avviato un’indagine su Frey a novembre. Secondo il quotidiano Haaretz, Frey non si era presentato all’interrogatorio e questo aveva provocato un mandato di arresto.

A settembre, Frey ha elogiato un uomo palestinese che è stato catturato dalla polizia israeliana a Jaffa con armi e un ordigno esplosivo. Si presume che stesse pianificando di compiere un attentato in città.

Un arresto politico volto a terrorizzare e intimidire… chiunque faccia parte dell’opposizione”. L’avvocato di Israel Frey

In un tweet dell’epoca, Frey lo ha definito un “eroe” per essere arrivato “fino a Tel Aviv da Nablus” e aver cercato “obiettivi legittimi”.

“Anche se tutti gli israeliani intorno a lui partecipano in qualche modo all’oppressione, allo schiacciamento e all’uccisione del suo stesso popolo, lui ha cercato obiettivi legittimi e ha evitato di fare del male a persone innocenti. In uno Stato riformato avrebbe ricevuto una medaglia”, ha detto.

L’organizzazione no-profit di destra Btsalmo ha presentato una denuncia accusando Frey di incitamento al terrorismo e alla violenza per il tweet.

Dopo il suo rilascio, martedì, Frey ha accusato il nuovo governo israeliano di essere “fascista” e di volerci rendere “deboli e spaventati”.

“C’è solo un modo per tenere la testa alta quando si affronta un regime fascista; non ci sono vie di mezzo, non c’è statismo. [L’unica risposta è lottare per la piena uguaglianza e la libertà di ogni persona dal fiume al mare”, ha detto in un video pubblicato online da Noa Landau di Haaretz.

Gaby Lasky, ex parlamentare e avvocato di Frey, ha confermato il suo arresto in un comunicato, affermando che si tratta di un “arresto politico volto a terrorizzare e intimidire… chiunque faccia parte dell’opposizione”.

“Oggi è Frey, domani saremo tutti noi”, ha dichiarato.

Riferendosi al nuovo governo con significative influenze di estrema destra, Frey ha detto, in risposta alla convocazione di novembre, che il “nuovo regime” voleva spaventarlo.

“Il nuovo regime è già arrivato. È violento, fascista, terrorizza e dissangua gli oppositori politici e ora vuole spaventarmi. Il nostro caro Paese sta finendo sotto il controllo di forze antidemocratiche, il ministro della Polizia è un nazionalista dichiarato. Non ho intenzione di abbassare la testa”, ha dichiarato.

Mentre è raro che gli ebrei israeliani vengano arrestati per incitamento contro la polizia o altri organismi statali, i cittadini palestinesi di Israele sono da anni oggetto di accuse sproporzionate.

Ad agosto, uno studio dell’Israel Religious Action Center ha rilevato che le autorità giudiziarie in Israele “consentono l’incitamento” contro i palestinesi a causa della loro “politica di applicazione insufficiente”.

Lo studio ha rilevato che tra il 2014 e il 2021, il 77% di tutte le incriminazioni per incitamento alla violenza e al razzismo sono state presentate contro cittadini palestinesi di Israele, che rappresentano solo il 20% della popolazione del Paese.

Per quanto riguarda le condanne, solo due casi di incriminazione contro cittadini palestinesi non si sono conclusi con una condanna. In confronto, un terzo delle incriminazioni contro ebrei non si è concluso con una condanna.

Circa il 99% dei cittadini palestinesi condannati per accuse d’accusa ha ricevuto una pena detentiva, mentre circa il 54% degli ebrei non è stato incarcerato.