La prima apicoltrice di Gaza estende il suo alveare – giugno 06, 2022

Articolo pubblicato originariamente su Al Monitor e tradotto dall’inglese da Frammenti Vocali

A circa 300 metri dalla recinzione che separa la Striscia di Gaza e Israele, Samar al-Baa, che è la prima apicultrice donna a Gaza, è impegnata a controllare gli alveari ed estrarre il miele.

Il padre di Baa, Othman al-Baa, era un famoso contadino e apicoltore nel villaggio di Beit Hanoun, nel nord della Striscia di Gaza, ma è stato ucciso da un missile israeliano mentre stava raccogliendo il miele nel 2006. Dopo la tragica morte del padre, la famiglia abbandonò la terra e l’apiario fu abbandonato.

Dopo essere stata senza lavoro per cinque anni dopo la laurea, Baa, 31 anni, ha deciso di restaurare l’apiario di suo padre.

Secondo l’ Ufficio di statistica palestinese , il tasso di disoccupazione tra i giovani laureati è aumentato nel primo trimestre del 2022: il 27% dei giovani tra i 19 e i 29 anni con un certificato di diploma sono disoccupati e il 75% nella Striscia di Gaza.

Nel 2013 Baa ha conseguito una laurea in pedagogia presso la Al-Quds Open University di Gaza, ma ora si guadagna da vivere con le abilità di apicoltura che ha appreso da suo padre quando aveva 13 anni.

“Ho sempre accompagnato mio padre e ho imparato da lui . La zona era piena di eucalipti, alberi di agrumi e fiori prima che fosse demolita dall’esercito israeliano nelle continue incursioni degli ultimi anni . L’area è cambiata. Gaza non ha l’ambiente appropriato per nutrire le api, quindi ora mettiamo gli alveari vicino al confine in modo che possano attraversare il lato israeliano dove gli alberi sono rigogliosi e possano trovare cibo migliore. “

Baa ha riabilitato sei alveari vuoti nel 2018 e ha aggiunto altri sette alveari con i suoi risparmi. È riuscita ad espandere il numero di alveari a 65 all’inizio del 2021, ma l’area è stata nuovamente esposta ai bombardamenti israeliani durante l’ultima guerra sulla Striscia di Gaza nel maggio 2021.

“Ho trovato le api morte a terra e all’interno degli alveari.Anche la produzione di miel è stata avvelenata dalle schegge di missili e bombe a gas che hanno raggiunto la zona”, ha aggiunto.

Con l’aiuto dei fratelli Baa ha restaurato l’apiario e coltiva piante aromatiche medicinali, come timo, salvia e moringa, fonte fondamentale per l’alimentazione delle api.

A maggio ha raccolto 35 alveari per un totale di 120 chilogrammi (264 libbre) di miele, che sta commercializzando a vari tipi di clienti.

Il prezzo medio di un chilogrammo (2,2 libbre) di miele prodotto nella Striscia di Gaza è di 70 shekel israeliani ($ 21), mentre il prezzo di un chilogrammo di miele importato varia tra 35 shekel e 100 shekel ($ 10,50-$ 30), a seconda del qualità e paese di origine.

All’inizio della sua carriera Baa ha dovuto affrontare una serie di sfide, la prima delle quali è stata l’opposizione della società al suo lavoro, definito una professione maschile, e il fatto che il posto di lavoro è estremamente pericoloso.

“Dopo il martirio di mio padre, nessuno nella mia famiglia ha accettato l’idea di lavorare nella zona di confine”, ha osservato Baa. “Vengo a lavorare quando la zona è piena di gente e contadini per ridurre il rischio di rimanere da sola”.

Ayesh al-Shanti, direttore del Dipartimento per la produzione animale del ministero dell’Agricoltura di Gaza, è d’accordo con Baa. Ha detto ad Al-Monitor che a causa della demolizione dei terreni agricoli, molti agricoltori stanno posizionando alveari vicino al confine in modo che le api possano nutrirsi degli alberi sul lato israeliano. Ma questa non è una missione facile.

“Gli aerei israeliani spruzzano le aree di confine con pesticidi volti a bruciare i raccolti dei campi per chiarire la visione ai soldati israeliani. Questo porta all’uccisione di un gran numero di api in viaggio per cercare cibo”, ha detto.

“Ci sono circa 20.000 alveari a Gaza – in 400 apiari – che producono 200 tonnellate di miele all’anno”, ha aggiunto, osservando che il tasso di produzione di un alveare varia tra 7,5 chilogrammi e 8 chilogrammi (16,5-17,5 libbre) in una situazione normale e senza zucchero.

Shanti ha spiegato che durante le visite sul campo per valutare i danni dopo la devastante guerra di 11 giorni nel maggio 2021, “il ministero ha riscontrato che il 30% degli apiari era gravemente colpito e la maggior parte delle api era morta, a causa dei gas o del suono di bombardamenti”.

Ha sottolineato che ogni inverno le autorità israeliane aprono le pompe dell’acqua delle dighe al confine di Gaza, causando l’affondamento degli alveari.

Shanti ha affermato: “Lavoriamo costantemente per migliorare le specie di api e introdurre nuove specie agli agricoltori in grado di produrre più quantità e qualità di miele. Ma le misure israeliane ostacolano l’ingresso di attrezzature e regine migliorate a Gaza”.

Ha aggiunto: “Le autorità israeliane impediscono anche l’introduzione di farmaci veterinari al ministero dell’Agricoltura”.

Baa sogna di sviluppare il suo apiario con più strumenti e alveari e di aggiungere una serra per coltivare piante aromatiche per nutrire le api durante tutto l’anno.

È diventata un modello per altre ragazze e donne nella sua zona e in tutta la Striscia di Gaza, poiché molte famiglie nel villaggio di Beit Hanoun stanno mandando le loro figlie a imparare da Baa nella sua fattoria.