La pulizia etnica di Gaza

Fonte: Maria Elena Scandaliato

Riporto un articolo pubblicato pochi giorni fa sul sito israeliano Mekomit:

Riguarda il futuro della Striscia di Gaza, secondo un’ipotesi messa nero su bianco dal ministero dell’Intelligence di Tel Aviv in un documento di dieci pagine, che Mekomit ha pubblicato integralmente (è allegato all’articolo).

Purtroppo non conosco l’ebraico, ma riporto l’articolo del sito, che sintetizza i contenuti del documento:

“Un documento del Ministero dell’Intelligence, il cui contenuto completo viene pubblicato qui per la prima volta, raccomanda il trasferimento forzato della popolazione della Striscia di Gaza al Sinai in modo permanente e invita la comunità internazionale a sfruttare il trasferimento. Il documento suggerisce inoltre di promuovere una campagna dedicata ai residenti di Gaza che “li motiverà ad accettare il piano”

Di: Yuval Avraham 28.10.2023

Un documento ufficiale del Ministero dell’Intelligence raccomanda che il sistema di sicurezza effettui il trasferimento totale di tutti i residenti della Striscia di Gaza nel Nord Sinai, come opzione preferita tra le tre alternative che offre riguardo al futuro dei palestinesi nella Striscia al momento fine della guerra.

L’esistenza del documento non indica necessariamente che le sue raccomandazioni siano prese in considerazione dal sistema di sicurezza. Nonostante il suo nome, il Ministero dell’Intelligence non è responsabile di alcun organismo di intelligence, ma prepara autonomamente studi e documenti politici, che vengono distribuiti per l’esame da parte del governo e degli organismi di sicurezza ma non sono vincolanti per loro. Il budget annuale dell’ufficio è di circa 25 milioni di shekel e la sua influenza è considerata relativamente piccola.

Il documento raccomanda che Israele agisca “per evacuare la popolazione di Gaza nel Sinai” durante la guerra: creando tendopoli e nuove città nel nord del Sinai, che accoglieranno la popolazione deportata, e poi “creando una zona neutra di diversi chilometri all’interno dell’Egitto, senza permettere alla popolazione di tornare alle attività o alla residenza vicino al confine israeliano.” Allo stesso tempo, i paesi del mondo, e in primis gli Stati Uniti, devono essere coinvolti nell’attuazione della mossa.

Il documento di dieci pagine è datato 13 ottobre e riporta il logo del Ministero dell’Intelligence guidato dal ministro Gila Gamliel del Likud. Un funzionario del Ministero dell’Intelligence ha confermato a Mikomet che si tratta di un documento autentico, che è stato distribuito al sistema di sicurezza per conto della Divisione Politica del Ministero, e “non avrebbe dovuto raggiungere i media”.

Il documento raccomanda inequivocabilmente ed esplicitamente il trasferimento dei civili da Gaza come risultato auspicato della guerra. Questa settimana la sua esistenza è stata segnalata su “Calcalist” e viene qui pubblicata integralmente. Il piano di trasferimento è articolato in più fasi: nella prima fase la popolazione di Gaza dovrà essere “sgombrata verso sud”, mentre gli attacchi dell’aeronautica si concentreranno sulla parte settentrionale della Striscia. Nella seconda fase inizierà l’ingresso via terra a Gaza, che porterà all’occupazione dell’intera striscia, da nord a sud, e alla “pulizia dei bunker sotterranei dai combattenti di Hamas”.

Nello stesso momento in cui la Striscia di Gaza sarà occupata, i cittadini di Gaza si sposteranno in territorio egiziano, lasceranno la Striscia e non gli sarà permesso di ritornarvi permanentemente. “È importante lasciare utilizzabili le corsie di traffico verso sud, per consentire l’evacuazione della popolazione civile verso Rafah”, si legge nel documento.

Secondo un funzionario del Ministero dell’Intelligence, dietro queste raccomandazioni c’è il personale del Ministero. La fonte ha sottolineato che gli studi del ministero “non si basano sull’intelligence militare” e servono solo come base per le discussioni nel governo.

Nel documento si propone di promuovere una campagna dedicata ai cittadini di Gaza che “li motiverà ad accettare il piano” e li spingerà a rinunciare alle loro terre. “I messaggi dovrebbero ruotare attorno alla perdita della terra, cioè far capire che non c’è più alcuna speranza di ritornare nei territori che Israele occuperà nel prossimo futuro, che questo sia vero o no. L’immagine dovrebbe essere “Allah si è assicurato che perdeste questa terra a causa della leadership di Hamas: non c’è altra scelta se non quella di trasferirvi in ​​un altro posto con l’aiuto dei vostri fratelli musulmani”, si legge nel documento.

Inoltre, è scritto che il governo deve condurre una campagna pubblica che promuova il programma di trasferimenti nel mondo occidentale “in modo da non incitare e annerire Israele”, in cui la deportazione della popolazione da Gaza sarà presentata come una mossa umanitaria necessaria e riceverà il sostegno del mondo perché porterà a “meno vittime tra la popolazione civile rispetto al numero previsto”.

Il documento afferma inoltre che gli Stati Uniti dovrebbero essere coinvolti in questa mossa in modo da esercitare pressioni sull’Egitto affinché accolga i residenti di Gaza, e per sfruttare altri paesi europei, e in particolare Grecia, Spagna e Canada, per aiutare ad accogliere e sistemare i rifugiati che saranno evacuati da Gaza. Il Ministero dell’Intelligence ha affermato che il documento non è stato distribuito tramite il Ministero ai funzionari statunitensi, ma solo al governo israeliano e alle agenzie di sicurezza.

La settimana scorsa, il “Meshgav Institute”, un istituto di ricerca di destra guidato da Meir Ben Shabat, stretto collaboratore di Netanyahu ed ex capo dell’Assemblea nazionale, ha pubblicato un documento di posizione che chiedeva analogamente il trasferimento forzato della popolazione di Da Gaza al Sinai. L’istituto ha recentemente cancellato la pubblicazione da Twitter dopo che aveva suscitato forti reazioni a livello internazionale.

È interessante notare che lo studio cancellato è stato scritto da Amir Weitman, un attivista del Likud e, secondo le prove, anche un collaboratore del ministro Gila Gamaliel nel Ministero dell’Intelligence. Weitman ha recentemente intervistato il membro della Knesset Ariel Kellner del Likud, il quale gli ha detto che “la soluzione che stai proponendo, ovvero spostare la popolazione in Egitto, è una soluzione logica e desiderabile”.

E questo non è l’unico collegamento tra il Likud, il Ministero dell’Intelligence, e l’istituto di ricerca di destra: circa un mese fa, il Ministero dell’Intelligence si è impegnato a trasferire circa un milione di shekel dal suo bilancio al “Meshgav Institute”, in modo che potesse condurre ricerche sui paesi arabi per conto suo. Se l’Istituto Mashgav è stato coinvolto nella stesura del documento di trasferimento del Ministero dell’Intelligence, almeno il suo logo non appare sul documento.

Funzionari del Ministero dell’Intelligence hanno affermato che si tratta di uno studio indipendente condotto dal dipartimento politico del Ministero, senza collaborazione con soggetti esterni, ma hanno confermato che recentemente hanno iniziato a lavorare con l'”Istituto Meshgav” e hanno sottolineato che lavorano con vari istituti di ricerca con diversi agende politiche. Nessuna risposta è ancora arrivata dal “Mashgav Institute”.

Ed ecco un altro collegamento: il documento del Ministero dell’Intelligence è trapelato per la prima volta in un piccolo gruppo interno WhatsApp di attivisti di destra, che promuovono, insieme ad Amir Weitman del Likud, una lobby per il ristabilimento del Insediamenti israeliani nella Striscia di Gaza e trasferimento ai cittadini palestinesi che vivono lì. Secondo uno di questi attivisti, il documento del Ministero dell’Intelligence è arrivato loro attraverso la mediazione di “un membro del Likud” e la sua diffusione pubblica è legata al tentativo di scoprire se “l’opinione pubblica in Israele è pronta ad accettare idee di un trasferimento da Gaza”.

Le possibilità di attuare un piano del genere, che equivale alla pulizia etnica di Gaza, sono nulle sotto molti aspetti. Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha recentemente dichiarato di opporsi fermamente all’apertura del valico di Rafah per assorbire la popolazione civile di Gaza. Ha affermato che lo spostamento dei palestinesi da Gaza al Sinai minaccerebbe la pace israeliana con l’Egitto e ha avvertito che ciò porterebbe ad attacchi israeliani sul territorio egiziano. Lo stesso Al-Sisi propose, tuttavia, diversi anni fa di espandere il territorio della Striscia di Gaza fino al Sinai e di istituire lì uno stato palestinese indipendente, una proposta che fu categoricamente respinta dal presidente palestinese, Mahmoud Abbas. Un piano con uno spirito simile è stato presentato in passato anche da altri funzionari israeliani, e anche questo non è sfociato in una vera discussione.

In relazione a questa difficoltà, il documento precisa che l’Egitto avrà “l’obbligo ai sensi del diritto internazionale di consentire il passaggio della popolazione” e che gli Stati Uniti potranno contribuire allo spostamento esercitando “pressioni su Egitto, Turchia, Qatar, Arabia Saudita e gli Emirati a contribuire all’iniziativa sia in risorse che nell’accoglienza degli sfollati”. Nel documento si propone di condurre una campagna pubblica dedicata che si rivolgerà al mondo arabo, a paesi come Arabia Saudita, Marocco, Libia e Tunisia, “in cui il messaggio di aiuto ai fratelli palestinesi e la loro riabilitazione è concentrato anche a costo di un tono che rimprovera o offende Israele.”

Infine, viene scritto che la “migrazione di massa” di una popolazione dalle zone di combattimento è un “risultato naturale e necessario” avvenuto anche in Siria, Afghanistan e Ucraina e che solo la deportazione della popolazione sarà “una risposta adeguata che consentirà la creazione di deterrenza”.

Il documento presenta altre due alternative riguardanti i cittadini di Gaza all’indomani della guerra. La prima è spostare il governo dell’Autorità Palestinese a Gaza, la seconda è far nascere un altro governo arabo locale al posto di Hamas. Entrambe le alternative, si sostiene, non sono auspicabili dal punto di vista strategico e di sicurezza per lo Stato di Israele, e non forniranno un messaggio sufficientemente deterrente, soprattutto nei confronti di Hezbollah in Libano, come risposta al massacro di Hamas nella Striscia di Gaza.

Gli autori dello studio sostengono che l’introduzione dell’Autorità Palestinese a Gaza è “l’alternativa più pericolosa” delle tre, perché potrebbe “portare alla creazione di uno Stato palestinese”.

“La divisione tra la popolazione palestinese è oggi uno dei principali ostacoli alla creazione di uno Stato palestinese. Non è possibile che il risultato di questo attacco (il massacro di Hamas del 7 ottobre) costituisca una vittoria senza precedenti per il movimento nazionale palestinese e apra la strada alla creazione di uno Stato palestinese”, si legge nel documento.

Il documento afferma che il modello di governo militare israeliano e governo civile dell’Autorità Palestinese, come esiste in Cisgiordania, è destinato a fallire a Gaza. “Non c’è modo di mantenere un’effettiva occupazione militare a Gaza solo sulla base di una presenza militare e senza accordi. In breve tempo ci sarà una richiesta interna israeliana e internazionale di ritiro”.

Gli estensori del documento aggiungono che in una situazione del genere lo Stato di Israele “sarà considerato una potenza colonialista con un esercito occupante… simile alla situazione in Cisgiordania oggi, solo peggiore”.

L’ultima alternativa, la formazione di una leadership araba locale che sostituisca Hamas, non è auspicabile secondo quanto scritto nel documento, perché non esistono movimenti locali di opposizione ad Hamas e la nuova leadership potrebbe essere più radicale. “Lo scenario probabile non è un cambiamento nella percezione ideologica, ma la creazione di nuovi movimenti islamici, forse ancora più radicali”, si legge in relazione a questa alternativa.

Infine, si sostiene che se la popolazione di Gaza rimane nella Striscia, ci saranno “molti morti arabi” durante la prevista occupazione di Gaza, e questo danneggerà l’immagine internazionale di Israele ancor più della deportazione della popolazione. Per tutte queste ragioni, la raccomandazione del Ministero dell’Intelligence è di favorire il trasferimento permanente di tutti i cittadini da Gaza al Sinai.