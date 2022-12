La relatrice speciale speciale delle nazioni unite affronta una campagna diffamatoria per aver denunciato il colonialismo di insediamento e l’apartheid di Israele 

Articolo pubblicato originariamente su Mondoweiss e tradotto dall’inglese da Alessandra Mecozzi per Palestina Cultura e Libertà

Di Jonathan Ofir

La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, è stata attaccata in seguito al suo rapporto che mette in luce il colonialismo israeliano.

La nuova relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati, Francesca Albanese , è stata recentemente attaccata da una serie di soggetti filo-israeliani, inclusa la presunta libera stampa israeliana.

Albanese è entrata nel suo ruolo a maggio, dopo Michael Lynk, che aveva già sollevato l’apartheid israeliano e il colonialismo di insediamento verso la fine del suo mandato di sei anni. Il primo rapporto di Albanese ha fatto un passo avanti su questi concetti. In un rapporto di settembre, ha evidenziato il “colonialismo di insediamento” nel paragrafo di intestazione, indicando il “contesto delle caratteristiche coloniali dei coloni nella prolungata occupazione israeliana”.

“Apartheid”, nella valutazione di Albanese, non è nemmeno un termine sufficiente per descrivere il paradigma colonialista di insediamento israeliano. È più grande dell’Apartheid. Ed è questa chiamata alla responsabilità che ha istigato gruppi di pressione israeliani e funzionari governativi ad ​​una campagna diffamatoria a tutto campo.

Gli attacchi contro Albanese possono essere meglio riassunti da un importante pezzo di cronaca pubblicato mercoledì scorso sul Times of Israel . Conteneva un dossier delle sue presunte dichiarazioni antisemite ed era intitolato: “La storia dei social media del funzionario delle Nazioni Unite per i diritti dei palestinesi rivela commenti antisemiti”.

Il centro del reportage dell’autore Luke Tress è un commento fatto da Albanese nel 2014, durante l’assalto estivo senza precedenti di Israele a Gaza, dove ha usato le parole “lobby ebraica” invece di “lobby israeliana”. Ecco lo spezzone della lettera aperta di Albanese, che fornisce anche il Times of Israel :

“L’America e l’Europa, soggiogate l’una dalla lobby ebraica e l’altra dal senso di colpa per l’Olocausto, restano in disparte e continuano a condannare gli oppressi – i palestinesi – che si difendono con gli unici mezzi che hanno ( missili squilibrati), invece di far affrontare a Israele le sue responsabilità nei confronti del diritto internazionale”.

Prima di entrare nel contesto di ciò, è importante notare un’altra ironia che si trova qui nel terzo paragrafo dell’articolo, dove lo stesso Tress usa i termini “Stato ebraico” e “Israele” nel contesto dell’uso presumibilmente malizioso da parte di Albanese del termine “Jewish lobby” piuttosto che “lobby israeliana”. Quindi, è la “lobby dello stato ebraico” allora? Ad ogni modo, c’è una lobby di organizzazioni ebraiche che sono politicizzate per l’apologia di Israele. Come rileva Jeremy Stern-Weiner nella sua difesa di Albanese:

“[Quando] questi gruppi di pressione difendono Israele, spesso lo fanno come gruppi ebraici. Durante l’offensiva israeliana a Gaza del 2014, un tipico comunicato stampa recitava: “I leader ebrei… invitano la comunità internazionale a schierarsi con Israele”. L’American Jewish Committee si è autodefinito “il Dipartimento di Stato del popolo ebraico” in quanto “si è mobilitato per… presentare la causa della risposta militare di Israele ai leader statunitensi”.

Da un errore deriva il successivo. Il Times of Israel rimprovera quindi Albanese per aver affermato che la “lobby ebraica” ha il controllo degli Stati Uniti e che “i riferimenti agli ebrei e alle lobby ebraiche che esercitano un potere sproporzionato sono visti come antisemiti perché evocano tropi secolari e teorie del complotto sugli ebrei controllando il mondo dall’ombra. Ma Albanese ha fatto una tale generalizzazione? Si riferiva a un contesto specifico. Tornando a Stern-Weiner:

“[È] chiaro che Albanese si riferiva al sostegno degli Stati Uniti per l’assalto di Israele a Gaza, non al governo degli Stati Uniti in generale. È certamente possibile sopravvalutare l’influenza delle organizzazioni di difesa degli ebrei americani, e qualsiasi suggerimento che tali gruppi controllino la politica statunitense nel suo complesso sarebbe manifestamente inesatto. Ma Albanese non ha detto questo».

L’ articolo del Times of Israel prosegue citando il ministero degli Esteri israeliano come parte della sua raffica di colpi contro Albanese. Questo è un ministero che in realtà ospita l’ufficio di Hasbara, la propaganda israeliana. Il ministero ha condannato i presunti “commenti antisemiti” di Albanese. Se l’hanno detto gli hasbaristi israeliani, deve essere vero!

E se il ministero degli Esteri israeliano ottiene uno spazio, perché non anche l’Anti-Defamation League? L’ADL ha condannato la presunta invocazione di “secolari tropi antisemiti”.

Il Times of Israel ha dato ad Albanese un po’ di spazio per rispondere:

“Alcune delle parole che ho usato, durante l’offensiva israeliana sulla Striscia di Gaza nel 2014, erano infelici, analiticamente imprecise e involontariamente offensive”, ha detto attraverso il suo ufficio. “Le persone fanno errori. Prendo le distanze da queste parole, che non userei oggi, né avrei usato come relatore speciale delle Nazioni Unite…. A seguito di questo chiarimento, la nostra attenzione non dovrebbe essere distolta dalle pratiche statali illegali che causano sofferenza a milioni di persone e negazione dei diritti umani su base giornaliera nel territorio palestinese occupato”, ha affermato. “Questo è ciò su cui sono incaricata di riferire e che dovrebbe essere il nostro obiettivo”.

Ma no, non è abbastanza, e il Times of Israel non la lascerà fuori dai guai. Le accuse continuano:

“Nel 2018 Albanese ha pubblicato uno screenshot di una citazione che ha attribuito a David Ben-Gurion che diceva: ‘Aboliremo la partizione e ci allargheremo a tutta la Palestina’. La citazione sembrava essere una traduzione di una controversa lettera del 1937 che Ben Gurion scrisse a suo figlio.

Questa è una sciatteria, non di Albanese – ma di Tress. Quelle parole furono dette all’esecutivo sionista da Ben-Gurion; non provengono dalla sua lettera a suo figlio. Lo screenshot della citazione cui fa riferimento il Times of Israel è probabilmente The Birth of Israel – Myths and Realities di Simha Flapan. Lo screenshot spiega che le parole furono dette all’epoca all’esecutivo sionista ma che furono ripetute alla famiglia (in una lettera al figlio Amos). Una citazione simile da quella lettera è questa:

“L’istituzione di uno stato, anche se solo su una parte del territorio, è il massimo potenziamento della nostra forza in questo momento e un potente impulso ai nostri sforzi storici per liberare l’intero paese”.

Quella lettera e quella citazione (e altre nella lettera che pongono lo stesso punto) non sono contestate, questa è solo propaganda. È un fatto storico valido .

Quindi Albanese era effettivamente accurata, mentre Tress era pedante, errato e storicamente sciatto.

Cos’altro fa arrabbiare il Times of Israel ?

“Ha anche affermato che Israele potrebbe essere colpevole di presunti gravi crimini tra cui genocidio, pulizia etnica, crimini di guerra e crimini contro l’umanità”.

Non abbiamo bisogno di esaminare veramente la pulizia etnica, i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità perché questa è una comprensione abbastanza comune. È anche chiaro che Israele ha applicato la pulizia etnica, guardate il film Tantura (2022) se volete sentirne parlare dagli stessi autori. Crimini di guerra? Tutte le colonie (insediamenti) sono proprio questo per il diritto internazionale. Crimini contro l’umanità? L’apartheid è uno di questi, non è così controverso, e una miriade di importanti organizzazioni per i diritti umani sono d’accordo su questo.

Quindi, resta l’accusa di genocidio. Tress si collega al post di Albanese che promuove un’intervista di Jadaliyya con lo storico israeliano Ilan Pappe, autore dell’eccezionale libro The Ethnic Cleansing of Palestine (2006), sul concetto di “genocidio incrementale”. Il contesto immediato di Pappe è l’assalto di Gaza del 2014, e vale certamente la pena seguire la sua logica di come politiche che, prese isolatamente, possono sembrare politiche ad hoc, equivalgono allo strangolamento di una popolazione civile. In effetti, Gaza è diventata ufficialmente “inabitabile” secondo i criteri delle Nazioni Unite. Quindi c’è sicuramente qualcosa da prendere in considerazione lì. Non è affatto antisemita.

Cos’altro, Times of Israel ?

“Ha detto quest’anno che “dozzine” di giornalisti sono stati uccisi nel conflitto dall’anno 2000, tutti da parte di Israele. Secondo le stesse statistiche delle Nazioni Unite, entrambe queste affermazioni sono false”.

Oh, davvero, falso? Vediamo. Il collegamento fornito nelle “statistiche proprie” è a un grafico dell’UNESCO sui giornalisti palestinesi uccisi, ma dal 2002 in poi. Ce ne sono 22 in questo . Aggiungi Aziz Yousef al-Tanh del 2000. È pedante affermare che non sono dozzine. Ad ogni modo, il Ministero dell’Informazione palestinese elenca per nome 45 giornalisti uccisi, e ci sono conteggi ancora più alti. L’affermazione di Albanese era anche nel contesto dell’uccisione di Shireen Abu Akleh quest’anno – un obiettivo deliberato per il quale Israele non sarà ritenuto responsabile. È oltremodo insulso per Tress attaccare questo.

E va avanti ancora e ancora. Albanese ha detto questo, Albanese ha detto quello. Tutto per distrarre dal lavoro che lei sta cercando di fare, che è ovviamente quello di far luce sul carattere sistematico dei crimini israeliani.

La caccia alle streghe è contro Israele. Ovviamente. Non contro Francesca Albanese, ci mancherebbe.

Fortunatamente, molti stanno venendo in sua difesa. Proprio ieri, 64 studiosi, in maggioranza ebrei, hanno rilasciato una dichiarazione molto forte “di denuncia della campagna diffamatoria” contro Albanese. Che ce ne siano molti altri.