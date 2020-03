LA RESPONSABILITA’ E LA COERENZA – di Patrizia Cecconi

Per ottenere una responsabilità consapevole da parte della popolazione, le autorità dovrebbero offrire coerenza. Non lo hanno fatto in passato e non lo fanno ora. Nella terza intervista al dottor Salmaso che pubblichiamo, l’epidemiologo che divide il suo tempo tra Italia ed Africa e ha accumulato una notevole esperienza di epidemie e pandemie, insiste nel far parlare le cifre. Il discusso confronto con i “normali” virus influenzali, messo di fatto al bando in tutta Italia, non va certo usato per abbassare le difese concrete dal contagio ma aiuta molto a capire i contesti e anche il ruolo dell’informazione. Perché sarebbe sbagliato ricordare che nell’influenza stagionale 2017-18 per “complicazioni influenzali” sono morte 18 mila persone, in prevalenza anziane? E perché non si discute di sanzioni anche per chi semina il panico? Forse bisognerebbe avere un po’ di fiducia in più nelle capacità di comprensione dei pericoli da parte delle persone comuni. Ogni cittadino cui viene chiesta responsabilità e comprensione nel rinunciare non solo alle sue abitudini ma anche a molti dei suoi diritti, oggi è probabilmente in grado di capire se ha ricevuto messaggi coerenti dalle autorità e dagli “esperti” in questi 40 giorni. E sa, o dovrebbe sapere, anche chi porta grandi responsabilità (politiche ma anche economiche) per aver smantellato negli ultimi trent’anni un sistema sanitario pubblico ai primi posti nel mondo per lo più al fine di favorire la speculazione privata.