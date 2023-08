La scomoda verità su Ain Al-Hilweh, la capitale della “shatat” e dell’agonia palestinese

Articolo pubblicato originariamente su Middle East Monitor e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Getty Images

Il campo profughi palestinese di Ain Al-Hilweh, in Libano, è conosciuto come la “capitale della “shatat” palestinese”. Il termine potrebbe non suscitare molte emozioni tra coloro che non comprendono appieno, e tanto meno sperimentano, la straziante esistenza della pulizia etnica e dell’esilio perpetuo, e la tremenda violenza che ne è seguita.

“Shatat” è tradotto approssimativamente come “esilio” o “diaspora”. Tuttavia, il significato è molto più complesso. Può essere compreso solo attraverso l’esperienza vissuta. Anche in questo caso, non è facile da comunicare. Forse, i blocchi kafkiani di cemento, zinco e macerie, che si ergono l’uno sull’altro e che servono come “rifugi temporanei” per decine di migliaia di persone, raccontano una piccola parte della storia.

La violenza nell’affollatissimo campo palestinese è ripresa il 30 luglio; interrotta per un breve periodo dopo l’intervento dell’Autorità d’azione congiunta palestinese, è poi ripresa, mietendo la vita di 13 persone e non solo. Altre decine di persone sono rimaste ferite e migliaia sono fuggite.

Tuttavia, la maggior parte dei rifugiati è rimasta, perché diverse generazioni di palestinesi di Ain Al-Hilweh hanno capito che c’è un punto in cui fuggire non serve a nulla, perché non garantisce la vita e nemmeno una morte dignitosa. I massacri nei campi profughi di Sabra e Shatila, nel settembre 1982, sono una testimonianza di questa consapevolezza collettiva.

Prima di scrivere questo articolo, ho parlato con diverse persone nel Sud del Libano e ho esaminato molti articoli e rapporti che descrivono ciò che sta accadendo nel campo ora. La verità è ancora sfocata o, nel migliore dei casi, selettiva.

Molti media arabi hanno relegato Ain Al-Hilweh a una rappresentazione simbolica di un dolore palestinese radicato. I media occidentali mainstream non si sono preoccupati del dolore palestinese, ma si sono concentrati soprattutto sull'”illegalità” del campo, sul fatto che esiste al di fuori della giurisdizione legale dell’esercito libanese e sulla proliferazione di armi tra le fazioni palestinesi e non, impegnate in lotte intestine apparentemente senza fine e presumibilmente inspiegabili.

Ma Ain Al-Hilweh, come gli altri undici accampamenti ufficiali di rifugiati palestinesi in Libano, è una storia completamente diversa, più urgente del semplice simbolismo e più razionale del risultato di rifugiati senza legge. È essenzialmente la storia della Palestina, o meglio, della distruzione della Palestina per mano delle milizie sioniste nel 1947-48. È una storia di contraddizioni, di contraddizioni e di contraddizioni. È una storia di contraddizioni, orgoglio, vergogna, speranza, disperazione e, infine, tradimento.

Non è facile seguire la linea temporale che ha preceduto l’ultima ondata di violenza. Alcuni suggeriscono che i combattimenti siano iniziati quando è stato compiuto un attentato – imputato ai combattenti di Fatah nel campo – contro un leader di un gruppo islamista rivale. L’attentato è fallito ed è stato seguito da un’imboscata tesa da presunti islamisti che hanno ucciso un alto comandante di Fatah e diverse sue guardie del corpo.

Altri suggeriscono che l’assassinio del generale della Sicurezza nazionale palestinese, Abu Ashraf Al-Armoushi, sia stato del tutto immotivato. Altri ancora, tra cui il Primo Ministro libanese Najib Mikati, hanno incolpato forze esterne e i loro “ripetuti tentativi di usare il Libano come campo di battaglia per un regolamento di conti”.

Ma chi sono queste entità e qual è lo scopo di questa ingerenza?

La questione si fa più oscura. Sebbene impoverito e sovraffollato, Ain Al-Hilweh, come altri campi palestinesi, è uno spazio politico molto conteso. In teoria, questi campi hanno lo scopo di consolidare e proteggere il legittimo diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi. In pratica, vengono anche utilizzati per minare questo diritto sancito a livello internazionale.

L’Autorità Palestinese guidata da Mahmoud Abbas, ad esempio, vuole assicurarsi che i lealisti di Fatah dominino il campo, da qui il suo impegno per negare ai rivali palestinesi qualsiasi ruolo nel Libano meridionale.

Fatah è il più grande gruppo palestinese all’interno dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP). Domina sia l’OLP che l’Autorità Palestinese. In passato, il gruppo ha perso il suo dominio su Ain Al-Hilweh e altri campi. Per Fatah in Libano è una lotta costante per la rilevanza.

Ain Al-Hilweh è importante per l’Autorità palestinese, anche se l’OLP, sotto la guida di Abbas, ha in gran parte disconosciuto i rifugiati del Sud del Libano e il loro diritto al ritorno, concentrandosi soprattutto sul governo di specifiche regioni della Cisgiordania sotto l’egida dell’occupazione israeliana.

Tuttavia, i rifugiati libanesi rimangono importanti per l’Autorità palestinese per due motivi principali: uno, come fonte di convalida per Fatah e, due, per evitare qualsiasi critica, per non dire resistenza, al campo palestinese sostenuto dall’Occidente, in Libano e altrove.

Nel corso degli anni, centinaia di rifugiati di Ain Al-Hilweh sono stati uccisi nei bombardamenti israeliani e nelle lotte intestine tra palestinesi e libanesi. Israele ha compiuto gran parte delle uccisioni per garantire che la resistenza palestinese in Libano fosse eliminata alla fonte. Il resto della violenza è stata portata avanti da gruppi che cercavano il dominio e il potere, a volte per il proprio interesse, ma spesso come milizie per procura di potenze esterne.

In mezzo ci sono 120.000 persone – la popolazione stimata di Ain Al-Hilweh – e, per estensione, tutti i rifugiati palestinesi del Libano.

Non tutti gli abitanti di Ain Al-Hilweh sono però rifugiati palestinesi registrati. Secondo le stime dell’UNRWA, l’agenzia delle Nazioni Unite creata per occuparsi dei rifugiati palestinesi, questi ultimi sono circa 63.000. Gli altri sono fuggiti in seguito all’inizio della guerra siriana, che ha aumentato la popolazione dei campi libanesi e acuito le tensioni esistenti.

Le trappole dei rifugiati, tuttavia, sono molteplici: l’effettivo confinamento fisico dettato dalla mancanza di opportunità e di accettazione nella società libanese tradizionale; i grandi rischi di lasciare il Libano come rifugiati privi di documenti e trasportati clandestinamente attraverso il Mediterraneo; e la sensazione, soprattutto tra le generazioni più anziane, che lasciare i campi equivalga a tradire il Diritto al Ritorno.

Tutto questo avviene in un contesto politico in cui la leadership palestinese ha completamente rimosso i rifugiati dai suoi calcoli e in cui l’Autorità palestinese vede i rifugiati solo come pedine in un gioco di potere tra Fatah e i suoi rivali.

Per decenni, Israele ha cercato di respingere la discussione sui rifugiati palestinesi e sul loro diritto al ritorno. I suoi continui attacchi ai campi profughi palestinesi nella stessa Palestina e il suo interesse per ciò che accade nello shatat fanno parte del suo tentativo di scuotere le fondamenta stesse della causa palestinese.

Le lotte intestine ad Ain Al-Hilweh, se non vengono poste sotto un controllo totale e duraturo, potrebbero portare Israele a ottenere esattamente ciò che vuole: presentare i rifugiati palestinesi come un peso per i Paesi ospitanti e, in ultima analisi, distruggere la “capitale di Shatat”, insieme alla speranza di quattro generazioni di rifugiati palestinesi di poter, un giorno, tornare a casa.