La situazione critica in Palestina

Articolo pubblicato originariamente su Parc e tradotto in italiano da Altro Mercato

Da Parc (Palestinian Agricultural Relief Committee)

Sotto l’occupazione israeliana condotta dal nuovo governo estremista di destra/fascista israeliano, che incoraggia la violenza contro i palestinesi, la lotta di resistenza del popolo palestinese diventa ogni giorno più impegnativa.

L’escalation della complessa situazione relativa alla sicurezza in Palestina è in corso dal 2022, e nel 2023 le condizioni continuano a peggiorare.

La popolazione palestinese continua a subire omicidi, arresti e distruzioni

Il 2022 è stato uno degli anni più mortali per i palestinesi e il 2023 sembra essere lo stesso giacché 65 palestinesi sono stati martirizzati nei primi 2 mesi dell’anno.

Dal 2022 ad oggi il numero dei martiri è arrivato a 365.

Sin dall’inizio del 2023, le forze israeliane hanno condotto una brutale campagna di incursioni e arresti.

Dall’inizio di quest’anno, l’occupazione israeliana ha arrestato centinaia di palestinesi inclusi uomini, bambini e donne, e hanno rilasciato più di 19 ordinanze di fermo amministrativo.

Costanti invasioni, attacchi e violazioni. Il 26 gennaio 2023, le forze militari israeliane hanno invaso il campo di Jenin e ucciso 9 palestinesi, tra cui una donna anziana. Anche il Campo di Aqabat Jabr, situato a sud-ovest del Governatorato di Gerico, è stato invaso due volte nel 2023, e Gerico

fu assediato per dieci giorni; 5 palestinesi furono martirizzati e decine furono i feriti.

Domenica 26 febbraio centinaia di coloni israeliani hanno aggressivamente

invaso la città di Huwara vicino al Governatorato di Nablus. Hanno attaccato i palestinesi civili, provocando un morto e incendiando decine di edifici e automobili. In seguito, le forze israeliane hanno imposto un blocco intorno a Nablus che sta diventando sempre più severo. Oltre a ciò, le invasioni della moschea di Al-Aqsa in Gerusalemme da parte di coloni violenti stanno diventando sempre più frequenti. Questo luogo è sacro e quindi di grande importanza per i palestinesi.

Conseguenze degli attacchi dei coloni israeliani nella città di Huwara vicino a Nablus:

Anche il Governatorato di Nablus, nel nord della Cisgiordania, è costantemente esposto a molteplici attacchi e assedi da parte delle forze israeliane. Nel febbraio 2023, le forze israeliane, pesantemente armate, hanno circondato una casa nella città vecchia di Nablus e hanno sparato munizioni e lacrimogeni in aree residenziali, provocando 10 martiri e più di 100 feriti.

Recente spietata risoluzione della Knesset israeliana:

La Knesset israeliana ha votato mercoledì 1\3\2023 per sostenere la legislazione riguardo alla pena di morte per i prigionieri palestinesi. Inoltre, i prigionieri stanno affrontando condizioni di vita brutali, viene limitato il loro accesso all’acqua, vengono alimentati con cibo di scarsa qualità, sono privati di adeguate cure mediche e sottoposti a molte altre pratiche disumane. Pertanto, i prigionieri palestinesi stanno pianificando delle azioni di protesta: hanno iniziato uno sciopero della fame come risposta collettiva ai regolamenti della prigione

In che modo le persone di tutto il mondo possono dare sostegno e solidarietà ai Palestinesi?

 Utilizzare diverse piattaforme mediatiche per far giungere al grande pubblico

informazioni e notizie veritiere sulle ingiustizie e l’oppressione che i palestinesi subiscono

quotidianamente.

 Fare pressione sui governi affinché condannino le pratiche disumane di Israele contro i palestinesi.

 Sostenere coloro che sono danneggiati a causa di tali violazioni, fornendo loro assistenza medica o alimentare, aiutandoli nella ricerca di finanziamenti, in particolare in diversi campi profughi in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.

A questo link una descrizione di Parc, partner storico di altromercato.

https://www.altromercato.it/parc/

