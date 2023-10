La situazione nella Valle del Giordano dopo l’escalation del conflitto israelo-palestinese – 15 ottobre 2023

Del Jordan Valley Solidarity

Il corpo di Zuhdi Ziad Al-Maghribi di Gerico è stato trovato venerdì scorso dopo essere stato rapito dai coloni due giorni prima.

Alla luce dei recenti sviluppi nel conflitto israelo-palestinese, la situazione dei palestinesi nella Valle del Giordano è peggiorata in modo significativo. Secondo un articolo pubblicato sul sito web di Israel National News il 12 ottobre 2023, Yossi Dagan, presidente del Consiglio degli insediamenti nella Cisgiordania occupata settentrionale, ha approvato un accordo per procurarsi un minimo di 200 fucili d’assalto, volto a rafforzare le unità di riserva all’interno degli insediamenti. Questa mossa rappresenta un pericolo reale e imminente per i palestinesi. Negli ultimi sei anni, c’è stata una notevole escalation nell’aggressione dei coloni contro la popolazione civile in Cisgiordania, in particolare nelle aree classificate come C.

In una sconcertante escalation, il governo israeliano ha concesso l’autorizzazione per la distribuzione di armi da fuoco a tutti i coloni. Allo stesso tempo, la Knesset israeliana ha dichiarato lo stato di emergenza, concedendo una preoccupante carta bianca per l’eliminazione di individui sospetti senza preavviso o timore di ripercussioni legali. Sul terreno, questo si è tradotto in sfollamenti forzati, continui assalti e furti dilaganti perpetrati contro la popolazione palestinese.

In questo clima di incertezza e aggressività, la lotta per la sopravvivenza persiste all’interno di varie comunità palestinesi, in un contesto di sfollamento, scarsità d’acqua e difficoltà economiche esacerbate dalle ostilità in corso. Le forze di occupazione hanno ulteriormente rafforzato la loro presa, deportando lavoratori palestinesi da Gaza in varie città della Cisgiordania, lasciandoli senza casa né lavoro.

Mentre le tensioni continuano ad aumentare e gli sforzi diplomatici raggiungono un momento critico, la regione vacilla sull’orlo di un precipizio. La comunità internazionale rimane strettamente impegnata, segue attentamente gli sviluppi e spera ardentemente in una soluzione pacifica a questa situazione pericolosa e instabile.

Gli eventi degli ultimi giorni evidenziano l’escalation della crisi:

La famiglia di Tariq Kaabneh ha subito lo sfollamento forzato da Khirbet Samra nel nord della Valle del Giordano dopo aver subito gravi percosse da parte dei coloni. Successivamente, la polizia israeliana ha arrestato Tariq e ha tentato di rubare le sue pecore e la sua auto prima di deportarlo nella zona di Maleh.

Ad Al-Malihat, situata a est di Ramon, sei famiglie sono state sfollate con la forza sotto la minaccia delle armi dei coloni. Queste famiglie provenivano da Ain Al-Zaraa vicino ad Al-Hamra nella Valle del Giordano.

La famiglia Abu Al-Kabash è stata sfollata dalla zona di Hamra a seguito di un violento attacco da parte dei coloni.

Tentativo di sfollare la famiglia persiana di Abu Khairy. Per fortuna, grazie alla solidarietà della gente del posto, è riuscito a tornare a casa sua vicino all’insediamento di Rotem nel nord della Valle del Giordano.

A Wadi Al-Siq, 30 famiglie palestinesi sono state sottoposte a sfollamento forzato sotto la minaccia delle armi. Hanno subito il furto di veicoli e di denaro e gli è stato impedito di prendere i loro effetti personali.

Il corpo di Zuhdi Ziad Al-Maghribi di Gerico è stato trovato venerdì scorso dopo essere stato rapito dai coloni due giorni prima.

I lavoratori palestinesi di Gaza che erano impiegati in Israele hanno affrontato deportazioni di massa in varie città della Cisgiordania. 620 di loro sono attualmente bloccati nel nord e nel sud della Valle del Giordano senza una casa o un lavoro. Il loro movimento tra le città palestinesi è stato severamente limitato a causa delle barriere imposte sia dall’occupazione che dai coloni.

I posti di blocco dell’esercito di occupazione stanno impedendo la libera circolazione dei cittadini nella Valle del Giordano. Solo i residenti della Valle del Giordano sono autorizzati a passare, soggetti a perquisizioni e potenziali arresti in base ai dettagli della loro carta d’identità.

Le comunità palestinesi della valle sono profondamente consapevoli della difficile fase che devono affrontare, alle prese con la sopravvivenza nel mezzo di una guerra contro i beduini e i gruppi di pastori. Lo stato di emergenza e gli implacabili crimini contro i bambini e i civili a Gaza vengono sfruttati per rendere ancora più dura la vita dei Palestinesi sotto l’occupazione israeliana. Nonostante le avversità, la solidarietà della comunità rimane resiliente, come evidenziato da quattro recenti raduni che hanno portato acqua da Bardala e Ain al-Bayda.