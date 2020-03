LA SOLIDARIETA’ RUSSA E I SOSPETTI MALIGNI

tratto da: REMOCONTRO

Ennio Remondino 25 Marzo 2020

«Nella telefonata di sabato tra il Presidente Putin e il Premier Conte è stato concordato un pacchetto complessivo di aiuti attraverso la Sanità militare e la messa a disposizione, per un arco di 30 giorni, di una fabbrica russa di ventilatori. Di questo materiale, una parte (evidenziata in rosso) viene offerta dal Governo o da donatori privati russi. La restante viene acquista dalla Protezione Civile. Tutto il materiale è stato e sarà trasportato gratuitamente su aerei militari russi».

«Per quanto riguarda il personale militare, esso fa parte di un modulo standard che le Forze armate russe hanno da tempo definito per operazioni di contrasto alle epidemie. Vi potranno anche essere materiali non prioritari dal nostro punto di vista, ma resta il fatto che si tratta di 80 medici, più infermieri, interpreti e addetti alla logistica, i quali andranno a operare rischiando la propria vita nella provincia di Bergamo, e non credo che avranno il tempo (e la voglia) di andare in giro a fotografare di nascosto i muri di cinta delle basi NATO».

«Alcuni in Europa concepiscono la solidarietà come adesione generale alle sanzioni e disciplina di blocco. A nostro avviso, la solidarietà dovrebbe essere altro. In Russia, c’è un detto: ‘Non esiste il dolore altrui’. La Russia non poteva rimanere indifferente davanti a una situazione così difficile per l’Italia”.

«Nel nostro Paese c’è un detto: ‘Non esiste il dolore degli altri’. La Russia non poteva rimanere indifferente davanti a una situazione così difficile per l’Italia. Sono certo che l’espressione ‘lo spirito di Pratica di Mare’ acquisisce ora un nuovo significato, quello di aiutare l’amico popolo italiano, indipendentemente dal contesto politico internazionale».

ENNIO REMONDINO

Giornalista dalla carta stampata alla radio televisione per finire al web. Giornalista investigativo al Tg1, corrispondente estero Rai per l’Europa centro sud orientale con sedi successive a Belgrado, Gerusalemme, Berlino e Istanbul. Reporter nelle guerre balcaniche, dall’assedio di Sarajevo ai bombardamenti Nato sulla Jugoslavia per il Kosovo, in Iraq, Medio Oriente, Afghanistan. Remocontro.it per non perdere il vizio