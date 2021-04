La storia dell’uso della tortura da parte dello Shin Bet e quello che dice dell’Israele di oggi

tratto da: https://www.invictapalestina.org/archives/42386

19/04/2021

Foto di copertina: La madre di Haitham Salhiyah, sopravvissuto a un presunto tentativo di omicidio organizzato dallo Shin Bet all’interno di una prigione israeliana, il 19 gennaio 2011, (foto: Issam Rimawi / APA Images)

La cosa sorprendente è che tutti gli ex capi dell’agenzia di sicurezza hanno concluso che la violenza genererà più violenza e che la soluzione per una pace a lungo termine è il dialogo. Anche Shalom, il famigerato direttore dello Shin Bet durante l’affare Bus 300, afferma che non c’è alcuna alternativa al “dialogo”. Dichter afferma che la pace deve essere costruita su un sistema di fiducia e non può essere ottenuta militarmente, mentre Gillon afferma che Israele sarebbe negligente se non si impegnasse in colloqui di pace.