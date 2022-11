La storia di Areen al-usud, la tana dei leoni

Articolo pubblicato originariamente su Mondoweiss e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto

La Tana dei Leoni era relativamente sconosciuta al di fuori di Nablus fino a pochi mesi fa, ma oggi hanno guadagnato lo status di eroi in tutta la Palestina, per aver guidato una rinascita della resistenza armata contro il colonialismo israeliano. Questa è la loro storia.

Di Mariam Barghouti e Yumna Patel

Le strade della Città Vecchia di Nablus sono più tranquille del solito.

Le strade tipicamente animate, piene di luoghi, odori e suoni di uno dei più antichi mercati della Palestina, sono quasi irriconoscibili. La maggior parte dei negozi e delle attività commerciali sono chiusi; quelli che sono aperti sono deserti, ben lontani dai soliti appelli animati dei venditori ambulanti che pubblicizzano le loro merci alla folla di acquirenti che passano.

“Questo non è normale a Nablus”, ha detto Abu Ayyad, 72 anni mentre sedeva all’interno del suo negozio, confezionando dolci halkoum, una versione Nabulsi di dolci turchi che produce e vende nel suo negozio nel quartiere di al-Yasmina da oltre 60 anni.

Fori di proiettile segnano i vecchi edifici in pietra e le porte di ferro arrugginito che fiancheggiano le strade. Parte della distruzione risale alla Prima e alla Seconda Intifada. Ma le auto più recenti parcheggiate lungo le strade di ciottoli, ricoperte di fori di proiettile e vetri rotti, ricordano ai passanti la vicinanza di queste ferite.

“Quello che sta accadendo ora a Nablus mi ricorda il livello di distruzione che accadde nel 2002 quando le forze israeliane invasero Nablus”, ha detto Sameh Abdo, 52 anni, residente della Città Vecchia mentre attraversava gli stretti vicoli del quartiere di al-Yasmina.

“La distruzione della città, delle case, degli edifici. Non vedevamo questo tipo di devastazione da anni”, ha detto.

Lungo la strada, un uomo siede fuori dal suo negozio, pieno di vecchie radio, altoparlanti e altre cianfrusaglie. Fuma una sigaretta in silenzio, ascoltando le parole della canzone che risuonano su uno degli altoparlanti più recenti della sua collezione. È un inno dedicato ai Leoni.

Ci sono pochi o nessun straniero presente, una nuova realtà creata dagli eventi, non per caso. La presenza di qualcuno o qualcosa di sconosciuto alla gente del posto qui è considerata una potenziale minaccia, e comprensibilmente.

Negli ultimi mesi i residenti della Città Vecchia sono diventati sempre più diffidenti e sospettosi nei confronti di qualsiasi presenza straniera nelle loro strade. Troppe volte, le forze israeliane sotto copertura sono entrate in città sotto mentite spoglie, dopo il martirio dei giovani che hanno fatto di queste strade la loro casa.

Tale è stato il caso lunedì 25 ottobre, subito dopo la mezzanotte. Le strade erano tranquille e, col favore del buio, le forze speciali israeliane sotto copertura sono entrate all’interno della città. I loro obiettivi erano un gruppo di giovani, armati e pronti nel loro nascondiglio nel quartiere al-Yasmina della Città Vecchia, ma apparentemente ignari del pericolo che li aspettava.

Si fanno chiamare la “Tana dei Leoni”, Areen al-Usud in arabo. Un nuovo gruppo di resistenza armata, relativamente sconosciuto al di fuori di Nablus fino a pochi mesi fa, i giovani combattenti hanno guadagnato lo status di eroi in tutta la Palestina.

Nelle strade della Città Vecchia di Nablus, tuttavia, i Leoni sono più che semplici eroi mitici. Sono i fratelli, i figli e gli amici della gente di qui. Sono i vicini di casa, vicini che li hanno visti crescere, quando da bambini compravano merendine dal negozio in fondo alla strada e facendo trambusto con gli altri bambini del quartiere.

Ora quei cuccioli sono Leoni e si sono presi la responsabilità di fare qualcosa che molti ritenevano impossibile dopo decenni sotto lo stivale dell’occupazione israeliana e dei suoi complici nell’Autorità Palestinese: rilanciare la resistenza armata popolare.

LE ORIGINI

L’emergere della Tana dei Leoni nella coscienza pubblica palestinese può essere fatta risalire all’estate, quando un giovane valoroso, dal viso minuto e di bell’aspetto apparve tra una folla di migliaia di persone ad un corteo funebre nel mezzo della città di Nablus, con il fucile nella mano destra, e portando la bara dell’amico con la mano sinistra.

Mentre camminava tra la folla nel corteo funebre per i suoi compagni caduti, i passanti salutarono il giovane. In un video virale, un uomo sgomita per afferrargli la mano, ancora avvolta strettamente attorno al suo fucile, e lo bacia. Il viso del giovane rimase impassibile.

Il giovane era Ibrahim Nabulsi, all’epoca appena diciottenne. Conosciuto localmente come il “Leone di Nablus”, con una misteriosa reputazione di audace combattente che era riuscito a sfuggire a diversi tentativi di arresto e assassinio da parte degli israeliani, il giovane Nabulsi ha conquistato la notorietà e l’ammirazione popolare dopo la sua esibizione al funerale.

A quel tempo, Nabulsi e i suoi compagni facevano parte di un gruppo che si faceva chiamare le Brigate Nablus, Katibet Nablus in arabo, che operavano fuori dalla Città Vecchia. Erano attivi da mesi, conducendo operazioni di disturbo in tutta la Cisgiordania settentrionale.

Modellato sulle Brigate Jenin a Nord, il gruppo è stato formato all’inizio del 2022 ed era composto principalmente da giovani precedentemente allineati con le Brigate Al Quds, l’ala armata del movimento della Jihad islamica.

Ma molti dei membri e dei leader del gruppo provenivano da diverse fazioni politiche. Nabulsi si era già schierato con il movimento Fatah; altri avevano legami con Hamas e persino con il Fronte Popolare Marxista-Leninista per la Liberazione della Palestina (FPLP).

Come le Brigate Jenin, le Brigate Nablus erano formate da giovani provenienti da tutte le fazioni e, sebbene ricevessero denaro proveniente da varie fonti, non si schieravano ufficialmente con un partito politico. Combattevano in nome della Palestina e di nessun altro.

La prima grande operazione del governo israeliano contro le Brigate Nablus è avvenuta a febbraio, quando le forze speciali israeliane hanno condotto un’operazione a Nablus e teso un’imboscata a un veicolo, crivellandolo di proiettili e assassinando extragiudizialmente tre combattenti della resistenza palestinesi che Israele sosteneva fossero ricercati.

I tre erano Ashraf Mubaslat, Adham Mabrouka e Mohammad Dakhil. C’era un quarto passeggero: alcuni rapporti dicevano che era stato ferito e arrestato dall’esercito, altri dicevano che fosse riuscito a scappare. Molti hanno ipotizzato che fosse Ibrahim al-Nabulsi.

A quel tempo, la Brigata dei martiri di Al-Aqsa (l’ala militare di Fatah) rivendicò i tre come suoi membri. Ma di recente si erano staccati da Fatah, effettuando una serie di attacchi a Nablus con un altro nome. I funzionari della difesa israeliana li descrivevano come una cellula di “rinnegati”.

Più o meno nello stesso periodo, l’apparato militare israeliano ha lanciato l’Operazione Spezzare l’Onda (Break the Wave), una massiccia operazione a tempo indeterminato in tutta la Cisgiordania occupata per “contrastare le attività terroristiche” e una crescente resistenza armata a Jenin e Nablus.

Ad aprile, il Capo di Stato Maggiore dell’esercito israeliano, Aviv Kochavi, ha avvertito: “La nostra missione è semplice: dobbiamo fermare il terrorismo e ripristinare la sicurezza e un senso di protezione. Faremo tutto ciò che serve, tutto ciò che è necessario, per quanto tempo e dove necessario, fino a quando la sicurezza e la tranquillità non saranno ripristinate”.

Eppure, nonostante l’aumento delle mortali incursioni militari israeliane a Nablus e Jenin, il numero delle operazioni e delle attività di resistenza armata, sia di gruppi organizzati che indipendenti, ha continuato a crescere. Piuttosto che spezzare l’onda, l’Operazione sembrava solo evocare uno tsunami.

Alla fine di luglio, mesi dopo l’inizio dell’Operazione, l’esercito israeliano ha lanciato una grande operazione nel quartiere di al-Yasmina nella città vecchia di Nablus. Era la prima volta dal 2002 che l’esercito conduceva un’incursione nell’area, prendendo di mira coloro che, secondo loro, erano palestinesi sospettati di aver condotto un’attacco contro soldati e coloni israeliani mentre irrompevano nella Tomba di Giuseppe un mese prima.

Durante le incursioni, i combattenti della resistenza hanno sparato pesantemente contro le forze israeliane, mentre si barricavano all’interno della casa di Mohammad al-Azizi, che è noto per essere il fondatore della Tana dei Leoni. Le forze israeliane hanno circondato la casa, lanciando esplosivi e sparando, riuscendo a sopraffare i combattenti all’interno.

Dopo una sparatoria di tre ore, Mohammad al-Azizi, 25 anni, e Aboud Suboh, 28 anni, sono stati uccisi nell’azione, poiché avrebbero fornito copertura per la fuga dei loro compagni. I media israeliani hanno riferito che uno degli obiettivi principali dell’operazione, Ibrahim al-Nabulsi, era sfuggito alla cattura ancora una volta.

Sebbene sia al-Azizi che Suboh fossero stati rivendicati come membri delle Brigate dei martiri di Al-Aqsa, localmente erano noti per essere alcuni dei primi membri delle Brigate di Nablus. Fu al loro funerale il 24 luglio che Nabulsi, indossando un giubbotto antiproiettile e il suo fucile, rese omaggio ai suoi compagni caduti, rafforzando ulteriormente il suo status di icona in città.

In tutta la Cisgiordania, i palestinesi hanno diffuso video e foto di Nabulsi al funerale. Improvvisamente, il Leone di Nablus e il gruppo con cui ha combattuto stavano diventando nomi familiari al di fuori dei confini della loro città.

Solo due settimane dopo Nabulsi avrebbe seguito lo stesso destino dei suoi compagni combattenti. Durante un’incursione nella Città Vecchia il 9 agosto, Nabulsi è stato ucciso mentre combatteva l’esercito israeliano. Altri due membri delle brigate che stavano combattendo al fianco di Nabulsi sono stati uccisi durante l’incursione: Islam Sbuh, 32 anni, e Hussein Jamal Taha, 16 anni.

In un messaggio vocale ampiamente condiviso sui social media palestinesi, presumibilmente registrato da Nabulsi e inviato ai suoi compagni poco prima di essere ucciso, si sente un Nabulsi calmo e raccolto che dice:

“Vi amo così tanto. Quando sentirete questo messaggio sarò un martire. Dite a mia madre che la amo. Prendetevi cura della Patria dopo che me ne sarò andato, e la mia ultima volontà che vi lascio, onoratemi: non deponete le armi, fatevi onore. Sono circondato e vado verso il mio destino”.

Alla sua morte, il Leone di Nablus si è affermato come un’icona e il gruppo con cui ha combattuto si è saldamente radicato nella coscienza popolare. Dopo l’uccisione di al-Nabulsi, la Tana dei Leoni, ormai priva del suo fondatore e dei suoi primi combattenti, iniziò a fare appello al popolo per ottenere protezione.

Due settimane dopo l’uccisione di Nabulsi, fu creato un nuovo canale Telegram insieme a una foto di Mohammad al-Azizi e Aboud Suboh con in mano i loro fucili. Sovrapposto alla foto c’era un nuovo logo, che ricordava i simboli usati per rappresentare le ali armate di Fatah e della Jihad islamica. Ma questo nuovo simbolo, che mostra il Duomo della Roccia con alla base due fucili incrociati, accanto all’icona di un combattente armato nel mezzo di una mappa della Palestina, non apparteneva a nessuna delle consuete fazioni politiche.

Scritto su uno striscione nero c’era il nome del gruppo in arabo, sotto di esso una breve riga di testo che diceva: “Il canale rappresentativo ufficiale della Tana dei Leoni”.

GUADAGNARE POPOLARITÀ

Il 2 settembre, in una cerimonia in memoria di al-Azizi e Suboh, i combattenti della Tana dei Leoni hanno fatto la loro prima apparizione ufficiale come gruppo nella Città Vecchia, attirando una folla di migliaia di persone. Un militante del gruppo, in divisa militare, il viso coperto da un passamontagna nero e con in testa un cappello a secchiello nero, era in piedi sul palco di fronte alla folla di persone. Affiancato da combattenti con armi alzate su entrambi i lati, lesse ad alta voce lo statuto della Tana dei Leoni.

“Salutiamo coloro che hanno seguito le orme di al-Yasser, Yassin Shikaki e Abu Ali Mustafa”, disse, riferendosi, rispettivamente, al fondatoree e defunto Presidente di Fatah, Yasser Arafat, al fondatore di Hamas, Shaikh Ahmad Yassin, e all’ex segretario generale del PFLP, Abu Ali Mustafa. “Siamo venuti qui oggi, 40 giorni dopo la morte dei combattenti della Tana dei Leoni, e alla luce dell’ardente rivoluzione del nostro popolo a Gerusalemme, a Gaza, a Jeningrad (la stilizzazione di Jenin dell’era della Seconda Intifada di Arafat dopo Stalingrado) siamo venuti a dirvi che la scintilla è scoccata nella Città Vecchia (di Nablus) quando il nostro leader Abu Ammar ha formato le prime cellule della rivoluzione nel quartiere di al-Yasmina (durante la Seconda Intifada)”.

Lo statuto continuò a trasmettere un messaggio di resistenza indipendente, libera dalle catene delle vecchie fazioni politiche. Hanno promesso di continuare a condurre operazioni in tutta la Cisgiordania prendendo di mira le postazioni dell’esercito israeliano e i coloni. Si sono rivolti alle Forze di Sicurezza dell’Autorità Palestinese, che hanno una storia spinosa con i gruppi armati nella Città Vecchia di Nablus, sottolineando che l’obiettivo del gruppo era affrontare l’occupazione israeliana, non l’Autorità Palestinese.

Nelle settimane successive, il gruppo ha annunciato di aver condotto dozzine di operazioni contro l’esercito israeliano e le posizioni dei coloni in tutta la Cisgiordania, principalmente nell’area di Nablus. L’11 ottobre, il gruppo ha rivendicato la responsabilità di un’attacco a fuoco che ha provocato la morte di un soldato israeliano nei pressi dell’insediamento illegale di Shave Shomron nel distretto di Nablus.

Mentre il gruppo ha intensificato le proprie operazioni, la popolarità della Tana dei Leoni ha continuato a crescere. Nel corso di due mesi, il gruppo ha accumulato centinaia di migliaia di sostenitori su piattaforme come Telegram, con il loro canale ufficiale che vanta oltre 230.000 utenti, più di qualsiasi altra fazione politica palestinese. Su TikTok, i filmati dei combattenti caduti montati insieme sulle note dell’inno del gruppo hanno inondato gli account dei fan dedicati al gruppo combattente.

Mentre i social media possono spesso sembrare disconnessi dal mondo reale, la popolarità della Tana dei Leoni era ancora più palpabile nelle strade di quanto non lo sia in rete.

Nei vicoli del quartiere di al-Yasmina, appena un giorno dopo l’incursione del 25 ottobre in cui furono uccisi tre membri del gruppo, tra cui il combattente veterano Wadee al-Hawah, giovani palestinesi da fuori città affollano i vicoli.

Alcuni giovani chiedono con ansia ai negozianti dove si trova la casa del “martire eroe” Wadee al-Hawah. Un uomo indica una facciata fatiscente di una vecchia casa di pietra al secondo piano. I giovani chiedono se possono salire in casa, ma vengono fermati da un gruppo di giovani valorosi che bloccano l’ingresso alla porta. Quindi tirano fuori i telefoni, unendosi alla folla di passanti che scattano foto della casa in cui è stato ucciso il leader della Tana dei Leoni.

A pochi passi dalla strada, una donna saluta un memoriale per il combattente ucciso Tamer al-Kilani, assassinato il 23 ottobre nello stesso punto in cui ora si trovano le sue foto, adornato con bandiere palestinesi. Un’altra giovane madre dice a suo figlio di posare davanti al memoriale per scattare una foto.

“Salutalo, caro”, dice, mentre il ragazzo porta la mano destra alla fronte.

In fondo alla strada, fuori dal vecchio negozio di riparazioni radio, Jamal Hamou, 57 anni, alza il volume degli altoparlanti che suonano l’inno della Tana dei Leoni. Quando gli fu chiesto cosa pensasse del gruppo, si batté il pugno sul petto, sul cuore, con un grande sorriso che gli illuminava il viso.

“La Tana dei Leoni, per la gente della Città Vecchia e al di fuori di essa, significa tutto per noi”, ha detto. “Questi sono i nostri figli, i nostri fratelli, i nostri ragazzi. Hanno fatto qualcosa che tanti prima di loro hanno provato e non sono riusciti a fare. Rappresentano fedeltà e onore e ci hanno reso orgogliosi, che Dio li protegga e benedica coloro che sono caduti”.

Dietro l’angolo del negozio di Hamou, il famoso Al-Aqsa Sweets, noto in tutta la Palestina per il suo Nablus knafeh, è ​​crivellato di fori di proiettile. Solitamente pieno zeppo di clienti, il negozio è relativamente vuoto. Nessuno ha voglia di dolci, racconta uno dei proprietari.

“Lavoro qui da quando avevo cinque anni. Ho vissuto qui tutta la vita, ero qui durante la Prima e la Seconda Intifada”, ha detto Basil al-Shantir, la cui famiglia possiede il negozio. “Quello che sta succedendo ora è diverso. Durante l’Intifada c’è stata molta più distruzione su larga scala, ma ciò che sta accadendo ora non è insignificante”, ha aggiunto.

“La Tana dei Leoni ha appena pochi mesi, ma ha conquistato la coscienza pubblica in un modo senza precedenti”.

LE MINACCE DI ISRAELE

A pochi chilometri dalla Città Vecchia, il giorno dopo l’incursione mortale nella Città Vecchia, migliaia di palestinesi si sono radunati presso il memoriale delle “Lune di Nablus”, i cinque palestinesi che sono stati uccisi.

Era una scena tipica per il memoriale di un martire, tenuto per tre giorni dopo che qualcuno è stato ucciso dall’occupazione. Manifesti di Wadee al-Hawah, Mashaal Baghdadi, Hamdi Qaim, Ali Antar e Hamdi Sharaf erano appesi all’ingresso e sulle pareti del centro sociale locale dove si teneva la veglia funebre. I familiari del defunto si misero in fila alla porta, salutando le persone in lutto che erano venute a rendere omaggio.

Ma questo memoriale era diverso sotto un aspetto piccolo, ma distinguibile. Era in gran parte privo di qualsiasi simbolo che indicasse l’affiliazione politica dei martiri, una caratteristica tipica dei funerali dei martiri palestinesi.

All’interno, Mazen Dunbuk, 40 anni, portavoce del movimento Fatah nella Città Vecchia di Nablus, era presente al pranzo, abitualmente servito in onore dei martiri.

“Il funerale dei cinque martiri è stato uno dei più grandi visti in Palestina da anni”, ha detto. “Questo è un avviso per l’occupazione israeliana e per i leader palestinesi che il sostegno pubblico a questi giovani è enorme”, ha detto Dunbuk.

Consapevole della reputazione che detiene il suo partito politico, come parte di maggioranza del governo sempre più impopolare dell’Autorità Palestinese, Dunbuk ha detto in modo concreto: “Sappiamo che le persone sono stanche delle diverse fazioni politiche, vogliono una resistenza unita. Niente è più evidente di questo nella popolarità della Tana dei Leoni”.

“I giovani hanno sete di resistenza, di resistenza armata e di un cambiamento dello status quo degli ultimi 20 anni”, ha affermato. “E questo è ciò di cui Israele ha paura”.

La minaccia che la Tana dei Leoni rappresenta per Israele era evidente nell’attenzione dell’apparato militare sulla distruzione del gruppo a tutti i costi. Dopo l’attacco dell’11 ottobre che ha ucciso un soldato israeliano, l’esercito ha imposto una chiusura di oltre due settimane dell’intero distretto di Nablus, sconvolgendo la vita di oltre 400.000 palestinesi.

Nell’arco di pochi giorni, nell’ultima settimana di ottobre, l’esercito ha condotto diverse incursioni e operazioni contro i membri della Tana dei Leoni e le loro aree operative. Oltre agli omicidi mirati di Tamer al-Kilani e Wadee al-Hawah, sono stati arrestati diversi membri del gruppo o dei loro affiliati, compreso il fratello di Ibrahim al-Nabulsi.

Il ritorno dell’uso da parte di Israele di omicidi mirati contro i membri della resistenza ha evocato molti ricordi della Prima e della Seconda Intifada, indicando alla gente del posto che l’esercito stava intensificando le sue operazioni per fermare il gruppo.

Ma mentre l’esercito ha eliminato molti dei comandanti e dei membri più anziani della Tana dei Leoni, ciò che finora non è riuscito a fare è annullare l’influenza che il gruppo ha esercitato sui palestinesi, principalmente giovani, in tutta la Cisgiordania che sono stati ispirati dai loro messaggi di resistenza indipendente, estranei ai partiti politici di ieri.

E per Israele, è qui che risiede l’aspetto più pericoloso del gruppo.

In termini di vittime effettive, la stessa Tana dei Leoni non ha rivendicato un numero significativo di morti o feriti di coloni o soldati israeliani. La maggior parte delle sue operazioni contro le postazioni israeliane in Cisgiordania hanno provocato alcuni feriti, anche se non sempre.

Eppure l’influenza del gruppo ha ispirato molti attacchi di “lupi solitari” in tutta la Cisgiordania che si sono rivelate distruttive per Israele. Nei nove giorni trascorsi dall’assalto militare israeliano a Nablus che ha ucciso al-Hawah, almeno sei attacchi sono stati effettuati in tutta la Cisgiordania da singoli palestinesi non ufficialmente affiliati alla Tana dei Leoni o ad altri gruppi armati.

Nelle operazioni, che hanno preso di mira sia i coloni che le postazioni militari israeliane, diversi soldati sono rimasti feriti e anche un colono è stato ucciso. E in particolare, Udai al-Tamimi, un giovane del campo profughi di Shu’fat, ha ucciso un soldato israeliano di stanza al posto di blocco militare di Shu’fat durante un attacco solitario e la massiccia caccia all’uomo che ne è seguita è durata dieci giorni e mise sotto assedio l’intero campo, prima che lo stesso Tamimi uscisse dal nascondiglio e attaccasse e ferisse le guardie israeliane di stanza fuori dall’insediamento illegale di Ma’ale Adumim, particolarmente lontano da dove si concentravano gli sforzi della caccia all’uomo, prima che fosse colpito e ucciso dalle guardie.

Indipendentemente dalle operazioni armate apparentemente ispirate dal gruppo, la Tana dei Leoni ha rinunciato al modello tradizionale di ospitare eleganti conferenze stampa o rilasciare dichiarazioni pubbliche curate che vengono filtrate attraverso i media convenzionali e trasformate in frasi a effetto, ritagliandosi invece una modalità di comunicazione con la più ampia comunità palestinese, utilizzando piattaforme pubbliche come Telegram per parlare direttamente ai palestinesi, firmandosi sempre: “i vostri fratelli della Tana dei Leoni”.

Il 16 ottobre, quasi una settimana dopo che Israele aveva chiuso la città di Nablus, la Tana dei Leoni ha lanciato un appello ai palestinesi per una notte di disturbo, invitando persone provenienti da tutta la Cisgiordania a gridare dai loro tetti e fare rumore per le strade in risposta ai resoconti dei media israeliani sulla promessa dell’esercito di “estirpare” il gruppo armato “alla radice”.

“A tutti i cittadini, ai nostri padri, madri, fratelli e figli”, si legge nella dichiarazione. “Uscite stasera sui tetti esattamente alle 00:30. Fateci sentire le vostre invocazioni per Allahu Akbar (Dio è grande). Vogliamo che l’ultimo suono che sentiamo sia la vostra voce”, ha scritto il gruppo.

E i palestinesi risposero alla chiamata: da Nablus, fino a Ramallah, Tulkarem, Hebron, e Gerusalemme.

Il 12 ottobre, un giorno prima che i leader delle fazioni palestinesi rivali si incontrassero ad Algeri per colloqui di riconciliazione e promesse di elezioni presidenziali e parlamentari, che non si realizzano da oltre un decennio, la Tana dei Leoni ha invitato tutti i palestinesi a scioperare in solidarietà con l’allora assediato campo profughi di Shu’fat. Nonostante il fatto che nessuna fazione ufficiale, che di solito dichiara scioperi, fosse coinvolta, i palestinesi a Gerusalemme e in Cisgiordania hanno aderito in molti all’appello e quel giorno hanno osservato uno sciopero.

Lo stesso giorno, la Tana dei Leoni ha rilasciato una dichiarazione, riaffermando che il gruppo non apparteneva a nessun partito politico e aveva “rinunciato a tutte le controversie e le rivalità”.

“Il fatto che siano indipendenti sta attirando più giovani e Israele sa che il pericolo del gruppo risiede nella loro indipendenza politica”, ha detto Basel al-Shantir fuori dal suo negozio di knafeh nella Città Vecchia. “Perché quando non si appartiene a un partito ufficiale, non si può essere sotto pressione o ricattati in pessimi affari e accordi sfavorevoli”.

Di ritorno alla veglia dei cinque martiri uccisi il 25, un giovane siede solennemente in un angolo di una stanza tranquilla. Si identifica come un membro della Tana dei Leoni.

“Wadee e gli altri hanno fatto qualcosa, hanno creato qualcosa che le fazioni politiche palestinesi non sono riuscite per decenni”, ha detto il giovane, che ha chiesto l’anonimato.

“Hanno unito le persone, per creare una resistenza unita, senza fazioni politiche”, ha continuato il giovane. “Intere nazioni hanno cercato di farlo e hanno fallito”.

Quando gli è stato chiesto perché lui e altri giovani sono stati ispirati a imbracciare le armi, ha risposto: “Siamo sotto occupazione, e questa occupazione ci sta uccidendo ogni giorno. Wadee e gli altri si sono svegliati ogni giorno alla notizia di altri martiri, più attacchi di coloni e più della nostra patria rubata”.

“Quando combattiamo, chiediamo la nostra dignità, qualcosa che il nostro stesso governo non riesce a fare da 30 anni”.

IL RUOLO DELL’AUTORITÀ PALESTINESE

La notte del 26 ottobre, poco dopo la fine del primo giorno della commemorazione dei cinque martiri a Nablus, è arrivata la notizia che quattro membri della Tana dei Leoni si erano consegnati le Forze di Sicurezza dell’Autorità Palestinese.

Uno degli uomini, Mahmoud al-Bana, un alto comandante della Tana dei Leoni che è stato ferito nell’incursione della notte prima, ha scritto una dichiarazione su Facebook, rivolgendosi al popolo palestinese sulla sua decisione di consegnarsi all’Autorità Palestinese.

“I miei compagni sono stati martirizzati al mio fianco, e con loro sono stato ferito più volte, e il mio martirio è stato dichiarato più di una volta”, ha scritto al-Bana. “Per la potenza e la bontà di Dio, sono vivo oggi”.

“Oggi, dopo aver consultato i miei fratelli in lotta, me stesso e i miei compagni d’armi, è stato concordato con i nostri fratelli dei servizi di sicurezza palestinesi di arrenderci per proteggerci da questo brutale occupante”, ha detto.

Quando è scoppiata la controversia sui social media palestinesi sulla decisione dei combattenti di consegnarsi, la Tana dei Leoni ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, affermando che “chiunque si arrende, è una sua decisione e scelta individuale”.

In un’altra dichiarazione il giorno successivo, il gruppo ha affermato che coloro che credevano che la Tana dei Leoni si stesse sciogliendo “non avevano il senso della realtà”.

Ma l’impatto delle decisioni dei combattenti di consegnarsi all’Autorità Palestinese non poteva essere negato, poiché nelle strade e su Internet imperversavano le discussioni sul futuro della Tana dei Leoni. Il gruppo sarebbe sopravvissuto al prossimo inevitabile attacco israeliano? O ci sarebbe anche una Tana dei Leoni a combattere a quel punto?

Una certezza è rimasta chiara: il governo israeliano non è stato l’unico a volere la Tana dei Leoni fuori dalle strade e dalla coscienza pubblica palestinese per sempre.

Alla fine di settembre, mentre la Tana dei Leoni continuava a guadagnare popolarità in Cisgiordania e aumentava costantemente le loro operazioni, le forze di sicurezza dell’Autorità Palestinese hanno fatto irruzione nella città di Nablus per arrestare due combattenti del gruppo ricercati da Israele, Musaab Shtayyeh, 30 anni, e Ameed Tbeileh, 21.

Un palestinese, Firas Yaish, 55 anni, è stato ucciso, mentre molti altri sono rimasti feriti. L’incursione ha scatenato feroci scontri e reazioni diffuse, poiché i palestinesi hanno criticato il continuo coordinamento della sicurezza dell’Autorità Palestinese con Israele e quelli che consideravano i tentativi del loro stesso governo di reprimere la resistenza palestinese all’occupazione israeliana.

“Per noi è il campo di battaglia e per loro la diplomazia”, ​​ha detto un giovane combattente di 20 anni la sera del 20 settembre, mentre le forze dell’Autorità Palestinese si sono scontrate con i giovani locali in città il giorno dopo l’arresto di Shtayyeh e Tbeileh.

Dopo l’incursione del 19 settembre e la successiva reazione pubblica, l’Autorità Palestinese è rimasta relativamente in silenzio sull’argomento della Tana dei Leoni, optando invece per una politica di neutralizzazione silenziosa, lavorando dietro le quinte per offrire ai combattenti della Tana dei Leoni un’amnistia nei ranghi delle Forze di Sicurezza dell’Autorità Palestinese in cambio della deposizione delle armi e dell’accettazione di scontare una pena nelle carceri dell’Autorità Palestinese.

Simile agli accordi presi con gli ex combattenti del braccio armato di Fatah dopo la Seconda Intifada, l’Autorità Palestinese offriva a questi giovani sicurezza e salvezza dall’inevitabile: la prigionia, o più probabilmente, la morte per mano degli israeliani. E mentre l’esercito israeliano ha intensificato i suoi attacchi al gruppo attraverso omicidi mirati e incursioni su larga scala, la proposta dell’Autorità Palestinese è diventata ancora più allettante.

Il 31 ottobre, una settimana dopo che al-Bana e altri tre si sono consegnati all’Autorità Palestinese, un altro combattente veterano nella Tana dei Leoni, Mohammad Tabanja, avrebbe seguito l’esempio. Una fonte all’interno dell’Autorità Palestinese ha riferito che almeno una dozzina di membri del gruppo si erano già consegnati alle Forze di Sicurezza dell’Autorità Palestinese. Non è stato possibile accertare quel numero.

Tre giorni dopo, nel cuore della Città Vecchia, il Primo Ministro palestinese Mohammad Shtayyeh ha tenuto una conferenza stampa, circondato da dozzine di giornalisti e diplomatici stranieri, uno spettacolo che la Città Vecchia non vedeva da mesi.

Le dichiarazioni di Shtayyeh hanno affrontato in gran parte l’occupazione in corso da parte di Israele del territorio palestinese, criticando le politiche di “punizione collettiva” imposte al popolo palestinese. Sebbene Shtayyeh non abbia menzionato la Tana dei Leoni o la resistenza armata, un secondo messaggio era chiaro dalla sua apparizione nella Città Vecchia: l’Autorità Palestinese aveva ristabilito “ordine” e controllo sulla città, almeno apparentemente.

Il futuro della Tana dei Leoni e dell’attuale mobilitazione palestinese è incerto. Il momento attuale è definito in gran parte da tali gruppi e dall’influenza che esercitano, ispirando altri a imbracciare le armi contro l’occupazione. Quindi è indubbio che il futuro del gruppo influenzerà il corso degli eventi, così come se l’ondata di resistenza armata a cui stiamo assistendo continuerà a crescere, o lentamente si placherà e svanirà.

Il 1° novembre, lo stesso giorno in cui il governo più di destra ed estremista della storia israeliana è stato eletto al potere, i vertici della Tana dei Leoni hanno rilasciato la loro ultima dichiarazione.

“La cosa più importante per voi, e tutti coloro che credono che il nostro fuoco si sia placato: è che un vulcano sta per eruttare.

Per coloro che chiedono la pace, guardate chi hanno votato e vedrete le loro scelte.

Quanto ai combattenti della resistenza della Tana dei Leoni, o delle fazioni benedette, o dei nostri lupi solitari: colpiteli ovunque. Che tipo di vita è questa, che viviamo in pace con coloro che abusano del nostro sangue e del sangue dei nostri figli, fratelli e sorelle?

I vostri fratelli della Tana dei Leoni.

Mariam Barghouti è il principale corrispondente per la Palestina di Mondoweiss.

Yumna Patel è il Responsabile delle Notizie sulla Palestina di Mondoweiss.