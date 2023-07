La storia di due invasioni: cosa ci dice l’ultimo attacco a Jenin sull’Israele di oggi

Articolo pubblicato originariamente sul New York Times e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Di Tareq Baconi

I nostri schermi sono ancora una volta pieni di immagini di donne, bambini e anziani in lacrime che marciano per strada con le mani alzate o sventolano abiti bianchi da veicoli in lento movimento. I palestinesi hanno già visto tutto questo, avendo vissuto una lunga storia di espulsioni dalle loro case e dai loro villaggi sotto la minaccia del fuoco.

Compagni di classe della quindicenne Sadeel Naghniyeh trasportano il suo corpo durante il funerale nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. È morta per le ferite riportate durante un raid militare israeliano il 3 luglio. Credit: Majdi Mohammed/Associated Press

Le immagini più recenti sono arrivate la settimana scorsa durante l’invasione israeliana del campo profughi di Jenin, nella Cisgiordania occupata. I reporter e le ambulanze della Mezzaluna Rossa palestinese, che hanno lottato per raggiungere i feriti, sono stati ostacolati dai militari israeliani.

In occasione di un evento del 4 luglio a Gerusalemme, il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che l’esercito israeliano ha attaccato “l’obiettivo più legittimo del pianeta – persone che vorrebbero annientare il nostro Paese”. Si riferiva a mesi di resistenza armata contro i coloni israeliani da parte di giovani nel campo profughi di Jenin.

Più di 20 anni fa, un altro primo ministro di destra, Ariel Sharon, condusse una vasta campagna militare contro lo stesso campo profughi. Erano i due anni della seconda intifada. Gli attentatori suicidi palestinesi, alcuni dei quali provenivano da Jenin, avevano sconvolto le strade israeliane. In risposta, l’esercito israeliano invase la Cisgiordania e devastò il campo profughi di Jenin, allora come oggi centro della resistenza palestinese.

Le due invasioni si sono svolte in contesti molto diversi. Tra il 2002 e il 2023, l’illusione di dividere la terra in due Stati si è disintegrata. Ora esiste solo nei discorsi diplomatici, svuotati di ogni significato e sostituiti da un consenso tra le organizzazioni internazionali e israeliane per i diritti umani, tra cui B’Tselem, Human Rights Watch e Amnesty International, secondo cui Israele sta praticando il crimine di apartheid contro i palestinesi, rivendicando ciò che i palestinesi credono da tempo.

Per la maggior parte degli ebrei israeliani, questo cambiamento è appena percettibile, poiché continuano a essere efficacemente protetti dal costo delle politiche del loro governo nei confronti dei palestinesi. I palestinesi, nel frattempo, stanno sperimentando una crescente disperazione e stanchezza, schiacciati dalla violenza strutturale quotidiana. Con l’assenza di qualsiasi speranza di statualità e senza una valida leadership politica che guidi la lotta, alcuni prendono in mano la situazione attraverso forme di resistenza armata e non armata, altri sono apatici o preoccupati dallo sforzo paralizzante di sostenere le proprie famiglie e molti vivono nella paura.

Nel 2002, sebbene un ciclo dopo l’altro di negoziati mediati dagli Stati Uniti fosse fallito, c’era ancora la speranza – e l’aspettativa – che un processo di pace sarebbe ripreso. La soluzione dei due Stati veniva propagandata come l’unica opzione per la pace. L’approccio politico dominante era quello della spartizione territoriale, secondo cui Israele si sarebbe ritirato dai territori occupati nel 1967 in cambio della pace con i palestinesi e i suoi vicini arabi.

Ma con la fine della Seconda Intifada, Israele ha intensificato le misure pratiche per espandere la sua occupazione e minare la soluzione dei due Stati, mantenendo la pretesa diplomatica di impegnarsi negli sforzi di pace. Con il finanziamento dei donatori occidentali e arabi, Israele ha pacificato la Cisgiordania con incentivi neoliberali, anche se ha svuotato il nucleo della sua economia e ha spaccato il territorio palestinese con insediamenti in espansione. Ha attuato misure di coordinamento della sicurezza con l’Autorità Palestinese, trasformando il governo palestinese in un partner chiave per la gestione della resistenza locale. L’Autorità Palestinese, da parte sua, ha avviato un’ampia agenda di costruzione dello Stato, cercando di proiettare l’immagine di un’autorità con il controllo, che stava gettando le basi di un futuro Stato palestinese.

Sotto Sharon, Israele ha anche riconfigurato unilateralmente l’occupazione della Striscia di Gaza, smantellando gli insediamenti e avviando un disimpegno territoriale che i sostenitori della soluzione dei due Stati hanno celebrato – forse sinceramente, ma ingenuamente – come un passo verso la pace, che dimostrava la possibilità che il ritiro territoriale israeliano spianasse la strada a un eventuale governo palestinese.

Un bambino palestinese di 7 anni tra le macerie del campo profughi di Jenin dopo l’incursione israeliana del giugno 2002.Credit: Ruth Fremson/The New York Times

Come Jenin, anche la Striscia di Gaza ha una storia di resistenza contro l’occupazione israeliana. Con l’ascesa al potere di Hamas nel 2006, Israele, in coordinamento con l’Egitto, ha rafforzato un blocco ermetico sulla Striscia, separandola di fatto dal resto della Palestina, e ha sperimentato tecniche militari per costringere la popolazione alla sottomissione.

Accanto alle politiche di restrizione alimentare e alla morsa economica, ciò ha assunto la forma di devastanti assalti militari. I militari si riferivano a questa dottrina come “falciare il prato”, l’approccio che consiste nell’usare una forza militare sproporzionata per indebolire periodicamente la resistenza palestinese e gestire una popolazione che si ribella al controllo israeliano.

La settimana scorsa, Israele ha trasferito questo approccio militare, perfezionato nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania, isolando il campo profughi di Jenin, bombardandolo dall’aria e dal suolo e distruggendo infrastrutture cruciali per l’acqua e l’elettricità come forma di punizione collettiva.

Nel periodo intercorso tra le due invasioni di Jenin, i palestinesi di tutta la Cisgiordania sono stati sistematicamente incanalati – attraverso l’esproprio di terre, la demolizione di case e l’espansione degli insediamenti – in centri urbani isolati e circondati da terre occupate da Israele. Proprio come a Gaza, la maggior parte dei centri urbani in Cisgiordania può ora essere, da un giorno all’altro, completamente separata dall’ecosistema che li circonda, come si è visto a Jenin.

Oggi i funzionari israeliani non hanno più bisogno di indorare la pillola per timore di ritorsioni diplomatiche o di attenuare la presunzione di un’eventuale spartizione. La trasformazione della cultura politica israeliana, accelerata dopo le violenze della Seconda Intifada, e l’impunità di cui Israele gode a livello internazionale sono culminate nel governo più di destra della storia di Israele.

Nei due decenni trascorsi tra queste invasioni, i funzionari israeliani hanno reso esplicito il loro desiderio di consolidare quello che il gruppo israeliano per i diritti umani B’Tselem ha definito “un regime di supremazia ebraica” in tutte le aree sotto il loro controllo. Meno di due settimane prima dell’ultima invasione, il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir, ha spronato il governo a lanciare un’offensiva militare, sollecitando al contempo l’espansione degli insediamenti in Cisgiordania. “Qui ci deve essere un insediamento completo”, ha detto. Dobbiamo sistemare la terra d’Israele e allo stesso tempo lanciare una campagna militare, far esplodere edifici, assassinare terroristi”. Non uno o due, ma decine, centinaia o, se necessario, migliaia”.

Nel frattempo, l’Autorità Palestinese, traballando sul relitto dei suoi piani per uno Stato, è stata integrata in modo irreversibile nella struttura dell’apartheid israeliana, mantenendo un’autorità simile a un bantustan che contribuisce a pacificare la sua popolazione per i guadagni israeliani.

Al di sotto di questo contesto in evoluzione c’è una singolare costante: la capacità di Israele di sostenere la sua colonizzazione del territorio palestinese senza doverne rendere conto, equiparando la resistenza palestinese al terrorismo. Il fatto che questa impostazione sia stata a lungo accettata dalle principali potenze occidentali è particolarmente irritante per i palestinesi all’indomani dell’invasione russa dell’Ucraina, dove la resistenza all’occupazione illegale è salutata come eroica e sostenuta da armi e addestramento militare occidentali.

La comunità internazionale ha lasciato i palestinesi in una condizione permanente di apolidia, negando loro il diritto all’autodeterminazione e all’autodifesa. Mentre i funzionari israeliani usano dichiarazioni apertamente razziste, come quella secondo cui Israele dovrebbe “spazzare via” un’intera città palestinese, l’amministrazione Biden spinge per l’integrazione di Israele nella regione attraverso accordi di pace bilaterali, sulla base degli accordi di Abraham dell’amministrazione Trump, con appena un cenno ai diritti dei palestinesi.

I residenti del campo di Jenin, alcuni dei quali erano fuggiti dalle loro case nell’attuale Israele nel 1948, sono di nuovo rifugiati. E alcuni dei bambini che si trovavano nel campo nel 2002 sono ora giovani uomini della resistenza palestinese. Come la storia di altre lotte contro l’apartheid e la violenza coloniale ci ha insegnato, i bambini di oggi senza dubbio imbracceranno le armi per resistere a questo tipo di dominazione in futuro, finché queste strutture di controllo non saranno smantellate.

Tareq Baconi è l’ex analista senior per Israele/Palestina dell’International Crisis Group e autore di “Hamas Contained”. È presidente del consiglio di amministrazione di al-Shabaka: The Palestinian Policy Network.