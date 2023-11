La storia di Yonatan

Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Yonatan Zeigen

Figlio di Vivan Silver, 74 anni, uccisa nella sua casa nel Kibbutz Be’eri. Zeigen, 35 anni, è cresciuto nel Kibbutz Be’eri e ora vive a Tel Aviv.



“Mi sono svegliata alle 6.30 del mattino a Tel Aviv per le sirene dei razzi e ho cercato di riaddormentarmi. Non mi ha dato troppo fastidio. Di solito, quando ci sono i razzi, non mi preoccupo per mia madre: lei entra nella stanza di sicurezza [costruita per resistere alle esplosioni dei razzi] e aspetta. Ma molto presto abbiamo capito che stava accadendo qualcosa di straordinario. Abbiamo iniziato a ricevere segnalazioni di camioncini a Sderot [una città israeliana vicina alla Striscia di Gaza]. Le nostre famiglie ci hanno inviato le foto dei camion che attraversavano la recinzione. A quel punto ci siamo decisamente spaventati.

“Ho iniziato a parlare con mia madre. Si vive per tanti anni con la “concezione” che Israele abbia un esercito potente – non importa quanto si sia antimilitaristi. Continuavamo a dire che sarebbe finita da un momento all’altro. Abbiamo scherzato finché non ci sono state più battute.

“A un certo punto, a causa degli spari fuori dalla sua finestra, abbiamo deciso di smettere di parlare al telefono e siamo passati ai messaggi. Lei ha scritto che erano dentro casa e poi: ‘Penso che siano andati via’. Le ho scritto: “Sono con te”. Lei mi ha risposto: “Ti sento”, e così è stato. Il suo WhatsApp si stato disconnesso alle 11:07.

“Era una grande madre e una nonna ancora più grande. Per tutta la sua vita adulta si è occupata di questioni di genere e di giustizia distributiva. Quando si è stabilita in questo Paese dopo essersi trasferita dal Canada, è stata coinvolta nelle relazioni israelo-palestinesi e ha dedicato la sua vita alla pace e all’attivismo sociale. Ha co-diretto un’organizzazione chiamata Negev Institute for Strategies of Peace and Economic Development. Fino alla Seconda Intifada, ha lavorato molto a Gaza.

“Dopo essere andata in pensione, è diventata una figura di spicco di Women Wage Peace. Pochi giorni prima [di essere uccisa] c’è stata una manifestazione internazionale; hanno marciato a Eshkol e in tutta la Striscia di Gaza. Ha sempre lavorato, da sola o come parte di un gruppo, per fare pressione sui governi dal basso per ottenere la pace.

“Siamo in una situazione che lei cercava di prevenire. La storia non è ‘Guardate cosa ci hanno fatto le sinistre’ o ‘Gli arabi ci hanno tradito’. La sua strada è quella giusta, perché la guerra e la violenza portano solo distruzione”. Durante ogni round di violenza, ha detto pubblicamente che non vivremo mai in sicurezza se continuiamo con la mentalità della guerra. La sicurezza arriva solo con la pace”.

Inizialmente Yonatan era stato indotto a credere che Hamas tenesse sua madre in ostaggio a Gaza, ma il 13 novembre è stato confermato che era stata uccisa nel Kibbutz Be’eri. Al suo funerale, il 16 novembre, più di mille familiari, amici e attivisti sono venuti a onorare la sua memoria.

“Eri una donna di parole e di grandi idee”, ha detto Yonatan durante il funerale. “Ora, dopo la tua morte, faremo uno sforzo maggiore per portare il domani che hai sempre sognato”.