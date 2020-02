LA STRADA SMARRITA DEL BUON SAMARITANO – di Filippo Landi

tratto da: dal vostro inviato il blog di Filippo Landi

Questo gridavano le mamme del villaggio beduino di Khan al-Ahmar davanti alla Locanda, dopo il secondo bambino falciato sulla strada mentre andava a scuola a piedi nel più vicino paese palestinese. La scuola fu costruita, rispettando anche l’ipocrisia di non utilizzare fondamenta in cemento, per non modificare i principi ed i divieti dell’ Area C. Fu costruita di gomme, di pneumatici di camion, ma subito fu battaglia legale dello Stato e dei coloni israeliani: la scuola ed il villaggio devono essere rimossi