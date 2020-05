La tempesta di sabbia di Niamey

Mauro Armanino 15 Maggio 2020

Si vedeva il cielo cambiare colore e poi una grande nube giallo-marrone si avvicinava alla zona dalla quale si osservava il fenomeno. Pochi secondi e la tempesta di sabbia avrebbe avvolto la capitale del Niger creando qualcosa di simile ad una eclisse di sole. Per alcuni lunghi minuti, il buio è sceso sulla città assediata dalla sabbia. La tempesta di Niamey, scrive Mauro Armanino, è anche una metafora dell’Occidente. Le apocalissi culturali di cui parlava a suo tempo Ernesto de Martino somigliano all’esclisse della tempesta di sabbia di Niamey. Vento di polvere che acceca lo sguardo e poi le tenebre che sembrano non finire mai. Cronache di vita quotidiana nigerina, intrecciate di piccole storie di persone comuni: la sepoltura di un migrante, l’amore nato tra altri due, l’adozione di un bambino abbandonato sulla strada, le morti di malaria, parto o terrorismo e non di coronavirus. Subito dopo è scesa la pioggia, un fiume che scorre sulle strade e nei cortili della città arida e assetata d’acqua, dopo un lungo tempo di siccità. Non ci crederete, ma in Africa, i bambini continuano a giocare nelle pozzanghere con le barchette di carta