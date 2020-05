LA TESSERA CLANDESTINA NEL SAHEL – di Mauro Armanino

Sono già passati cinque giorni dal 25 aprile e certe cose, anche con il virus, non cambiano affatto: questo tempo ci abitua a “consumare” tutto con una velocità letale. Della Liberazione dal fascismo non parla più nessuno. Roba scaduta, come un litro di latte non UHT, quello che nutrirebbe. Eppure, parlare di quella propensione assoluta al dominio e alla supremazia, che talvolta chiamiamo fascismo, non dovrebbe essere cosa di un giorno, soprattutto quando ci occupiamo non del “fuori” ma del “dentro” di noi. Anche per questo ci fa un gran piacere mettere oggi in pagina questo articolo un po’ diverso dagli altri, così preziosi per come sanno avvicinarci al pianeta solo apparentemente lontanissimo del Sahel, di Mauro Armanino, missionario tra i migranti in Niger. Già, per una volta, Mauro ci racconta di quel che porta dentro, senza dimenticare le sbarre che, secondo qualcuno, dovrebbero servire a tener lontano il “nemico invisibile” della loro guerra e invece potrebbero servire a farci confondere un valore essenziale, come quello della vita vissuta senza prezzo, magari in mezzo alla libertà della sabbia