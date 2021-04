La Turchia bloccata alle porte di Bruxelles alla conquista dell’Africa

tratto da: https://www.remocontro.it/2021/04/17/la-turchia-bloccata-alle-porte-di-bruxelles-alla-conquista-dellafrica/

Remocontro 17 Aprile 2021

Crisi economica e della Lira turca, ma Erdogan insiste a fare il Sultano e manda a suoi soldati dopo la Siria in Libia, e non si ferma lì. La Turchia al 2009 ha moltiplicato le sue ambasciate in Africa da 12 a 40. Poi investimenti e scambi commerciali: dai 5,4 miliardi di dollari nel 2003, ai 26 miliardi del 2019, con l’obiettivo entro il 2023 di 50 miliardi. E il 2023 non è anno a caso. E’ il centenario della fondazione della Repubblica turca, sepolto il Padre fondatore Ataturk e il suo laicismo per forza, sarà il centenario della Turchia islamica del Sultanto Erdogan.