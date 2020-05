La vincitrice del premio come miglior attrice nella televisione israeliana protesta che la premiazione avvenga durante il giorno della Nakba

1 maggio 2020

di Italy Stern

“ Ogni giorno affronto dei dilemmi nella scelta dei ruoli e dei progetti a cui prendo parte, e rifiuto completamente di accettare ruoli che feriscano me, la mia gente o la mia umanità ”, afferma Ruba Bilal Asfour

La vincitrice del premio di quest’anno per la migliore attrice della televisione israeliana ha rinunciato al premio per protestare contro la decisione di tenere la cerimonia di premiazione il giorno in cui i palestinesi commemorano la Nakba (letteralmente “catastrofe”) imposta dall’occupazione israeliana.

La cerimonia, ospitata dall’Accademia israeliana di cinema e televisione, si è svolta mercoledì, quando Israele ha celebrato il Giorno dell’Indipendenza e i palestinesi hanno osservato il Giorno di Nabka. Ruba Bilal Asfour ha vinto il premio per il suo ruolo nella serie “I nostri ragazzi”, che si concentra sull’omicidio del 2014 Mohammed Abu Khdeir da parte di ebrei che cercano di vendicare il rapimento di Hamas e l’omicidio di tre adolescenti israeliani il mese precedente.

In un post di Facebook di giovedì, Bilal Asfour ha scritto che nella serie, prodotta da HBO, ha interpretato “ la madre del martire Mohammed Abu Khdeir. In questo ruolo, ho effettivamente cercato di dare allo spettatore un quadro del dolore e della sofferenza perpetui dei palestinesi, nonché delle ingiustizie dell’occupazione israeliana ”.

“ L’accademia ha deciso di assegnare i premi quest’anno nel giorno in cui è stata celebrata la festa dell’indipendenza di Israele. Come è noto, per me questo è un giorno triste, un giorno di storica ingiustizia, degli eventi della Nakba del popolo palestinese, che è ancora in corso ”.

Più tardi nel post, ha scritto: “ Personalmente, ho sperimentato un dolore indescrivibile durante le riprese della storia del martire Abu Khdeir. Ritornare dai miei figli e non essere in grado di abbracciarli a causa della terribile ingiustizia subita da Mohammed e dalla sua famiglia, la stessa ingiustizia che sta accadendo oggi ai bambini [palestinesi] che sono prigionieri o martir i”.

“ Come artista e attivista palestinese, ogni giorno sperimento dilemmi nella scelta dei ruoli e dei progetti a cui prendo parte, e rifiuto completamente di accettare ruoli che danneggino me, la mia gente o la mia umanità. Questo non è particolarmente facile quando viviamo in una distesa israeliana costantemente impegnata a imbavagliare le persone che chiedono la pace e la fine dell’occupazione ”.

Alla fine, ha ringraziato l’Accademia per averla scelta come migliore attrice. “ Ho avuto un piccolo ruolo, un ruolo dal valore umano, nel mostrare al mondo la storia del martire Al-Fajr, che significa “l’alba” (come dicono i palestinesi), per me questo è un apprezzamento di alto livello. Sono consapevole che la mia decisione ha un prezzo elevato e ci sono abituata, ma d’altra parte sono orgogliosa di portare con me la mia lotta palestinese, la mia lotta umana, le mie dichiarazioni politiche e la mia scelta, che io vedo come quella giusta. ”

L’accademia ha dichiarato in una dichiarazione che Bilal Asfour è stata scelta come migliore attrice dai membri dell’accademia, che in tal modo “ hanno espresso il loro apprezzamento per la sua eccellente recitazione. Rispettiamo la sua decisione di rinunciare al premio. ”

Hagai Levi, che ha co-scritto la serie e ha accettato numerosi premi a nome del cast, ha dichiarato nel suo discorso di accettazione di aver compreso la decisione di Bilal Asfour e ha convenuto che tenere la cerimonia di premiazione nel Giorno dell’Indipendenza fosse una scelta insensibile. Ha esortato l’Accademia a prendere in considerazione l’idea di tenerlo in un giorno diverso in futuro, in considerazione degli attori palestinesi.

Bilal Asfour, nata a Nazareth, è un’attrice molto apprezzata. In passato ha vinto il premio come miglior attrice agli Ophir Awards, l’equivalente israeliano degli Oscar, per il suo ruolo nel film “Sand Storm”, nonché un premio importante al Sundance Festival.

Quando ha vinto l’Ophir, ha rifiutato di salire sul palco con i creatori del film, urlando dal pubblico che non avrebbe condiviso un palco con il ministro della Cultura Miri Regev. Elite Zexer, che ha scritto e diretto il film, ha dichiarato nel suo discorso di aver rispettato la decisione di Bilal Asfour.

Il primo ruolo di Bilal Asfour è stato in “Sete”, diretto da Tawfik Abu Wael, che è stato anche condirettore di “I nostri ragazzi”. Inoltre, è apparsa in diverse produzioni teatrali e nella serie televisiva “The Writer” di Sayed Kashua.