La violenza israeliana è al centro della crisi di salute mentale della Palestina

Articolo pubblicato originariamente su Huckmag e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

La risposta per migliorare il benessere dei palestinesi non sta nelle soluzioni individualizzate del Nord globale, ma nel porre fine al colonialismo dei coloni, scrive Layth Hanbali.

Di Layth Hanbali

Lo scorso maggio, Israele ha lanciato un assalto di 15 giorni alla Striscia di Gaza, uccidendo 256 palestinesi, ferendone 2.000 e bombardando 232 grattacieli, costringendo oltre 70.000 persone a fuggire dalle loro case. Da allora, la violenza israeliana contro i palestinesi non si è mai fermata. Il continuo deterioramento delle infrastrutture dovuto al blocco imposto da Israele, in vigore dal 2007, ha reso il 97% dell’acqua di Gaza non potabile. I palestinesi di Gaza hanno 12-13 ore di elettricità al giorno. Il 53% dei gazesi vive sotto la soglia di povertà. Nel frattempo, Israele porta avanti i piani per espropriare i palestinesi delle loro case e delle loro terre in tutta la Palestina colonizzata, comprese la Valle del Giordano, Beita, Gerusalemme, Masafer Yatta e il Negev. I coloni israeliani in Cisgiordania attaccano i palestinesi con crescente intensità, con la completa complicità dello Stato israeliano.

Purtroppo non è una sorpresa vedere un’impetuosa crisi di salute mentale tra i palestinesi. Molti palestinesi sono costantemente tormentati dalla paura della violenza. Mohammed, un ventitreenne della Striscia di Gaza, secondo Medici senza frontiere (MSF), che fornisce una serie di servizi medici e psicologici ai palestinesi, riferisce di essere preoccupato da pensieri di guerra invece che da un futuro luminoso. Adel, un residente di un villaggio che è stato spesso bersaglio degli attacchi dei coloni contro i palestinesi, ha detto a MSF: “Viviamo in uno stato di paura costante. Ognuno si sente stressato per se stesso, per i suoi fratelli, per i suoi figli e amici”.

Queste storie sono rappresentative di un modello più ampio. Dopo gli attacchi israeliani in Palestina del maggio 2021, un’équipe della Banca Mondiale ha condotto un’indagine su Facebook, dalla quale è emerso che “il 70% dei gazani e il 57% dei residenti della Cisgiordania intervistati hanno riportato sintomi compatibili con il disturbo da stress post-traumatico”.

La maggior parte delle organizzazioni che operano nel settore della salute mentale risponde fornendo servizi psicologici individuali per raggiungere un numero sempre maggiore di persone che manifestano i sintomi di una malattia mentale e cercano aiuto. L’eccessiva attenzione a questo modello di cura è radicata nei paradigmi sanitari del Nord globale, che trascurano gli ambienti che determinano la salute e il benessere delle persone, ponendo invece un’attenzione esagerata sui servizi individualistici e iper-medicalizzati che si occupano di quelle che sono percepite come menti malate. Questo modello di cura individualizzato non è in grado di diagnosticare o trattare la crisi della salute mentale in Palestina.

L’idea di base di una “malattia” è quella di un individuo che subisce uno sconvolgimento della propria vita a causa di qualcosa che lo riguarda personalmente. Ma un palestinese che sperimenta stress, mancanza di speranza o pensieri negativi persistenti in risposta a un insediamento di coloni che mira a cancellarli non è necessariamente un segno di malattia. Come sottolinea la dottoressa Samah Jabr, presidente dell’unità di salute mentale presso il Ministero della Salute palestinese, molti sintomi di malattia mentale “sono una reazione normale a un contesto patogeno”. La violenza coloniale – uccidere, mutilare, incarcerare ed espropriare i palestinesi – è la malattia.

Allo stesso modo, il ricorso al disturbo post-traumatico da stress – la condizione di salute mentale più comunemente diagnosticata in Palestina – è semplicemente impreciso. Il trauma in Palestina è spesso visto come le intense campagne di bombardamento di Israele, che uccidono centinaia di palestinesi nel giro di pochi giorni. In realtà, però, il trauma è costante. Dal “cessate il fuoco” dello scorso maggio, Israele ha ucciso 86 palestinesi, tra cui l’icona nazionale Shireen Abu Aqleh, una giornalista assassinata dalle forze israeliane mentre copriva un’incursione nel campo profughi di Jenin. Continuano le incarcerazioni di massa, le limitazioni alla circolazione, le demolizioni di case, l’accaparramento di terre e la negazione del diritto dei rifugiati a tornare alle loro case. Israele ha persino attaccato i funerali palestinesi, rifiutandosi di lasciare che i palestinesi piangano in pace.

Pertanto, per comprendere la crisi della salute mentale è necessario guardare oltre le singole diagnosi per riconoscere la violenza a cui Israele sottopone i palestinesi. Allo stesso modo, la prevenzione e la cura di questi sintomi dovrebbero concentrarsi sulla fine della violenza coloniale che li causa.

L’altra inadeguatezza dei paradigmi occidentali consiste nel fatto che essi trascurano le tradizioni sociali e culturali come potenziali fattori di benessere, trattandole invece principalmente come un ostacolo. Nel peggiore dei casi, le iniziative per la salute mentale riproducono menzogne orientaliste, come quella secondo cui lo stigma per la salute mentale in Palestina “deriva da opinioni religiose che dicono che la malattia mentale è una prova o una punizione di Dio”. Anche i servizi di buona volontà istituiti dai palestinesi, come il Centro di trattamento e riabilitazione per le vittime di tortura, adottano metodi che individualizzano la violenza politica, in contrasto con la comprensione di coloro che la subiscono. Questa imposizione di soluzioni universali dal Nord globale, che spesso sostituiscono le conoscenze locali, è sintomatica della colonizzazione.

Affrontare la crisi della salute mentale in Palestina, quindi, richiede lo smantellamento di due strutture coloniali: la colonizzazione e il colonialismo dei coloni. Spezzare le catene della colonizzazione significa radicare le soluzioni nelle conoscenze, nella cultura e nella tradizione locali. Piuttosto che fornire servizi psicologici ancora più individualizzati, ad esempio, gli operatori della salute mentale dovrebbero sostenere la lunga tradizione palestinese del sumud, che descrive la resilienza e la fermezza come resistenza anticoloniale, frutto della solidarietà e del sostegno della comunità. Per fare ciò è necessario che il potere torni nelle mani delle comunità, in modo che possano articolare e pianificare i servizi di cui hanno bisogno.

Grazie all’instancabile lavoro di studiosi e attivisti palestinesi, è sempre più riconosciuta la centralità del colonialismo sionista nel danneggiare la salute e il benessere dei palestinesi. Gli operatori sanitari sono spesso riluttanti a essere visti come attivisti politici, ma un numero crescente di professionisti e studiosi, di politica e di salute, sta dimostrando che queste cose sono profondamente collegate. L’impegno di studiosi e professionisti per la salute dei loro pazienti e della popolazione deve quindi portarli a essere politicamente attivi e a chiedere con coraggio la decolonizzazione. Sebbene sembrino ordini di grandezza, queste soluzioni trasformative sono necessarie se vogliamo arginare la crisi della salute mentale in Palestina.

Segui Layth Hanbali è consulente politico di Al-Shabaka. Seguitelo su Twitter.