L’AFRICA HA BISOGNO DI AIUTO?

Ai volontari della cooperazione internazionale che lo andavano a trovare in Messico alla fine degli anni Sessanta, Ivan Illich suggeriva di starsene a casa, non c’erano paesi in “via di sviluppo” da aiutare. Eppure ancora oggi si sente parlare molto, ad esempio, dell’Africa come di un continente “da aiutare”, un retaggio del colonialismo. In realtà, sono diverse e sempre più spietate le forme – dal land grabbing al il dumping commerciale, passando per il condizionamento delle economie locali – con cui si sostiene lo stile di vita del “Nord del mondo”. Intanto, malgrado i cosiddetti aiuti internazionali di stati e sempre più spesso di privati (filantro-capitalismo), e nonostante i velleitari propositi dell’Agenda 2030, la fame è tornata ad aumentare nel continente africano