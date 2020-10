L’Alta Corte israeliana si rifiuta di rilasciare malato palestinese in sciopero della fame.

tratto da: https://www.invictapalestina.org/archives/40613

16/10/2020

Immagine di copertina: Taghrid al-Akhras, moglie del detenuto amministrativo palestinese Maher al-Akhras, mostra le fotografie di suo marito fuori dal Kaplan Medical Center a Rehovot, dove è al 73 ° giorno di sciopero della fame. (Oren Ziv / Activestills)

In altre parole, il rappresentante dello Stato ha ammesso non solo che la durata dell’ordine amministrativo è ampiamente arbitraria, ma che esiste la possibilità che al-Akhras venga nuovamente arrestato o che il suo ordine di detenzione amministrativa venga esteso. Inoltre, ha chiarito che il desiderio di non dover inviare forze di occupazione in Cisgiordania per arrestare di nuovo al-Akhras, giustifica il tenerlo in custodia, anche se in pericolo di morte