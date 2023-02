L’America e 4 paesi europei esprimono la loro forte opposizione ai piani per espandere gli insediamenti israeliani

Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazeera e tradotto dall’arabo dalla redazione di Bocche Scucite

Martedì i ministri degli Esteri di 5 Paesi occidentali hanno espresso la loro “estrema preoccupazione” per la decisione del governo israeliano di costruire 10.000 nuove unità di insediamento e l’intenzione di avviare la legalizzazione di 9 avamposti di insediamento in Cisgiordania, che in precedenza erano considerati illegali secondo la legge israeliana .

I ministri degli Esteri di America, Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia hanno affermato di opporsi fermamente a quelle “misure unilaterali che non faranno altro che esacerbare le tensioni tra israeliani e palestinesi e minare gli sforzi per raggiungere una soluzione negoziata a due Stati”.

Nella loro dichiarazione, i ministri hanno sottolineato il loro sostegno a “una pace globale, giusta e duratura in Medio Oriente, che deve essere raggiunta attraverso negoziati diretti tra le parti”, secondo la loro dichiarazione.

“Continuiamo a seguire gli sviluppi sul campo che influenzano la fattibilità del raggiungimento della soluzione dei due Stati e la stabilità della regione”, ha aggiunto la dichiarazione.

In una dichiarazione separata, il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha espresso la profonda preoccupazione del suo paese per la decisione di Israele di andare avanti con circa 10.000 unità di insediamento e avviare un processo per legalizzare retroattivamente 9 avamposti in Cisgiordania che in precedenza erano considerati illegali secondo la legge israeliana.

“Ci opponiamo fermamente a queste misure unilaterali, come fanno tutte le precedenti amministrazioni statunitensi, sia repubblicane che democratiche, perché esacerbano le tensioni e minano le prospettive di una soluzione negoziata a due stati”, ha aggiunto Blinken, in una dichiarazione pubblicata lunedì dal Dipartimento di Stato americano.



Da parte sua, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha espresso profonda preoccupazione per l’annuncio da parte di Israele della legalizzazione di 9 avamposti di insediamento nella Cisgiordania occupata.

Stephane Dujarric, portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite, ha affermato che l’attuazione di queste misure minerà le prospettive per il raggiungimento della soluzione dei due Stati e costituirà un ostacolo alla pace.

Ha aggiunto che il Segretario generale ribadisce che tutti gli insediamenti sono illegali ai sensi del diritto internazionale e costituiscono un grave ostacolo alla pace, e chiede di porre fine alle azioni unilaterali.

Il gabinetto israeliano ha annunciato domenica di aver preso la decisione di legalizzare 9 insediamenti nella Cisgiordania occupata su 77, su richiesta del ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, secondo fonti informate del quotidiano Yedioth Ahronoth.

Martedì, il ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich ha annunciato che il governo israeliano rimuoverà tutte le restrizioni sulla costruzione di insediamenti in Cisgiordania.

L’Israeli Broadcasting Corporation ha citato Smotrich dicendo, durante una sessione del suo blocco religioso sionista presso il punto di insediamento casuale di Givat Harel in Cisgiordania, che “Washington comprende che siamo impegnati negli insediamenti e rimuoveremo tutte le restrizioni sulla costruzione in Giudea e Samaria (Cisgiordania).”

Martedì, il Ministero degli Affari Esteri palestinese ha accolto con favore le reazioni regionali e internazionali alla decisione di Israele di legalizzare nuovi avamposti di insediamento, chiedendo di tradurre le posizioni internazionali in misure e misure pratiche.

Il ministero degli Esteri palestinese ha affermato, in un comunicato, di accogliere con favore le reazioni arabe, islamiche, regionali e internazionali nei confronti delle decisioni del cosiddetto gabinetto israeliano.

La dichiarazione richiedeva che le posizioni e le reazioni internazionali e americane fossero tradotte in misure e passi pratici che facessero pressione sul governo israeliano e sul suo primo ministro, compresa una sospensione immediata della loro attuazione.

Ha spiegato che le reazioni internazionali non raggiungono il livello di questo crimine e delle sue gravi e reali ripercussioni sull’opportunità di rilanciare il processo di pace per attuare il principio della soluzione dei due Stati (palestinese e israeliano).

La dichiarazione ha indicato che le decisioni del gabinetto israeliano richiedono reazioni internazionali più forti che vanno oltre il tetto delle solite reazioni.

Secondo i dati della Settlement Affairs Authority dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina, circa 725.000 coloni sono distribuiti in 176 grandi insediamenti e 186 avamposti casuali in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est.

Secondo il diritto internazionale, tutti gli insediamenti israeliani nei territori occupati sono illegali e le Nazioni Unite hanno affermato che la loro espansione viola la legge sui diritti umani.

Negli ultimi anni si è assistito a un notevole aumento dell’attività di insediamento, ma il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato più di una volta nelle ultime settimane che il suo governo avrebbe dato un notevole impulso