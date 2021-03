L’AMLETO PALESTINESE INCARNA LA LOTTA PER IL FUTURO DELLA CISGIORDANIA – The New York Times

tratto da: https://www.nytimes.com/2021/03/20/world/middleeast/palestinian-hamlet-embodies-fight-for-the-west-banks-future.html

Credito… Samar Hazboun per il New York Times

“Prima, la vita era svegliarsi, mungere e fare il formaggio”, ha detto Fadwa Abu Awad, un pastore palestinese. “Ora stiamo solo aspettando l’esercito.” Credito… Samar Hazboun per il New York Times

HUMSA, Cisgiordania – Fino allo scorso novembre, le mattine di Fadwa Abu Awad seguivano un ritmo familiare: il pastore palestinese di 42 anni si alzava alle 4 del mattino, pregava e mungeva le pecore della sua famiglia. Quindi aggiungeva un enzima ai secchi del latte e li mescolava per ore per ottenere un formaggio salato, gommoso, simile a halloumi. Ma quella routine è cambiata dall’oggi al domani a novembre, quando l’esercito israeliano ha demolito il suo villaggio, Humsa, in Cisgiordania. Quando le 13 famiglie che vivono lì hanno resuscitato le loro case, l’esercito è tornato all’inizio di febbraio per abbatterle di nuovo. Alla fine di febbraio, parti di Humsa erano state smantellate e ricostruite sei volte in tre mesi perché gli israeliani le consideravano strutture illegali. “Prima, la vita era svegliarsi, mungere e fare il formaggio”, ha detto la signora Abu Awad in una recente intervista. “Ora stiamo solo aspettando l’esercito.” Il vigore con cui l’esercito israeliano ha cercato di demolire Humsa ha trasformato questo piccolo accampamento palestinese in un’incarnazione della battaglia per il futuro dei territori occupati.

Humsa si trova all’estremità settentrionale della Valle del Giordano, una fetta orientale della Cisgiordania che il governo israeliano aveva pianificato di annettere formalmente l’anno scorso. Il governo ha sospeso quel piano Da allora l’esercito ha distrutto più di 200 strutture lì, dicendo che erano state costruite senza permessi legali. “Non stiamo sparando dal fianco qui”, ha detto Mark Regev, un consigliere senior del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. “Stiamo procedendo con l’attuazione della decisione del tribunale. Non c’è dubbio che il giusto processo sia stato rispettato “.

Humsa è stato smantellato e ricostruito sei volte in tre mesi. Credito… Samar Hazboun per il New York Times

Ma alcuni politici israeliani sperano ancora che un giorno l’area venga trasformata nello stato di Israele come cuscinetto contro potenziali attacchi da est.

Attivisti per i diritti e alcuni ex funzionari israeliani affermano di temere che la ferocia della campagna contro Humsa, che consideravano eccezionale nel suo fervore, sia indicativa di un desiderio più ampio di spingere i pastori palestinesi seminomadi fuori dalla Valle del Giordano, rafforzando le rivendicazioni israeliane sulla territorio. Ci sono circa 11.000 pastori palestinesi nella Valle del Giordano e la loro presenza in luoghi come Humsa complica le ambizioni israeliane lì, ha detto Dov Sedaka, un generale israeliano di riserva che una volta era a capo del dipartimento governativo che gestisce parti chiave dell’occupazione. “L’idea è, sì, manteniamo pulita la Valle del Giordano”, ha detto il signor Sedaka, che ha aggiunto di essere contrario all’idea. “Questa è la parola che sto ascoltando. Manteniamolo pulito da queste persone. “ L’esercito israeliano ha demolito 254 strutture che considerava illegali nella Valle del Giordano nei sei mesi successivi alla sospensione del piano di annessione, comprese le case a Humsa. Questo è più di quasi ogni altro semestre nell’ultimo decennio, secondo i dati delle Nazioni Unite.

Tasneem Abu Awad gioca nella tenda della sua famiglia. Credito… Samar Hazboun per il New York Times

La spiegazione del governo israeliano per le demolizioni risale agli accordi di Oslo degli anni ’90 con i palestinesi. L’accordo ha dato a Israele il controllo amministrativo su oltre il 60% della Cisgiordania, inclusa la maggior parte della Valle del Giordano, in attesa di ulteriori negoziati che dovevano essere completati entro cinque anni.

Ma in due decenni di colloqui, le due parti non sono riuscite a trovare un accordo, quindi Israele mantiene il controllo delle terre – note come Area C – e ha il diritto di demolire le case costruite lì senza permesso di pianificazione.

Le autorità israeliane hanno iniziato a demolire Humsa dopo che i giudici israeliani hanno respinto diversi appelli dei residenti per quasi un decennio. Il governo ha offerto agli abitanti del villaggio un posto alternativo in cui vivere vicino a una città palestinese. Funzionari israeliani dicono che gli abitanti del villaggio devono partire per la loro sicurezza perché il villaggio è situato nel 18% della Cisgiordania che Israele ha designato come zona di addestramento militare. E sostengono che i pastori arrivarono lì almeno un decennio dopo che la zona militare fu istituita nel 1972, nei primi anni dell’occupazione israeliana della Cisgiordania.

La signora Abu Awad e sua figlia Tasneem stanno esaminando i loro averi, che hanno ricoperto di plastica dopo che la loro casa è stata demolita. Credito… Samar Hazboun per il New York Times

Oggi, Humsa non sembra un gran che, cosparso di detriti di demolizioni successive: un giocattolo rosa rotto, una stufa capovolta, un pannello solare rotto. Anche prima che fosse demolito, era una comunità di appena 85 persone che vivevano in poche dozzine di tende, sparse su una collina remota. I residenti dicono che le argomentazioni israeliane mancano di un’ingiustizia più ampia. “Siamo gli abitanti originari di questa terra”, ha detto Ansar Abu Akbash, un pastore di 29 anni in Humsa. “All’inizio non avevano questa terra – sono coloni”. Israele conquistò la terra nella guerra arabo-israeliana del 1967. I primi pastori si trasferirono a Humsa negli anni ’80 perché affermano di essere già stati sfollati a causa dell’attività israeliana altrove in Cisgiordania.

I pendii dove vivono i pastori e pascolano le loro 10.000 pecore sono ancora di proprietà dei palestinesi che vivono in una città vicina, ai quali pagano l’affitto. Per i pastori, la soluzione non è semplice come spostarsi nel luogo suggerito dall’esercito: dicono che lì non c’è abbastanza terra perché le loro pecore possano vagare. “Questo è l’unico posto dove possiamo continuare il nostro modo di vivere”, ha detto la signora Abu Awad. “Viviamo attraverso queste pecore, e loro vivono attraverso noi”. Le autorità israeliane hanno respinto le richieste dei pastori di approvare retroattivamente il loro modesto accampamento, ha detto Tawfiq Jabareen, un avvocato che rappresenta gli abitanti del villaggio. Questa è una dinamica familiare nell’Area C. Tra il 2016 e il 2018, Israele ha approvato 56 delle 1.485 richieste di autorizzazione per la costruzione palestinese nell’Area C, secondo i dati ottenuti da Bimkom, un’organizzazione israeliana indipendente che difende i diritti di pianificazione palestinesi.

“Siamo gli abitanti originari di questa terra”, ha detto Ansar Abu Akbash, un pastore di 29 anni di Humsa. “All’inizio non avevano questa terra – sono coloni”. Credito… Samar Hazboun per il New York Times

E mentre le autorità israeliane hanno preso di mira Humsa, hanno chiuso un occhio davanti alla costruzione israeliana non autorizzata nella stessa zona militare della comunità di pastori, ha detto il signor Jabareen.

L’esercito ha lasciato intatte diverse strutture israeliane costruite all’interno della zona militare nel 2018 e nel 2019, anche se anche quelle strutture erano sotto ordini di demolizione, ha detto. “Questi percorsi paralleli per trattare con le comunità palestinesi e di coloni sono un chiaro esempio di discriminazione”, ha detto. L’agenzia governativa che sovrintende alle demolizioni ha rifiutato di commentare la questione. Il vicino insediamento israeliano di Roi, un villaggio di 200 persone costruito negli anni ’70, è stato progettato per rientrare in uno stretto spazio tra due zone di addestramento militare israeliano, in conformità con la legge israeliana. I residenti di Roi sembrano avere poca simpatia per i loro vicini. Alcuni hanno detto che erano i palestinesi gli intrusi sulla terra e gli israeliani che l’hanno riscattata da una terra arida e desolata. “Guarda cosa abbiamo fatto qui in 40 anni e capirai”, ha detto Uri Schlomi von Strauss, 70 anni, uno dei primi coloni di Roi. “Abbiamo costruito la terra, l’abbiamo arata, e questo ci dà il diritto alla terra”, ha aggiunto. “Perché dovrei provare compassione?”

Uri Schlomi von Strauss, uno dei primi arrivati ​​nell’insediamento israeliano di Roi. “Abbiamo costruito la terra, abbiamo arato la terra, e questo ci dà il diritto alla terra”, ha detto. Credito… Samar Hazboun per il New York Times

Dall’altra parte della valle, i pastori di Humsa stavano contando il costo dell’ultima demolizione. L’esercito aveva confiscato i loro serbatoi d’acqua, che i militari considerano strutture non autorizzate. Ciò riduceva l’acqua che dovevano bere e con cui lavarsi, figuriamoci per dare alle loro pecore o preparare il formaggio.