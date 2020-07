tratto da: http://www.infopal.it/larcivescovo-palestinese-condanna-il-furto-israeliano-di-un-manufatto-cristiano/

L’arcivescovo palestinese condanna il furto israeliano di un manufatto cristiano

L’arcivescovo palestinese greco-ortodosso di Gerusalemme e della Terra Santa, Teodosio Atallah Hanna, martedì ha diffuso una dichiarazione di condanna del furto di un oggetto sacro cristiano, un fonte battesimale del V secolo proveniente dalla Chiesa della Natività, da parte dell’esercito israeliano.

L’arcivescovo ha dichiarato: “Il furto dello storico fonte battesimale è considerato un attacco diretto alla nostra storia, al nostro patrimonio e all’eredità della nostra vita in Terra Santa”. Atallah Hanna, arcivescovo greco-ortodosso di Sebastia, ha affermato che il furto israeliano dell’antico fonte battesimale che risale all’epoca bizantina è considerato un atto criminale che rappresenta una violazione diretta dell’antico patrimonio cristiano in Terra Santa.

Il fonte battesimale è stato rubato a Tuqu’, nel governatorato di Betlemme. L’arcivescovo ha affermato che si tratta di un “reato terribile” il cui scopo è quello di cancellare i monumenti culturali, storici e patrimoniali dell’ininterrotta presenza cristiana palestinese in Terra Santa che dura da migliaia di anni.

“In ogni angolo e in ogni villaggio e città del nostro santo Paese, ci sono reliquie cristiane che devono essere preservate come parte della nostra storia e dell’identità del nostro Paese. Nella città di Gerusalemme, ci sono continui tentativi israeliani di cancellare i monumenti cristiani e islamici per minare il carattere della nostra città e l’identità della nostra Gerusalemme.

“Questo saccheggio della nostra civiltà, storia ed eredità dovrebbe renderci più uniti di fronte a questi atti ostili di aggressione. La nostra lotta è la stessa e non dovremmo permettere a nessuno di suscitare discordia, frammentazione e divisione nella nostra patria, poiché dobbiamo essere, come siamo sempre stati, uniti di fronte alle politiche israeliane volte a minare la nostra cultura e a negare la nostra eredità.

“Chiediamo che questo fonte battesimale sia rimesso nel suo giusto posto e che sia collocato in una chiesa o un museo palestinese. Rifiutiamo categoricamente anche il furto israeliano di antichità, cristiane o islamiche, specialmente nella città di Gerusalemme.

“Negli anni passati, in vari luoghi di Gerusalemme, quando venivano condotti scavi per aprire gallerie o nuove strade, sono state scoperte reliquie di antiche chiese e monumenti cristiani risalenti al V secolo d.C.

“È nostro dovere come popolo palestinese rifiutare qualsiasi insulto alla nostra eredità, storia e luoghi santi ed essere uniti in un solo cuore, in modo da poter fermare il saccheggio israeliano dei nostri monumenti e dei monumenti religiosi. Lo scopo del governo israeliano è di emarginare la nostra presenza e di minare la nostra storia e le prove della continuità della nostra presenza in Terra Santa”.

Traduzione per InfoPal di Edy Meroli

http://www.infopal.it/larcivescovo-palestinese-condanna-il-furto-israeliano-di-un-manufatto-cristiano/