L’ascesa antropologica della Palestina

Articolo pubblicato originariamente su Palestine Studies e tradotto in italiano da Beniamino Rocchetto

Di Sa’ed Atshan

Questo articolo traccia l’ascesa di studi antropologici sulla Palestina e/o sui Palestinesi dal 2011 ad oggi, fornendo ai lettori una bibliografia completa delle pubblicazioni antropologiche relative alla Palestina in quel periodo. Attingendo all’esperienza dell’autore come studioso della Palestina e antropologo pubblicamente impegnato, spiega i fattori che alimentano la proliferazione di questo settore di produzione di conoscenza e le implicazioni che questo ha per le rappresentazioni delle condizioni umane individuali e collettive palestinesi. L’articolo sostiene che la ricerca e la scrittura antropologica contemporanee forniscono ai palestinesi strumenti intellettuali per l’emancipazione intellettuale. Tale impegno antropologico rende anche possibile la solidarietà globale in cui i palestinesi sono riconosciuti come pari epistemici, rendendo leggibile l’eterogeneità e la complessità delle esperienze vissute dai palestinesi.

Sono passati dieci anni dalla pubblicazione degli antropologi Khaled Furani e Dan Rabinowitz: “L’impegno Etnografico Della Palestina”, in cui gli autori hanno identificato quattro modalità di impegno etnografico con i palestinesi in lingua inglese. Prima venne la scrittura europea sulla “Palestina biblica” radicata nella teologia cristiana nel 19° secolo. Seguì la scrittura sulla “Palestina orientale” radicata negli approcci laicali e scientifici nei primi quattro decenni del 20° secolo. Poi venne “Palestina Assente” all’indomani della Nakba del 1948 e della creazione dello Stato di Israele, quando le etnografie in generale misero a tacere i palestinesi con interruzioni occasionali. Infine, a partire dagli anni ’80, è emersa la modalità “Poststrutturale”, con gli antropologi che mettono in discussione l’oppressione dei palestinesi da parte dello Stato israeliano e affermano l’esistenza dei palestinesi come soggetti nazionali. Furani e Rabinowitz sostenevano che la Palestina fosse “Ammissibile” come soggetto etnografico negli anni ’80 “in un momento in cui la posizione inattaccabile di Israele in Occidente stava cominciando a vacillare”.

Hanno notato che “l’Occidente stava sempre più perdendo fiducia nelle sue strutture di potere stabilite” ed erano emersi spazi per un discorso critico su Israele e Palestina. Mentre Furani e Rabinowtiz non hanno definito esplicitamente cosa intendessero per “Impegno”, il termine è chiaramente legato alla nozione di ammissibilità della Palestina nell’antropologia e nel mondo accademico occidentale più in generale come un campo legittimo e riconoscibile di indagine intellettuale.

Questo articolo attinge alla revisione della letteratura e agli argomenti avanzati da Furani e Rabinowitz per esaminare il lavoro antropologico sulla Palestina a partire dal 2011. Ritengo che il campo si sia spostato oltre “l’Imoegno” descritto dai due studiosi per una “Ascesa” percepibile nel presente. Collego questa ascesa a una proliferazione di studi in cui la Palestina non solo è ammissibile nel campo dell’indagine antropologica, ma è ora benvenuta e in espansione, permettendoci così di avvicinarci alla comprensione delle molte “Palestina” che modellano il mondo. Come dimostrerò, gli indicatori di questo aumento includono fattori come il trattamento dei palestinesi come pari epistemici, de-eccezionalizzando così la Palestina; l’espansione dei confini intellettuali del campo; la costituzione di associazioni come Insaniyyat; e l’evidenziazione degli ostacoli imposti dal sionismo.

A causa di questa enorme espansione dell’impegno etnografico relativo alla Palestina nell’ultimo decennio, questo articolo adotta un esame di studio che è consapevolmente antropologico. Furani e Rabinowitz hanno integrato opere etnografiche avanzate anche da non antropologi, ma poiché da allora così tanti studiosi di diverse discipline hanno integrato metodi etnografici nelle loro analisi della Palestina e/o dei palestinesi, questo articolo riguarda esclusivamente i contributi degli antropologi. I criteri per il lavoro che ho recensito sono stati i seguenti: impegno intellettuale in lingua inglese da parte di antropologi socioculturali autoidentificati (contro archeologi e antropologi biologici) sulla Palestina e/o i palestinesi dal 2011 ad oggi.

Nel tenere conto dei fattori che hanno alimentato la proliferazione di questo campo di produzione di conoscenza e le sue implicazioni per le rappresentazioni della condizione umana collettiva palestinese, sostengo che la ricerca e la scrittura antropologica contemporanee forniscono ai palestinesi strumenti intellettuali per l’emancipazione. I palestinesi stanno identificando i punti di accesso all’appartenenza al campo dell’antropologia e le opportunità per rimodellare il settore stesso. Inoltre, questo impegno antropologico rende possibile anche la solidarietà globale in cui i palestinesi sono riconosciuti come pari epistemici, rendendo leggibili le complessità e l’eterogeneità delle esperienze vissute dai palestinesi.

Con l’assistenza di colleghi sul campo, ho creato una banca dati raggruppando i risultati di 117 antropologi che hanno lavorato sulla questione della Palestina nell’ultimo decennio. Un risultato di questa ricerca è che esiste una ripartizione uniforme del genere tra gli antropologi del settore (tra donne e uomini). È anche diventato chiaro che la maggior parte di questi antropologi è stata formata in programmi di dottorato in antropologia negli Stati Uniti e ora ha sede presso istituti di istruzione superiore statunitensi. Una minoranza è stata formata o ha sede al di fuori degli Stati Uniti e/o non lavora nel mondo accademico. Una moltitudine crescente di questi antropologi si trova nelle istituzioni britanniche, canadesi ed europee, con un sottogruppo significativo nelle università israeliane e una schiera più piccola nelle università palestinesi e arabe. La partecipazione allo studio nel settore include una solida rappresentanza della Cisgiordania, di Israele e delle comunità di rifugiati; tuttavia l’impegno etnografico è carente nella Striscia di Gaza e in molte comunità della diaspora. La gamma di temi esplorati nella letteratura nell’ultimo decennio è persino più ampia dello spettro di argomenti identificato da Furani e Rabinowitz al momento della loro pubblicazione. Infine, quasi la metà del numero totale di antropologi nel campo è di origine palestinese.

PARI EPISTEMICI (Epistemologia: analisi dei fondamenti della conoscenza)

L’antropologia della Palestina e dei palestinesi è spesso situata all’interno del più ampio sottocampo dell’antropologia del Medio Oriente. Nel loro libro, Antropologia e Politica: Regolamentare il Medio Oriente, Lara Deeb e Jessica Winegar discutono del “sionismo trasversale” che molti antropologi palestinesi e altri studiosi della Palestina hanno rilevato all’interno del mondo accademico statunitense. Questo sionismo trasversale è evidente nelle sfide che gli studiosi affrontano nell’accesso allo spazio per le critiche pubbliche dello Stato israeliano. Il libro cattura l’alienazione che questi accademici affrontano e il modo in cui si muovono su questo terreno per affermare la dignità e i diritti del popolo palestinese pur rimanendo fedeli ai principi antisionisti. Nonostante la natura egemonica delle influenze sioniste sulle istituzioni di istruzione superiore statunitensi, la solidarietà con la Palestina ha comunque trovato una roccaforte in molti spazi antropologici. Eppure gli antropologi palestinesi non possono sfuggire ai sospetti e alla messa in discussione della loro razionalità e autorità accademica nel mondo accademico occidentale, o al razzismo strutturale dei sentimenti anti-arabi e dell’islamofobia.

All’interno del mondo accademico statunitense, l’antropologa palestinese Amahl Bishara è diventata una figura di spicco, con una solida pubblicazione che ha coperto argomenti che vanno dalle minoranze cristiane in Palestina, alla frammentazione tra la Cisgiordania e Israele, alla politica dell’acqua. Nel suo libro, Dietro le Storie: Fabbricazione Statunitense di Notizie e Politica Palestinese, Bishara discute di come i giornalisti palestinesi (compresi faccendieri, fotoreporter, cameraman, giornalisti e produttori) sono visti e trattati come “diversamente epistemici” dai principali organi di informazione occidentali. I giornalisti internazionali vedono spesso le loro controparti palestinesi locali, da cui dipendono, come “incapaci di essere obiettivi”. Il lavoro di Bishara non solo rende visibili gli invisibili contributi palestinesi al giornalismo agli occhi di tanti lettori e spettatori occidentali, la sua etnografia rivela la potenzialità epistemica dei palestinesi. Bishara riconosce che i palestinesi sono pienamente capaci di svolgere attività epistemologiche e di teorizzare la propria sfera morale. Il campo dell’antropologia è molto più aperto del giornalismo agli interrogativi critici dell’obiettività e del pregiudizio. Tuttavia, anche le reti di studiosi antropologici non sono immuni dal trattare i loro studiosi palestinesi come “diversamente epistemici”. Antropologi come Bishara, che esternano il loro essere palestinesi, negli ultimi dieci anni hanno svolto un ruolo inestimabile nel promuovere il trattamento dei palestinesi come pari epistemici, siano essi antropologi o soggetti di ricerca stessi. Anche l’impegno antropologico come strumento intellettuale di solidarietà con la Palestina da parte di alleati non palestinesi è diventato fondamentale. La trasformazione da “diversamente epistemici” a pari epistemici esemplifica gli sforzi cumulativi degli antropologi palestinesi, e dei loro alleati antropologi, nel plasmare questo campo.

Una delle principali preoccupazioni del mio studio antropologica è stata quella che chiamo la privazione comunicativa dei palestinesi, in particolare dei palestinesi lesbiche, gay, bisessuali, transgender e di genere. La mia ricerca ha rivelato come i palestinesi di genere affrontano il sospetto, e anche gli attacchi verbali, da tutto lo spettro politico per quanto riguarda la loro capacità di autoidentificarsi e nominare le proprie esperienze vissute. Il lavoro di Bishara dimostra come gli impegni antropologici possono consentire ai palestinesi di superare tali sospetti e attacchi. In una recente intervista, Bishara ha riflettuto: “Penso che l’antropologia sia stata un buon modo per me di pensare a una sorta di stile di vita, di impegnarsi con le persone, ascoltare le persone, espandere chi si considera esperto, e questo è stato assolutamente cruciale per il mio pensiero sulla Palestina e su cosa potrebbe significare la sua liberazione”. Le parole di Bishara riflettono come l’antropologia abbia dotato lei e altri antropologi palestinesi di risorse che promuovono l’emancipazione intellettuale, sia per se stesse che per i loro interlocutori palestinesi.

È degno di nota osservare l’ascesa di un’influente massa critica di antropologi palestinesi cittadini di Israele, che mobilitano l’antropologia come modalità di produzione della conoscenza e di responsabilizzazione della comunità. Mentre la loro posizione epistemica è sistematicamente emarginata a causa del loro status di minoranza autoctona che si confronta con l’oppressivo Stato coloniale-sionista, questi antropologi palestinesi tuttavia si muovono nel mondo accademico israeliano per aiutare a preservare la loro vita comunitaria. Ad esempio, Sarab Abu-Rabia-Queder è una pioniera dello studio sulle economie delle donne beduine palestinesi in Israele; Nadeem Karkabi è un’autorità in materia di lingua, cultura e politica tra i cittadini palestinesi di Israele; e Furani è emerso come uno dei più eminenti antropologi su Palestina e Israele. Il lavoro di Furani sulla poesia araba e la natura globale delle sue sofisticate intuizioni teoriche stanno plasmando profondamente il pensiero intellettuale antropologico in modo più ampio. POLITICA IDENTITARIA

L’antropologia ha fornito agli studiosi non palestinesi una modalità per amplificare le voci dei palestinesi e fornire un’analisi rigorosa della società e della politica palestinesi. C’è una lunga storia di solidarietà antropologica, con figure in questo campo che hanno mantenuto attivi impegni e pubblicazioni etnografiche per decenni attraverso il periodo contemporaneo. Esempi chiave includono Glenn Bowman, il cui lavoro più recente è incentrato su religione, spazio e politica in Palestina; Julie Peteet, che scrive su linguaggio, spazio e temporalità; e Ted Swedenburg, con la sua ricerca sulla cultura, la storia e la politica. Tra gli etnografi più longevi della Palestina ci sono l’antropologa britannica Rosemary Sayigh, i cui recenti studi si concentrano su espropriazione, memoria e identità e l’antropologo palestinese Sharif Kanaana, che ha pubblicato un volume intitolato Il Futuro dell’Identità Palestinese. Con sede in Palestina, anche Rema Hammami è una voce autorevole del settore; il suo decennale lavoro intellettuale l’ha contraddistinta nell’antropologia palestinese.

Una nuova generazione di antropologi, come Diana Allan e Chiara De Cesari, sta producendo una ricerca di studio che sta arricchendo la conoscenza delle comunità palestinesi e tracciando un percorso per future etnografie sulla Palestina. Allan ha prodotto una vasta documentazione di pubblicazioni che esaminano le intersezioni tra la vita dei rifugiati palestinesi, la cultura visiva e gli studi sulla memoria. La ricerca di studio di De Cesari la posiziona come un’autorità negli studi sul patrimonio e sul nazionalismo palestinese.

Il lavoro degli antropologi ebrei e israeliani ha contribuito a catalizzare la solidarietà con la Palestina. Nel suo lavoro intellettuale pubblico, l’antropologa statunitense Susan Slyomovics discute le sue esperienze provenienti da una famiglia sopravvissuta all’Olocausto. La sua ricerca di studio sulla storia e la memoria in Palestina è chiara nel riconoscere la natura coloniale di Israele, e il suo libro sulle riparazioni riconosce i palestinesi come vittime dell’oppressione israeliana e immagina i palestinesi come legittimi soggetti di future riparazioni. Allo stesso modo, l’antropologa statunitense Rebecca Stein ha avuto un lunga esperienza di studi critici sull’occupazione israeliana, la politica visiva e dei media e i diritti umani palestinesi.

Nel focalizzare le voci palestinesi, il lavoro dell’antropologo israeliano Daniel Monterescu destabilizza le concezioni egemoniche della coesistenza o della democrazia israeliana. Inoltre, la ricerca di studio di Guy Shalev sui medici palestinesi nel sistema medico israeliano rivela i profondi squilibri di potere che scandiscono la vita palestinese in Israele e i miti sull’imparzialità dell’assistenza sanitaria tra israeliani e palestinesi. Con una posizione di facoltà presso l’Università Ebraica di Gerusalemme come base, Shalev serve come coordinatore volontario con l’Accademia per l’Uguaglianza (Academia for Equality), un’organizzazione per la giustizia sociale che include antropologi e altri studiosi in Israele che sostengono pubblicamente i diritti dei palestinesi e la fine della complicità delle istituzioni educative israeliane nell’oppressione dello Stato israeliano. L’Accademia per l’Uguaglianza è sorta parallelamente all’aumento dell’attenzione antropologica israeliana alla vita palestinese. Il lavoro di Efrat Ben Zeev, Omri Grinberg, Natalia Gutkowski, Assaf Harel, Matan Kaminer, Smadar Lavie, Eilat Maoz, Regev Nathanson, Amalia Sa’ar e Rabinowitz sta promuovendo la solidarietà antropologica ebraico-israeliana con la Palestina e contribuendo a rompere il tabù di discutere il sionismo nel mondo accademico israeliano. Tali studiosi si stanno muovendo ulteriormente nella direzione di lottare onestamente con il privilegio e l’autorità nella produzione di conoscenza e oltre.

Tuttavia, l’egemonia sionista persiste tra molti antropologi e antropologi israeliani. Alcuni antropologi israeliani più anziani come Clinton Bailey e Henry Rosenfeld continuano a pubblicare lavori con concezioni orientaliste reificate di “beduini”, “contadini” e “consanguinei”. In altri contesti israeliani è diffusa l’illusione che l’antropologia di Israele possa essere separata dall’antropologia della Palestina, come se palestinesi e israeliani non fossero indissolubilmente legati l’uno all’altro, nel passato come nel presente. Ad esempio, nel suo libro del 2015 che fornisce una panoramica dell’antropologia israeliana, Orit Abuhav fa una tale distinzione, facendo brevemente riferimento all’articolo di Furani e Rabinowitz come un campo separato per i lettori interessati alla società palestinese. Il libro affronta solo brevemente il rapporto tra colonialismo e antropologia israeliana. Molti antropologi israeliani non analizzano l’esistenza della società palestinese in modo solido, anche quando si tratta della sinistra israeliana, che in modo orientalista continuano a essere descritti come “arabi israeliani”. L’antropologia di Israele ha anche ampiamente fallito nell’affrontare adeguatamente la complicità del mondo accademico israeliano nell’oppressione sistematica dei palestinesi da parte di Israele. Nel 2018, l’Associazione Antropologica Israeliana ha deciso di non cooperare con le istituzioni accademiche israeliane nei Territori Palestinesi Occupati a causa del loro ruolo nel processo di annessione; tuttavia non è stato riconosciuto come anche le università all’interno della Linea Verde siano implicate in queste realtà oppressive.

La ricerca di studio antropologica contemporanea sulla Palestina ora afferma in modo chiaro la dignità del popolo palestinese nonostante i resti di tendenze orientaliste e sioniste nelle rappresentazioni antropologiche dei palestinesi. Questa affermazione può essere vista nel riconoscimento dei regimi oppressivi che i palestinesi affrontano e delle forme di resistenza e resilienza che animano la loro vita quotidiana. Il sottocampo è stato ospitale per gli studiosi palestinesi che hanno investito nella decolonizzazione dell’antropologia e del mondo accademico più in generale, portando a una solida rappresentazione dei palestinesi. Lo stesso numero di non palestinesi sul campo ha mantenuto il proprio spirito di alleanza e solidarietà. Considerando l’itinerario coloniale proprio dell’antropologia, l’antropologia dei palestinesi è fondamentale in quanto dimostra il potenziale delle metodologie e delle epistemologie decoloniali per promuovere la solidarietà con i colonizzati.

L’impegno antropologico con la Palestina rivela anche che gli eccessi della politica dell’identità non sono così pronunciati nell’antropologia della Palestina come in altri campi. La diversità degli antropologi della Palestina e dei palestinesi segnala il valore di un approccio intersezionale alla politica dell’identità nel mondo accademico, nonché il potenziale per le coalizioni di intellettuali in posizioni diverse di contribuire a uno scopo condiviso di erudizione e liberazione. La natura profondamente intersezionale del lavoro etnografico contemporaneo sulla Palestina e sui palestinesi ha rappresentato collettivamente le forze del colonialismo, razza, classe, religione, genere, sessualità, abilità, salute, migrazione e altre posizioni. L’antropologia consente di comprendere come gli esseri umani danno significato, ma anche come i nostri impegni intellettuali possono essere impiegati al servizio dell’alleviamento della sofferenza umana.

DE-ECCEZIONALIZZARE LA PALESTINA

L’impegno antropologico sulla Palestina spesso mira a bilanciare la spiegazione delle particolarità delle condizioni palestinesi contemporanee collocando Palestina e Israele nel contesto dei processi transnazionali. Ad esempio, la recente ricerca antropologica si è concentrata sul collocare la Palestina al centro dei complessi militari-industriali e carcerario-industriali globali. Le analisi comparative che mettono Israele in relazione ad altri Stati coloniali arricchiscono anche l’esplorazione etnografica delle esperienze palestinesi sotto la dominazione israeliana e all’interno dei relativi contesti di spostamento e espropriazione.

Un’altra tendenza degna di nota è il numero crescente di antropologi influenti che, dopo aver stabilito le proprie credenziali e aver contribuito alla produzione di conoscenza in altri contesti, hanno successivamente rivolto la loro attenzione antropologica alla Palestina e/o ai palestinesi. I percorsi intellettuali di Lila Abu-Lughod, Didier Fassin, Ghassan Hage e Ann Stoler sono un esempio calzante. Ad esempio, nel suo libro del 2013, Le Donne Musulmane Hanno Bisogno di Essere Salvate?, Abu-Lughod include testimonianze di donne palestinesi accanto a quelle di donne provenienti da altri contesti a maggioranza musulmana. Il suo recente articolo sul Museo Palestinese in Cisgiordania riunisce il colonialismo dei coloni, musei e immaginazioni del futuro palestinese, da un lato, con l’indigeneità nordamericana e australiana, dall’altro.

Un anno dopo il suo discorso di apertura alla conferenza: Aree Geografiche di Intervento, tenutasi presso l’Università di Birzeit, Fassin ha pubblicato un articolo sulla rivista scientifica Anthropological Theory (Teorie Antropologiche) mettendo la sua precedente ricerca sulla Palestina in relazione con la sua ricerca nelle Ande ecuadoriane, Venezuela e Sud Africa per esporre una “critica antropologica della ragione morale”. In seguito Fassin pubblicò il libro; Se Devo Dire la Verità: La Politica dell’Etnografia Aperta, che presentava le intuizioni di eminenti antropologi che lavoravano nei cinque continenti. Tre dei collaboratori del volume, Nadia Abu El-Haj, Hage e Sherine Hamdy, hanno incluso analisi significative sulla Palestina nei rispettivi capitoli. Hage esamina le questioni relative agli interventi pubblici, alla verità e all’oppressione; Hamdy analizza il popolo, l’etnografia e le divisioni sociali; e Abu El-Haj esamina i testi accademici e la libertà accademica. Inoltre, nel suo libro sulla storia genetica ebraica e l’antropologia e lo studio culturale della scienza, Abu El-Haj rivela come la figura del palestinese emerga spesso analizzando le identità ebraiche (e israeliane).

Nel 2013, Hage ha visitato la Palestina per tenere il discorso di apertura a una conferenza all’Istituto di Studi Internazionali Ibrahim Abu-Lughod di Birzeit. Tre anni dopo, nel suo esame critico dei dibattiti globali antirazzisti e dei progetti politici, Hage scrisse: “La cosa più importante è che stiamo assistendo a un massiccio aumento di forme virulentemente razziste e intolleranti di nazionalismo etnico-religioso, con il nazionalismo sionista in Israele come un caso estremo di ciò che sta rapidamente diventando la regola piuttosto che l’eccezione”. Il lavoro di Stoler de-ecceziona anche la Palestina. In un articolo sulla rivista accademica di revisione paritaria triennale di Studi Comparativi dell’Asia Meridionale, dell’Africa e del Medio Oriente, attinge ai suoi impegni antropologici con la Palestina per immaginare “come un collettivo potrebbe modellare la geografia immaginativa di un archivio palestinese”. Riflettendo sul suo viaggio del 2015 in Palestina, dove è stata invitata a consultarsi su come gestire l’archivio dell’Istituto Ibrahim Abu-Lughod, Stoler paragona la Palestina all’impero statunitense e alle lotte indigene in tutto il mondo.

Tutti e quattro questi eminenti antropologi, Abu-Lughod, Fassin, Hage e Stoler, si sono rivolti alla Palestina più tardi nella loro carriera, e gli inviti dalla Palestina, in particolare a visitare l’Università di Birzeit, sono diventati esperienze intellettuali estremamente formative. Mentre continuano a integrare la Palestina nella loro immaginazione accademica, contribuiscono in modo significativo alla de-eccezionalizzazione della Palestina all’interno dell’antropologia e del mondo accademico più in generale. Gli inviti di Birzeit contano a causa dell’emarginazione delle università palestinesi nelle gerarchie globali di potere. Sfidando i controlli israeliani sulle vite e le organizzazioni palestinesi, studiosi influenti sfidano gli squilibri di potere che esistono tra le istituzioni del Nord del mondo e i palestinesi oppressi. Rendendo la Palestina più intellettualmente stimolante per un pubblico più ampio, l’antropologia dei palestinesi diventa sempre più comune e la Palestina viene de-eccezionalizzata poiché è posta in discussione con altri rilevanti contesti sociali e politici in ambito globale.

AMPIEZZA

Gli antropologi hanno sollevato preoccupazioni sul “problema della sovra-ricerca” in particolari contesti palestinesi, in particolare “come esposto dai residenti del campo profughi palestinese di Shatila a Beirut, in Libano” in Mayssoun Sukarieh e nell’articolo fondamentale di Stuart Tannock. Gli autori concludono, “È imperativo riconoscere che a volte non condurre alcuna nuova ricerca è la risposta più appropriata alle preoccupazioni della comunità relative alla ricerca eccessiva. Un serio impegno con le questioni che affliggono le comunità emarginate e povere spesso richiede attività diverse dalla conduzione di ulteriori studi di ricerca sulla vita degli emarginati e dei poveri”. Sukarieh e Tannock fanno interventi convincenti sulla necessità di vigilanza rispetto agli impegni antropologici che possono essere superflui o addirittura dannosi.

La mia lettura di gran parte del lavoro dell’ultimo decennio rivela il potenziale per l’antropologia della Palestina e dei palestinesi di contribuire alla produzione di conoscenza, all’espansione delle frontiere metodologiche e teoriche della disciplina e oltre, all’affermazione della rappresentanza epistemica dei palestinesi e il progresso della solidarietà. Inoltre, l’ampiezza dei temi che questo campo ha coperto negli ultimi anni è notevole. In questa sezione, sintetizzo esempi chiave che rivelano la gamma di temi e settori con cui l’antropologia palestinese si sovrappone.

La ricerca di studio di George Bisharat àncora la Palestina all’antropologia politica e all’antropologia del diritto; Lotte Buch Segal ha scritto su affetto, violenza e politica; Rochelle Davis sulla politica della commemorazione; Yara El-Ghadban sulla musica popolare e la globalizzazione; Honaida Ghanim su storia e nazionalismo; Nina Gren sui rifugiati nei Territori Palestinesi Occupati; Andreas Hackl su esilio e condizione di minoranza; Maria Holt su donne, memoria e dissenso; Laura Junka-Aikio su occupazione, estetica e neoliberismo; Moslih Kanaaneh su musica e identità; Rhoda Kanaaneh su cittadinanza e soggettività politica; Bard Kartveit sui cristiani palestinesi; Laurie King su cinema e solidarietà; Nisreen Mazzawi su ecoantropologia; Emily McKee su ambiente e Negev; Anne Meneley sull’ambiente e la vita culturale; Ethan Morton-Jerome sul lavoro degli insediamenti; Khalil Nakhleh sullo sviluppo e il neocolonialismo; Esmail Nashif sull’arte e la cultura; Victor Nygren sullo spazio, la rappresentazione e la resistenza; Simone Popperl sulla geologia e il colonialismo dei coloni; Caitlin Procter sulla mobilità, i giovani e la pandemia di Covid-19; Omar Qassis sul sociocidio; Sophie Richter-Devroe sull’attivismo politico delle donne; Ruba Salih su rifugiati, genere e diritti umani; Leonardo Schiocchet su rifugiati e teoria critica; Siri Schwabe su palestinesi-cileni; Ilana Webster-Kogen sull’hip-hop; Jeremy Siegman su umorismo e lavoro di insediamento; Jake Argento su colonialismo, genere, sessualità e politica visiva; e Dina Zbeidy sul matrimonio.

La ricerca di studio sull’antropologia di genere in Palestina è prominente, con i lavori di Suhad Daher-Nashif e Sarah Ihmoud che offrono alcune delle analisi più acute della politica di genere nel campo. Le collaborazioni di Daher-Nashif e Ihmoud tra loro, oltre alle loro collaborazioni con Nadera Shalhoub-Kevorkian, sono sorprendenti. Sebbene Shalhoub-Kevorkian sia una sociologa, la sua profonda ricerca etnografica sulle donne e la famiglia in Palestina è mozzafiato, e non sorprende che abbia lavorato così a stretto contatto con gli antropologi. Queste collaborazioni non sono così comuni nel campo, data la tendenza antropologica a perseguire ricerche sul campo individualizzate e pubblicazioni esclusive.

CONFINI IN ESPANSIONE

Negli ultimi dieci anni, altri campi hanno dedicato più spazio analitico alle intuizioni metodologiche e teoriche dell’antropologia della Palestina. Il lavoro degli antropologi delle esperienze palestinesi che ha ampliato significativamente le frontiere di campi più ampi include la ricerca di studio di Lori Allen su antropologia politica, commissioni e diritti umani in Palestina; Le etnografie storiche di Ilana Feldman e il lavoro contemporaneo sui rifugiati palestinesi che l’hanno resa una degli antropologi dell’umanitarismo più ampiamente riconosciuti in assoluto; le intuizioni analitiche di Nicola Perugini* sulla Palestina, che hanno posto interrogativi critici sulle concezioni convenzionali dei diritti umani, degli scudi umani, del diritto umanitario e altri concetti che sono dati per scontati nelle scienze sociali; e Sophia Stamatopoulou Robbins non solo ha sostanzialmente plasmato l’antropologia ambientale e l’antropologia delle infrastrutture, ma ha anche catalizzato l’integrazione della Palestina in questi sottocampi in espansione.

Anche quando tali impegni antropologici si basano su temi e campi storici, negli ultimi anni la ricerca innovativa è stata una caratteristica chiave dell’antropologia della Palestina. Tale innovazione è evidente nella ricerca di Nayrouz Abu Hatoum su Gerusalemme e l’antropologia visiva, nel lavoro di Nadia Abu El-Haj sulla politica dell’archeologia, nella ricerca di studio di Aref Abu-Rabia sui beduini e sulla medicina indigena, negli esami di Miriyam Aouragh sull’attivismo online, e nel lavoro di Khaldun Bshara su arte, architettura e spazio.

L’approccio di Nell Gabiam alla Siria come luogo di incontro dei profughi palestinesi con l’umanitarismo e altre forme di governo, insieme al suo costante impegno sulla questione della Palestina, è stato originale nell’approccio. Il lavoro di Gren sui palestinesi in Svezia, sui palestinesi in Danimarca, e il mio lavoro di collaborazione con Katharina Galor sui palestinesi in Germania hanno anche contribuito a colmare le lacune nella ricerca di studio sulle diaspore palestinesi in Europa. La ricerca di studio di Natalia Gutkowski sull’ambiente e l’agricoltura ha portato approfondimenti analitici dagli studi sulla sostenibilità all’antropologia della Palestina. Il lavoro sul campo etnografico a lungo termine di Emanuel Schaeublin in Palestina ha dato importanti contributi all’antropologia dell’etica, della religione e dell’Islam. Il lavoro di Kiven Strohm sull’arte e la musica palestinesi ha arricchito l’antropologia della cultura e della politica. La ricerca etnografica di Luigi Achilli* ha rivelato il potere della vita quotidiana palestinese, in particolare attraverso i prismi della migrazione e del nazionalismo. L’articolo di Achilli sulla mascolinità dei rifugiati palestinesi in Giordania, accoppiato con il libro di Gustavo Barbosa sulla mascolinità dei rifugiati palestinesi in Libano, amplia l’antropologia del genere alle considerazioni sulla mascolinità negli studi sulla Palestina.

Kareem Rabie ha appena pubblicato il suo libro sull’economia politica della Cisgiordania, intitolato; La Palestina Sta Organizzando Una Festa e Tutto il Mondo è Invitato: Capitale e Costruzione Dello Stato in Cisgiordania. Un importante studioso osserva: “Attingendo alla sua eccezionale conoscenza e comprensione della Palestina, insieme a una notevole quantità di lavoro sul campo originale, innovativo e dettagliato, Kareem Rabie presenta intuizioni stimolanti sulla questione dell’urbanistica in Palestina”. La natura innovativa di così tanto lavoro sull’antropologia della Palestina e dei palestinesi sta muovendo sempre più il campo in direzioni interdisciplinari.

Anche l’antropologia della Palestina sta adottando approcci intersezionali all’impegno su questioni di solidarietà, in particolare nell’ambito delle relazioni afro-palestinesi. Ad esempio, l’articolo di Safa Abu-Rabia sulle donne beduine nel Negev esamina etnograficamente il modo in cui queste donne palestinesi si muovono nella comprensione e nelle esperienze con la propria nerezza e bianchezza. Il mio articolo scritto insieme a Darnell Moore esplora la storia degli afro-palestinesi e della reciproca solidarietà di genere. Probabilmente l’antropologo palestinese di lingua inglese più comunemente riconosciuto è Marc Lamont Hill. Il suo articolo da coautore con Noura Erakat, nel numero speciale di solidarietà transnazionale afro-palestinese del 2019 sulla rivista di studi palestinese Journal of Palestine Studies, si riferisce a ciò che i due autori chiamano “rinnovamento, restituzione e studio”. Marc Lamont Hill è un intellettuale afroamericano che ha assunto posizioni pubbliche a sostegno dei diritti dei palestinesi, culminate nel suo libro del 2021, scritto con con Mitchell Plitnick, Fatta Eccezione per la Palestina: I Limiti Della Politica Progressista. Negli ultimi anni ha condotto ricerche sulla comunità afro-palestinese a Gerusalemme, e sta ultimando un film attualmente intitolato: Afro in Terra Santa (Black in the Holy Land). Nel 2018, la CNN ha licenziato Lamont Hill dai suoi commentatori politici nel contesto delle ripercussioni al suo discorso alla Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese delle Nazioni Unite. Eppure ha mantenuto la sua difesa pubblica per la Palestina.

ECOSISTEMA

L’antropologia della Palestina e dei palestinesi è ora supportata da un ecosistema che negli ultimi anni è cresciuto ulteriormente rafforzandosi. Ciò è stato in parte catalizzato dall’istituzione nel 2015 di Insaniyyat, la Società degli antropologi palestinesi. Nel suo articolo sull’antropologo americano che riflette su Insaniyyat, Furani scrive: “Insaniyyat è un nuovo modo di dire “antropologia” in arabo. Insan significa “persona” o “umano”, che in arabo è in contrasto con jinn, che significa “demoniaco”. Emerge anche dal verbo anasa che significa “offrire una compagnia affabile che dissipa la solitudine”. Essere “umano” è quindi essere un compagno congeniale. Combiniamo insan con il suffisso iyyat per indicare un argomento di studio, da cui Insaniyyat”. Dal 2016, Insaniyyat ha tenuto conferenze in Palestina e all’estero. Mantengono attività aggiuntive, inclusa l’espansione della base associativa, la gestione di un elenco di servizi di posta elettronica, un programma radio web (podcast), una bibliografia online e una raccolta fondi. I loro attuali progetti strategici si concentrano anche sulla conoscenza antropologica della lingua araba, sulla promozione dell’antropologia e dell’impegno della comunità, sullo sviluppo dello statuto dell’organizzazione e sulla promozione delle pubblicazioni.

L’Associazione Antropologica Americana (AAA) ha svolto un ruolo fondamentale nell’ecosistema dell’antropologia palestinese. Nel 2016, un gruppo di antropologi identificato con il movimento di solidarietà palestinese Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni (BDS), ha attraversato un processo rigoroso e ha ottenuto un chiaro mandato per introdurre una risoluzione che chiedesse all’AAA di boicottare le istituzioni accademiche israeliane. La risoluzione è fallita per soli 39 voti, con 2.423 membri dell’AAA che hanno votato contro la risoluzione e 2.384 a favore. Un vivace dibattito ha preceduto il voto, con antropologi che scrivevano e facevano pressioni a favore del BDS e un contromovimento di gruppi che facevano pressioni contro. La risoluzione è riuscita a sensibilizzare sulla lotta per la libertà palestinese, normalizzando il dibattito centrato sulla Palestina nel più egemonico degli spazi antropologici. E il voto ha rivelato alcune delle faglie dell’antropologia occidentale, con la stragrande maggioranza delle persone di colore e antropologi più giovani che sostengono la risoluzione in solidarietà con i palestinesi. Ciò ha avuto un impatto significativo sugli antropologi che hanno aggiunto la Palestina alle loro ricerche, programmi di studio, politica universitaria, attivismo e impegno pubblico. E l’AAA ha aumentato le sue risorse e il supporto per l’antropologia palestinese, compresi i fondi per gli studiosi della Palestina da presentare agli incontri dell’AAA e una maggiore attenzione alle proposte di gruppo relative alla Palestina.

Anche la rivista di studi palestinesi Journal of Palestine Studies (JPS) ha contribuito in modo significativo all’ecosistema antropologico palestinese. In questo cinquantesimo anniversario di JPS, è chiaro che il comitato editoriale e il collettivo hanno abbracciato pienamente l’antropologia negli ultimi anni, includendo antropologi in posizioni chiave, pubblicando articoli antropologici sottoposti a revisione paritaria, recensendo libri di antropologia o affermando teorie e metodi antropologici. Un esempio degli importanti interventi di JPS in antropologia è un “Documento Speciale” in tre parti pubblicato nel 2015. È composto da un articolo dell’antropologa jugoslava Nina Seferović e tradotto dall’antropologo statunitense Darryl Li, intitolato “La Colonia Musulmana dell’Erzegovina a Cesarea, Palestina”, che ripercorre la storia dei “Bushnaq” (“Palestinesi i cui antenati provengono dal territorio dell’attuale Bosnia-Erzegovina”); una prefazione di Li intitolata “Una Nota Sul Colonialismo Dei Coloni”; e un’appendice su “Migrazione Balcanica in Medio Oriente”. Oltre alla natura avvincente di una tale documentazione, l’ampia portata del JPS ha contribuito ad aumentare la circolazione del lavoro antropologico di questo genere. La natura interdisciplinare di JPS lo ha anche reso una risorsa inestimabile per la conoscenza di storia, economia, politica, società e altri ambiti per antropologi e altri studiosi.

Ulteriori pubblicazioni, sia online che cartacee, come la Rivista Internazionale di Studi sul Medio Oriente (IJMES), Jadaliyya e il Progetto di Ricerca e Informazione sul Medio Oriente (MERIP) hanno facilitato l’ampliamento del dibattito antropologico sulla Palestina nell’opinione pubblica. Articoli relativi alla Palestina sono apparsi anche in ciascuna delle principali riviste di antropologia culturale negli ultimi dieci anni, inclusi: l’Antropologo Americano; Etnologo Americano; Rassegna Annuale di Antropologia; Trimestrale Antropologico; Teoria Antropologica; Antropologia Culturale; Antropologia Attuale; Cultura, Medicina e Psichiatria; Giornale dell’Istituto Antropologico Reale; e Rassegna di Antropologia Politica e Giuridica. Inoltre, i progetti di ricerca relativi alla Palestina sono stati finanziati in ciascuna delle principali agenzie di finanziamento a sostegno della ricerca o degli impegni di antropologia culturale, tra cui la Fondazione Ford, la Fondazione Harry Frank Guggenheim, il Consiglio di Ricerca di Scienze Sociali, la Fondazione Nazionale delle Scienze, la Fondazione Open Society e la Fondazione Wenner-Gren.

Il Centro di Ricerca Americano Palestinese (PARC), che ha uffici sia negli Stati Uniti che in Palestina, è stato in prima linea nel sostenere la ricerca antropologica sulla Palestina e/o sui palestinesi. Con antropologi rappresentati nel suo Consiglio di Amministrazione, una storia di sovvenzioni a ricercatori palestinesi (inclusi antropologi) e sovvenzioni a studiosi americani che conducono ricerche sui palestinesi (inclusi anche antropologi), il PARC è uno dei pochissimi organismi di finanziamento incentrati sulla ricerca palestinese. Ha anche condotto seminari annuali di sviluppo delle facoltà per studiosi statunitensi in Palestina e ha finanziato e sostenuto eventi Insaniyyat. Il PARC si appoggia su donazioni private, sponsorizzazioni istituzionali, quote associative e sovvenzioni esterne.

Sebbene pochi di numero, i centri di studi sulla Palestina nell’accademia occidentale hanno un peso e un impatto intellettuale sproporzionati. Il Centro Studi sulla Palestina dell’Università Columbia, l’iniziativa Nuove Direzioni negli Studi Palestinesi dell’Università Brown e il Centro Europeo per gli Studi sulla Palestina dell’Università di Exeter hanno tutti amministratori, docenti, dottori di ricerca, personale e studenti che includono una significativa rappresentanza di antropologi. Le loro conferenze, eventi e iniziative includono regolarmente modalità antropologiche di impegno con la questione della Palestina.

L’ecosistema dell’antropologia palestinese ora include anche la Rivista dell’Università di Stanford (SUP) come pilastro fondamentale. La SUP è storica, essendo stata fondata nel 1892, e si è affermata come una delle riviste accademiche più selettive (rifiutano più del 95% delle proposte editoriali che ricevono ogni anno). Rinomata per materie come antropologia, studi ebraici e studi sulla sicurezza, è diventata anche la principale pubblicazione negli studi sul Medio Oriente, un portafoglio sviluppato sotto la guida del caporedattore Kate Wahl. All’interno della lista del Medio Oriente, la Palestina è un obiettivo importante. La percentuale di libri influenti sull’antropologia della Palestina pubblicati dalla SUP è sorprendente. La reputazione, la promozione e le reti di diffusione di SUP hanno assicurato a questi libri di raggiungere ampiamente le biblioteche e le scuole, aumentando la consapevolezza sulle intuizioni antropologiche sull’umanità palestinese.

Una potenziale aggiunta futura a questo ecosistema potrebbe essere la rete politica palestinese Al-Shabaka, che ha pubblicato il lavoro di alcuni antropologi, tra cui il documento politico 2012 di Randa Farah sui rifugiati palestinesi e l’Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l’Occupazione dei Rifugiati Palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) e i suoi articoli del 2014 sul diritto al ritorno per i rifugiati palestinesi e sulle forze politiche nella Striscia di Gaza. Al-Shabaka trarrebbe vantaggio dall’abbracciare l’antropologia della politica. Il profondo impegno dell’antropologia per l’etnografia offrirebbe ulteriori approcci incentrati sull’uomo alla loro analisi politica.

ORIZZONTI FUTURI

C’è una nascente dibattito pubblico sul luogo dell’insegnamento e della pedagogia legati all’antropologia della Palestina. Il recente articolo di Farah, “Narrazioni Proibite: Insegnare la Palestina e i Palestinesi”, “A Cosa Serve Una Classe?: Insegnare l’Antropologia Della Palestina” di Maura Finkelstein e “Insegnare Palestina-Israele: Una Pedagogia del Ritardo e della Sospensione” di Daniel Segal forniscono importanti punti di partenza. Inoltre, il libro di Thea Abu El-Haj sull’educazione dei bambini palestinesi-americani è illuminante insieme alle riflessioni di Nadia Abu El-Haj sulla gestione della repressione anti-palestinese nell’istruzione superiore degli Stati Uniti.

Guardando al futuro, è urgente affrontare la carenza di spazi e risorse intellettuali per la formazione antropologica ed etnografica nei Territori Palestinesi Occupati. La schiacciante assenza di antropologia dalla Striscia di Gaza è uno degli innumerevoli paradossi risultanti dal brutale assedio di Israele ai due milioni di residenti del territorio. In Cisgiordania, oltre a Hammami, Ala Alazzeh, Lena Meari e Rami Salameh lavorano instancabilmente a Birzeit per mantenere la loro ricerca, studio, insegnamento antropologico e impegni intellettuali pubblici. Gli scritti di Alazzeh si connettono in modo critico con i temi della resistenza palestinese; Il lavoro di Meari sul colonialismo, il genere e la resistenza è etnograficamente ricco; e Salameh avanza un’intima comprensione della vita quotidiana in Palestina. Come ho scritto altrove, gli intellettuali palestinesi nei Territori Occupati affrontano attacchi sistematici alla loro libertà accademica. A differenza degli intellettuali palestinesi della diaspora in Occidente, si interfacciano direttamente e fisicamente con l’apparato coercitivo dello Stato israeliano. Nell’immaginare le potenzialità dell’antropologia per la teoria e la pratica, sono gli antropologi e gli intellettuali con sede in Palestina che dobbiamo seguire.

Nel frattempo, l’attenzione al lavoro degli studiosi emergenti in Nord America fornisce un orizzonte per ciò che ci aspetta in termini di antropologia della Palestina. Gli attuali studenti laureati in programmi di dottorato in antropologia (o laureati 2021 di tali programmi) sono voci emergenti nel campo con programmi di ricerca promettenti. Includono Hadeel Assali dell’Università Columbia sulla scienza e il colonialismo dei coloni e Aamer Ibraheem sulle comunità druse nel Golan occupato; Jake Silver dell’Università Duke sull’antropologia dell’astronomia; Samee Sulaiman dell’Università Brown sulla violenza politica e la disabilità; Hadeel Badarni dell’Università di Chicago sulle tecnologie agricole e militari; Randa Wahbe dell’Università di Harvard su corpi e prigioni; Arpan Roy dell’Università Johns Hopkins sulla cultura e la differenza etnica; Ramzi Nimr dell’Università McGill sulla salute mentale; e Dina Omar dell’Università di Yale su sorveglianza e psicologia.

L’antropologia è pronta a fornire strumenti epistemici e ontologici incentrati sull’uomo per immaginare e costruire una Palestina decolonizzata, libera da regimi carcerari e militarizzati di segregazione, oppressione e dominio. Come hanno scritto rispettivamente Ruth Wilson Gilmore e Angela Davis, “L’abolizione riguarda la presenza, non l’assenza. Si tratta di costruire istituzioni che affermino la vita” e “non si tratta solo, e nemmeno principalmente, dell’abolizione come processo negativo di disfacimento, si tratta semmai di costruire, di creare nuove istituzioni”. Mentre la Palestina si è spostata dall’impegno etnografico all’ascesa, possa il suo prossimo capitolo essere la costruzione di questo futuro abolizionista.

Sa’ed Atshan è un professore associato di antropologia all’Università Emory. In precedenza ha lavorato come Post-dottorato associato in Studi Internazionali presso l’Università Brown, dove ha sostenuto i lavori inaugurali di Nuove Direzioni negli Studi sulla Palestina. È autore di La Palestina di Genere e l’Impero della Critica (Stanford, CA: Edizioni Università di Stanford, 2020) e coautore di Il Triangolo Morale: Tedeschi, Israeliani, Palestinesi (Durham, NC: Edizioni Università di Duke, 2020). Atshan attualmente fa parte dei consigli di amministrazione di JPS e del Centro di Ricerca Americano Palestinese.