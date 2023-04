Lasciamo che Roger Waters dei Pink Floyd si esibisca a Francoforte in Germania

Articolo pubblicato originariamente su Change.org e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Noi artisti, musicisti, scrittori e altre figure e organizzazioni pubbliche siamo profondamente turbati dai recenti sforzi delle autorità tedesche per screditare e mettere a tacere il musicista Roger Waters. Il 24 febbraio 2023, il Comune di Francoforte e il governo dello Stato dell’Assia hanno annunciato la cancellazione del concerto che Waters avrebbe dovuto tenere il 28 maggio alla Festhalle. Il Comune di Francoforte afferma di aver cancellato il concerto di Waters “per dare un chiaro segnale contro l’antisemitismo”, descrivendo il musicista come “uno degli antisemiti più diffusi al mondo”. Come prova, il Consiglio afferma che Waters “ha ripetutamente chiesto un boicottaggio culturale di Israele e ha fatto paragoni con il regime di apartheid in Sudafrica e ha esercitato pressioni sugli artisti affinché cancellassero gli eventi in Israele”.

Non ci sono altre prove oltre a queste due affermazioni: che Waters ha sostenuto la campagna di boicottaggio culturale di Israele guidata dai palestinesi e che ha paragonato il governo di Israele contemporaneo al regime di apartheid in Sudafrica.

Nessuna di queste affermazioni è esclusiva di Waters o fuori dai confini dell’opinione pubblica tradizionale. Organizzazioni per i diritti umani come Amnesty International, Human Rights Watch, Israel’s B’Tselem, agenzie delle Nazioni Unite e funzionari sudafricani hanno definito Israele come uno Stato di apartheid e, pertanto, molte di queste organizzazioni e individui hanno fatto il paragone tra Israele e il Sudafrica dell’epoca dell’apartheid.

Gli estremisti sono il governo israeliano, non i suoi critici. Recentemente, i cittadini israeliani si sono riversati nelle strade per protestare contro il trattamento violento dei palestinesi da parte del loro governo e contro i cambiamenti giudiziari antidemocratici.

Le critiche di Waters al trattamento riservato da Israele ai palestinesi fanno parte della sua attività di advocacy a lungo termine a favore dei diritti umani in tutto il mondo. Waters ritiene “che tutti i nostri fratelli e sorelle, in tutto il mondo, indipendentemente dal colore della loro pelle o dalla profondità delle loro tasche, meritino uguali diritti umani secondo la legge”. Per quanto riguarda Israele e la Palestina, afferma: “La mia piattaforma è semplice: è l’attuazione della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 per tutti i nostri fratelli e sorelle tra il fiume Giordano e il mare. L’antisemitismo è odioso e razzista e lo condanno, insieme a tutte le forme di razzismo, senza riserve”.

I funzionari che diffamano Waters sono impegnati in una pericolosa campagna che confonde volutamente le critiche alle politiche illegali e ingiuste di Israele con l’antisemitismo. Questa confusione perpetua il tropo antisemita che presenta gli ebrei come un monolite che sostiene ciecamente Israele. Alcuni dei critici più accesi di Israele sono ebrei. Ma coloro che si fanno armi dell’antisemitismo non hanno problemi a contribuirvi.

I funzionari in Germania, gli organizzatori di concerti e le piattaforme musicali non devono cedere alle pressioni di quegli individui e gruppi che preferirebbero vedere la musica di Waters rimossa piuttosto che impegnarsi con le questioni che la sua musica mette in evidenza. Chiediamo a coloro che hanno cancellato i concerti di Waters di tornare indietro nelle loro decisioni e di considerare la loro storia di antisemitismo, razzismo e genocidio e il modo in cui questi casi possono essere fermati oggi in altre parti del mondo, compresa la Palestina occupata.

Firmato:

Brian Eno, musicista

Peter Gabriel, musicista

Anwar Hadid, musicista

Tom Morello, musicista

Noam Chomsky, professore laureato di linguistica, Università dell’Arizona

Cornel West, professore, filosofo, autore, attivista

Susan Sarandon, Attrice

Ken Loach, regista cinematografico

Nick Mason, batterista

Eric Clapton, musicista

Gabor Maté, medico e autore

Immortal Technique, artista e produttore

Low Key, rapper e attivista

Andrew Feinstein, autore ed ex membro del Parlamento dell’ANC

Julian Schnabel, artista e produttore cinematografico

Robert Wyatt, musicista

Dread Scott, artista

Emily Jacir, artista

Ariella Aïsha Azoulay, docente di Cultura moderna e media e di Letteratura comparata, Brown University

Ilan Pappé, storico

Julie Christie, attrice

Michael Malarkey, musicista

Terry Gilliam, regista e attore cinematografico

Norman Finkelstein, scrittore e professore

John Pilger, Giornalista

Sophie Calle, artista

Artisti per la Palestina, Regno Unito

Daniel Ellsberg, Pentagon Papers

Beth Miller, Direttore politico di Jewish Voice for Peace

Medea Benjamin, Codice Rosa

Yanis Varoufakis, autore

Noura Erakat, avvocato e autrice per i diritti umani

Susan Abulhawa, autrice di Mattine a Jenin

Miko Peled, autore e attivista

David Cross, comico, attore, scrittore e regista

Ramin Bahrani, regista cinematografico

Alia Shawkat, Attrice

Sara Driver, regista cinematografica

Caryl Churchill, drammaturga

Lady Bunny, Performer

Alexei Sayle, Attore, Autore, Comico

Adam Broomberg, artista, educatore e attivista

John Smith, artista regista, professore emerito di Belle Arti, Università di East London

Rosalind Nashashibi, artista

Glenn Greenwald, giornalista

Chris Hedges, Giornalista, vincitore del Premio Pulitzer

Katie Halper, Giornalista

Vijay Prashad, giornalista

Abby Martin, giornalista e regista

Mike Prysner. Giornalista e regista

Mohamed Hadid, sviluppatore

Robert Scheer, giornalista

Krystal Ball, giornalista

Eugene Puryear, Giornalista

Rania Khlek, Giornalista

Ros Petchesky, Professore emerito di Scienze politiche, Hunter College e Graduate Center-CUNY, Jewish Voice For Peace

Gerald Horne, storico, cattedra di storia e studi afro-americani John J. e Rebecca Moores all’Università di Houston

Steven Donziger, avvocato per i diritti umani

Adolph Reed, Jr. Professore emerito di Scienze politiche, Università della Pennsylvania

Greg Grandin, professore di storia all’Università di Yale

Daniel Bessner, storico

Frank Barat, produttore cinematografico

Tami Gold, regista, professore di Cinema e Media Studies all’Hunter College

Omar Al-Qattan, produttore cinematografico e attivista culturale

Josh Olson, sceneggiatore

Zeina Durra, regista

Vin Arfuso, produttore, regista

Karen Zelermyer, podcast “I Was Never There” (Non c’ero mai)

Christian Parenti, professore di economia politica John Jay, CUNY

Marcie Smith Parenti, scrittrice e avvocato

Noah Kulwin, scrittore

Nora Eisenberg, scrittrice e giornalista

Dave Anthony, Scrittore

Freddie DeBoer, Scrittore

Robin D.G. Kelly, scrittrice, docente di storia americana presso l’UCLA.

Greg Goldberg, Presidente del Dipartimento di Sociologia dell’Università Wesleyan

Felix Hoffmann, storico dell’arte e direttore artistico di Foto Arsenal Wien

Barbara Smith, scrittrice e attivista

Doug Henwood, giornalista/conduttore radiofonico

Liza Featherstone, Giornalista

Margaret Kimberley, redattore, Black Agenda Report

Nora Barrows-Friedman, giornalista

Yasha Levine, giornalista

Mark Ames, Giornalista

Adam Horowitz, Giornalista Mondoweiss

Phil Weiss, Scrittore

Michael Mack, Editore

Max Blumenthal, Giornalista, The Grayzone

Stefania Maurizi, Giornalista investigativa

Norman Solomon, Giornalista

Branko Marcetic, Giornalista, Jacobin

Alfreda Benge, artista

Bill Morrison, artista e regista

Alessandra Sanguinetti, Fotografa

Robin Rhode, Artista

Jim Goldberg, artista/professore emerito del California College of the Arts

Alec Soth, fotografo

Voce ebraica per la pace

Nina Felshin, curatrice d’arte, scrittrice

Tai Shani, artista

E MIGLIAIA DI ALTRI!