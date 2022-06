L’assedio israeliano impedisce ai cavalli di Gaza di essere curati

Articolo pubblicato originariamente su Al Monitor e tradotto in italiano da Frammenti Vocali

Giovani cavalcano durante un temporale lungo una spiaggia del Mar Mediterraneo a Gaza City, nella Striscia di Gaza, l’8 dicembre 2021. – Mohammed Abed/AFP via Getty Images

Nella Striscia di Gaza assediata, i residenti non sono gli unici a sopportare le difficili condizioni psicologiche causate dai ripetuti bombardamenti israeliani. Anche gli animali, compresi i cavalli , soffrono e manifestano sintomi di stress post-traumatico. L’assedio israeliano imposto a Gaza da oltre 13 anni ha impedito l’ingresso di medicinali destinati alla cura degli animali .

La cattiva situazione psicologica degli animali nella Striscia di Gaza ha indotto molte leonesse, ad esempio, a rifiutarsi di allattare i loro cuccioli. Nel giugno 2015 lo zoo di Nama’a, nel nord di Gaza, si è rivolto a un cane, madre di otto cuccioli, per allattare il cucciolo di leone abbandonato dalla madre.

Commentando in particolare le difficili condizioni psicologiche dei cavalli, l’allevatore di cavalli Mohammed Abu Zaida ha detto ad Al-Monitor: “I cavalli a Gaza vivono in uno stato nervoso e psicologico difficile dalla fine dell’ultima guerra israeliana nella Striscia di Gaza nel 2021. Hanno urgente bisogno delle cure sanitarie necessarie e devono assumere sedativi che sono molto difficili da trovare”.

Abu Zaida, che ha perso uno dei suoi cavalli di razza araba nell’ultima guerra dopo essere stato colpito dalle schegge di un missile israeliano, ha aggiunto : “Israele impedisce l’ingresso di medicinali veterinari come Rompun usato per calmare i cavalli e curare i loro disturbi digestivi, nonché integratori alimentari come il Probios utilizzato per mantenere la forza fisica e l’attività dei cavalli. Ciò ha aggravato le condizioni psicologiche e fisiche dei cavalli”.

Abu Zaida ha osservato che gli effetti psicologici dei bombardamenti israeliani sui cavalli sono chiari. Ha spiegato: “ Esibiscono comportamenti strani come camminare in cerchio, rifiutarsi di mangiare o bere, battere i piedi per terra e sbattere la testa contro i muri. Ho dovuto vendere i miei cavalli per evitare di perderli per la scarsità di medicine e vaccini necessari. Il prezzo medio di un cavallo varia tra $ 9.000 e $ 15.000.

Anche se alcuni medicinali e integratori alimentari sono disponibili, i loro prezzi sono molto alti, il che rende difficile per l’allevatore poterli comprare regolarmente. “Gli allevatori temono la perdita o la morte dei loro cavalli. Questa terribile situazione ha anche influenzato le prestazioni atletiche dei cavalli”, ha aggiunto.

Ahmed Rayan, che vive a Gaza City, possiede un cavallo arabo purosangue e tre cavalli mezzosangue/, i cui prezzi totali sono stimati in $ 36.000. “Israele sta vietando l’ingresso di farmaci, vaccini e integratori per cavalli, che colpisce gli sport equestri diffusi nella Striscia di Gaza, come corse di cavalli locali e gare di salto e spettacoli”.

Ha spiegato che questi medicinali e integratori alimentari sono necessari per i cavalli. “I cavalli attualmente mangiano tre pasti al giorno di mais, orzo e miele d’api al costo di 300 dollari al mese. Senza gli integratori adeguati, le medicine e i nutrienti chiave, è probabile che i cavalli contrattano diverse malattie, per non parlare della perdita della forma fisica ”.

Rayan ha sottolineato che tre dei suoi cavalli arabi di razza sono stati uccisi durante l’ultima guerra, dopo che l’esercito israeliano ha bombardato i terreni agricoli adiacenti alla sua stalla. “I restanti quattro cavalli soffrono di condizioni psicologiche difficili e mostrano un comportamento aggressivo correndo a velocità pazze e attaccandosi a vicenda. Nel frattempo solo pochi sedativi sono stati disponibili a prezzi molto alti. La mancanza di questi medicinali nelle farmacie veterinarie mi ha impedito di portare a termine il corretto ciclo di cura dei cavalli. I miei cavalli sono costosi cavalli arabi di razza che sono stati portati dall’Egitto e costano $ 16.000 ciascuno. Ho anche cavalli purosangue che costano $ 14.000 e mezzo purosangue del valore di $ 7.000 ciascuno.

Ha aggiunto: “Ai cavalli a Gaza è negata la partecipazione a molte attività sportive e agonistiche arabe e internazionali, a causa della mancanza di vaccinazioni e trattamenti adeguati. Alcuni cavalli soffrono di una debolezza generale dei tendini e delle articolazioni, nonché di malattie neurologiche, che ne influenzano l’attività e la vitalità e impediscono loro di correre diverse gare”.

Il veterinario Hussam Moshtaha ha riferito ad Al-Monitor: “Il rifiuto delle autorità israeliane di consentire l’ingresso di medicinali, vaccini e integratori alimentari per cavalli e altri animali nella Striscia di Gaza mette in pericolo questi animali ,che corrono seri rischi di contrarre numerose malattie contagiose che potrebbero uccidere loro se non ricevono un’assistenza sanitaria adeguata”.

Ha detto: “I medicinali più importanti che non possono essere portati a Gaza includono : Dectomax, Rompun, Tonophosphan, Buscopan e Desametasone ,Theraflex e altri trattamenti che devono essere somministrati su base permanente per curare e controllare le malattie in modo tempestivo”.

Moshtaha ha concluso: “Alcuni animali mostrano chiari segni di disagio psicologico e sono diventati più aggressivi. Ma non sono solo i cavalli a essere colpiti, anche altri animali come cani e gatti stanno soffrendo”.